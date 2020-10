Carolina Morace: "Amo una donna, l'ho sposata due volte"

Carolina Morace fa coming out e, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, rivela: “Amo Nicola, una donna e l’ho sposata due volte”.

L’ex campionessa ha parlato di come il mondo del calcio sia ancora afflitto da una serie di pregiudizi, spiegando di aver deciso di fare coming out soprattutto per dare un esempio alle più giovani. “II mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia – ha detto -. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più”.

“Non ho mai detto ‘Da grande voglio giocare a pallone’, ho giocato e basta – ha poi aggiunto -. E dico: non chiedete il permesso di fare una cosa che vi fa stare bene. Fatela. Assecondate il vostro talento. Sarà dura, ma vi sentirete vivi, veri e speciali”.

