Carolina Marcialis, lady Cassano torna in Nazionale

Mentre la carriera agonistica di Antonio Cassano è ormai cosa fatta e finita, per Carolina Marcialis (sposa e pallanotista del campionissimo) questa convocazione in Nazionale rappresenta la consacrazione di un percorso di riavvicinamento, segnato dall’impegno come atleta e come mamma.

Carolina si è presa la calottina azzurra, scelta dal ct Fabio Conti per il collegiale che dal 14 al 28 marzo prossimo in vista delle Final Six di Europa Cup. Il riconoscimento arriva dopo due anni di sacrifici e di ottime prestazioni con il Rapallo. Con il tifo di FantAntonio e dei piccoli Christopher e Lionel.

VIRGILIO SPORT | 08-03-2019 15:24