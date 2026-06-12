Carnevali riuscirà a rilanciare la Juve? Vota il sondaggio

La Juve si affida a Giovanni Carnevali: riuscirà a ripetere i miracoli di Sassuolo? Vota il sondaggio

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Dunque la Juve si affida a Giovanni Carnevali per tornare grande e lo introna AD e DG al posto del criticatissimo Comolli. Per l’uomo che dal niente ha costruito il modello Sassuolo l’onore e l’onore (visto il periodo storico) di rilanciare la nobile più decaduta del campionato italiano. Una sfida improba di questi tempi viste le ristrettezze economiche, il fairplay finanziario da rispettare, la mancanza della Champions, la perdita di carisma, i rapporti sempre tesissimi con Ceferin e la Uefa (e dall’anno scorso pure con il mondo arbitrale italiano).

Ma soprattutto a Carnevali si chiede intanto di fare mercato e non è poco. Lui che a Sassuolo si è rivelato il mago delle compravendite, a Torino sperano ripeta i miracoli e cancelli in un sol colpo le tranvate rimediate da Comolli e Giuntoli: sbolognare gente come Openda, David, Koopmeiners, Di Gregorio etc senza rimetterci troppi soldi e pescare dei calciatori con il dna bianconero per ricreare un gruppo con Spalletti senza spendere troppo e magari giocando pure un bel calcio. Miracoli appunto. Mago Carnevali è l’uomo giusto?

Il suo curriculum parla per lui: esperienza, scaltrezza, diplomazia, abilità sono le armi con cui ha reso Sassuolo una piazza in cui si è costruito calcio esattamente come vorrebbero fare i bianconeri. Un mix fatto di lancio di giovani, compravendite fruttuose, conti sotto controllo e bel gioco. Quindi la risposta potrebbe essere Sì.

Tuttavia qualcuno potrebbe anche far notare che la Juve non è il Sassuolo. Un conto è organizzare una squadra senza tifosi che non ha ambizioni a parte ottenere la salvezza con anticipo e lanciare giovani, un conto è ottenere obiettivi precisi in un grosso club quotato in borsa, sottoposto a pressioni che non ha nessuno in Italia.

I più maligni potrebbero obiettare che Carnevali nell’ambiente sia da sempre considerato un grandissimo amico di Marotta, fin dai tempi in cui l’attuale presidente dell’Inter era il deus ex machina della Juve. Anche troppo amico. E questa cosa ai tifosi bianconeri non può passare inosservata con il rischio che al primo ko o al primo affare sfumato ricominci a gonfiarsi il malumore come capitato con lo “chef” Giuntoli, accolto con scetticismo per i suoi trascorsi napoletani e poi travolto dalle critiche appena i suoi acquisti hanno iniziato a floppare. Quindi è inevitabile non vedere l’arrivo di Carnevali come un azzardo che potrebbe finire come già accaduto con Giuntoli e Comolli. Tu che ne pensi?