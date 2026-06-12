La Top 5 dei talenti scoperti da Giovanni Carnevali, la Juventus cambia corso e spera in Frattesi

Giovanni Carnevali è pronto a sostituire il dimissionario Damien Comolli come amministratore delegato e direttore della Juventus, quali sono stati i suoi colpi e le scoperte migliori

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sebbene non fosse del tutto inedito il nome di Giovanni Carnevali associato alla Juventus, stavolta c’è del concreto con tanto di CDA straordinario, annessi comunicati e ufficialità. Quel che ne viene, in termini di organizzazione societaria e impatto sul mercato, con l’avvento di questo nuovo ciclo per il club bianconero si approfondirà da lunedì ma ha avuto già inizio. Volontà di John Elkann o degli investitori, il risultato non cambia: Carnevali prenderà posto in questa Juve. Con l’attesa da parte dei tifosi anche di colpi di mercato paragonabili alle migliori operazioni e ai talenti scoperti a suo tempo al Sassuolo, in entrata e in uscita.

Giovanni Carnevali, la carriera in crescita fino alla Juventus

Carnevali ha 65 anni, è uomo di conti ma viene anche descritto come uno dei più attenti conoscitori delle nuove generazioni di potenziali talenti del calcio italiano. Partito dalla provincia nella Milanese, dove ha conosciuto per questioni di mercato Ariedo Braida e Beppe Marotta, ha proseguito nel Monza e poi al Pavia per poi approcciare la Serie B. Como e anche Ravenna nel curriculum oltre al Sassuolo.

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Ora c’è la Juventus e visti i top scoperti e valorizzati nel corso della sua carriera, non è così arduo pensare – o sperare – che ci sia una svolta anche sul fronte Frattesi.

I top 5 scoperti: Frattesi, Locatelli, Scamacca, Politano e Raspadori

Di certo, almeno sulla base della plusvalenza e del valore tecnico, l’operazione che ha portato Davide all’Inter è stata un successo così come altre. Se a Frattesi si legano le possibilità pure di un trasferimento sull’asse Milano-Torino, eventualità non nuovissima, altri quattro nomi risultano i nomi di maggior appeal e successo per Carnevali.

Una top 5 da aggiornare, ma che costituisce un biglietto da visita notevolissimo. In primis, parlando di Juventus, l’operazione Locatelli. Il giocatore brianzolo, ex Milan, è stato preso a 14 milioni e rivenduto ai bianconeri per 36. Altra entrata e uscita di rilievo, quella che ha portato alla scoperta di Raspadori finito dal Sassuolo al Napoli, a suo tempo.

Anche Scamacca ha fatto scuola, fruttando 38,5 milioni, dopo averne investiti appena 4 per l’attaccante amico di Frattesi e compagna di squadra per quegli incroci di mercato sempre imprevedibili.

Sempre sulla stessa linea si colloca Matteo Politano, scuola Roma e tre stagioni decisive al Sassuolo dopo il Pescara e una trattativa proficua con l’Inter, prima di esplodere in via definitiva al Napoli.

La scommessa Aquilani

Carnevali lascia Sassuolo con l’ultima scommessa che porta il nome per la panchina di Alberto Aquilani, ex Roma e Nazionale che ha deciso di dedicare la sua seconda carriera alla panchina. Chissà che da qui non incominci la sua consacrazione definitiva, come avvenuto per alcuni nomi diventati protagonisti sulle panchine della Serie A.