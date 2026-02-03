Carnevali, le parole dopo il caso Audero scatenano il caos. I sospetti dei social su Sassuolo-Inter

L’amministratore delegato del Sassuolo contro la chiusura della curva nerazzurra: “Anche questo è la rovina del calcio”. E la polemica rischia di infiammarsi ancora di più in vista di domenica

Il petardo che ha messo a rischio l’incolumità di Emil Audero e le conseguenze per i tifosi dell’Inter alimentano l’ultima polemica del calcio italiano. La presa di posizione di Carnevali, ad del Sassuolo, ha già scatenato commenti molto negativi che rischiano di inasprirsi ancora in vista del match in programma a Reggio Emilia domenica prossima.

Le parole di Carnevali

Nel corso di un’intervista di Gian Luca Rossi, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è sfogato sulle possibili conseguenze che l’Inter potrebbe subire dopo il caso Audero. Parole che hanno fatto subito il giro del web: “La squalifica della curva dell’Inter è una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi come società è un’opportunità di fare degli incassi, la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo avere un settore chiuso e non diamo la possibilità ai tifosi dell’Inter di venire da noi. Abbiamo la tribuna Nord, ha una visibilità straordinaria. Non è come quando si va a giocare a San Siro che i tifosi li mandi al terzo anello e non vedi neanche la partita. Non è giusto che i tifosi dell’Inter non possano venire. Si parla di rovina del calcio e lo è anche questo”.

Le critiche all’ad del Sassuolo

Le parole di Carnevali però non sono state accolte bene dagli appassionati di calcio. L’amministratore delegato della società neroverdi si è concentrato unicamente sull’aspetto economico della vicenda, tralasciando però secondo l’opinione di molti quello che è successo nella serata di domenica. “E’ successo un fatto grave che ha messo a repentaglio la salute di un calciatore e si lamenta per 4 lire perse d’incasso. L’etica e l’onore non appartengono a Carnevali”, si legge sui social. E ancora: “Dopo le violenze di Cremona, i problemi di Carnevali sono i mancati incassi e che il suo compagno di merende possa giocare senza tifosi. Senza vergogna”.

I sospetti su Sassuolo-Inter

Le parole di Carnevali non fanno altro che accendere ancora di più i toni della polemica in vista del match domenica tra Sassuolo e Inter. Una gara che ha sempre scatenato sospetti (o maldicenze, a secondo dei punti di vista) soprattutto in virtù dell’amicizia proprio tra Carnevali e il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Nel corso del tempo la società neroverdi, tornata nella massima serie dopo un anno di B, si è beccata il soprannome di “Scansuolo” sui social. L’accusa era quella di essere diventata un bersaglio facile nei match contro l’Inter. Ora i fari saranno puntati sul match di domenica, ancora di più dopo le parole di Carnevali.