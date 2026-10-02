Giovanni Carnevali ha parlato di presente e futuro sul mercato, sgombrando il campo dalle ipotesi di Conte allenatore e Del Piero presidente

A margine del Festival dello Sport di Trento, l’amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, in esclusiva alla Gazzetta, ha risposto alle domande sul mercato, sul futuro, sugli obiettivi da realizzare, tagliando corto sulla possibilità di vedere Del Piero alla presidenza del club e Conte sulla panchina bianconera.

Juventus, i conti tornano grazie a Elkann

La lunga sosta per le Nazionali spinge i club di Serie A ad interrogarsi su quanto prodotto durante la fase di mercato estivo e su come migliorare ancora in vista della ripresa delle ostilità in programma nel prossimo weekend dopo le ultime due giornate ottobrine di Nations League.

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La Juventus è una di queste. Il club bianconero ha ricevuto dalla Exor di John Elkann una nuova corposa ricapitalizzazione – è il settimo aumento di capitale consecutivo – per fare fronte ai costi di gestione. Il recente CdA ha approvato il bilancio 2025-2026 con una perdita di 66 milioni di euro, il nono esercizio di fila in rosso. Ma nonostante tutto si pensa a rinforzare la rosa, un segnale forte della proprietà, confermato dall’ad Giovanni Carnevali, accolto al Festival dello Sport di Trento.

Carnevali e il mercato passato e futuro

A gennaio sono previsti altri colpi: “Valuteremo ogni situazione e le opportunità che si creeranno. Vorrei acquistare tre grandi campioni, ma non si può (anche per i paletti dell’Uefa, ndr). Alle spalle abbiamo una proprietà forte, che ha dimostrato, ancora una volta, il suo attaccamento alla Juventus. E a giugno non è scontato che si debba cedere per finanziare il mercato…“, ha anticipato l’ex dirigente del Sassuolo.

Durante l’ultima sessione estiva si è puntato su Kolo Muani e Alajbegovic, in attesa di riabbracciare l’infortunato Yildiz: “Kolo Muani ha caratteristiche particolari, gli va dato tempo. Alajbegovic? Abbiamo rischiato di fare la fine dell’Inter con Palestra. Il Chelsea ha provato a portarcelo via, ma siamo riusciti a prendere un giovane di enorme talento. Yildiz è un campione, ci manca tanto e ci auguriamo possa tornare il prima possibile“.

Conte, la fiducia a Spalletti e Del Piero presidente

Impossibile, poi, non tornare sull’argomento Antonio Conte, che si ripropone ogni qualvolta la Juventus arranca: “Antonio è un amico, ci conosciamo da anni, ma non abbiamo mai pensato di farlo subentrare a Spalletti, che è un eccezionale insegnante di calcio e non è mai stato in discussione. E’ concentrato sul campo, sugli obiettivi, sull’Europa League e sul quarto posto, che è un obiettivo fondamentale per far quadrare i risultati sportivi e quelli economici“.

Infine un ritorno sulla suggestione Alessandro Del Piero nuovo presidente della Juventus. Se n’è parlato prima dell’ultimo Consiglio di Amministrazione bianconero. “Sono solo suggestioni da social – stronca Carnevali -. Solo voci incontrollate, come quella su Ginevra Elkann. Che io sappia non c’è stata nessuna novità in merito. Fa parte della Juventus più bella che io ricordi, quella che vinse la Champions a Roma“.