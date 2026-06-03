Carolina Orsi carica per il debutto agli Internazionali di Roma di padel, torna la coppia che ha conquistato la Capitale

In attesa del mercoledì azzurro a Roma, le parole della campionessa italiana di padel che spera di divertire il pubblico del Foro Italico e qualcosa in più

Carolina Orsi è tra le più attese al BNL Italy Major Premier Padel, perché romana e perché è riuscita nell’intento di accendere un riflettore su questo sport assai popolare in Spagna e Argentina, mentre in Italia è più praticato che seguito. Per individuare una vittoria bisogna tornare al 2023, anno della prima edizione al femminile del torneo di padel, quando la numero uno d’Italia sfiorò i quarti di finale a fianco di Patty Llaguno.

La voglia di riscatto di Carolina Orsi

Tra il 2024 e 2025 per l’azzurra sono arrivate due eliminazioni all’avvio nonostante le aspettative fossero di riuscire a portare nella sua Roma la bellezza e l’agonismo di questo sport, che gode di un riflesso derivante dal momento d’oro del tennis azzurro. Quest’anno Carolina è tornata al fianco della spagnola ex n.1 del mondo, che nel frattempo al Foro Italico si è anche regalata una finale (2024).

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In conferenza, Orsi non cela le proprie ambizioni: “Quando ho ricevuto la chiamata di Patty – dice Carolina – sono stata molto contenta di dire di sì. Ho sempre avuto un debole per lei, perché è una giocatrice eccezionale ma anche una persona meravigliosa fuori dal campo. E poi fra noi due c’è sintonia, i nostri stili di gioco sono complementari. Sono felice di questo revival e non vedo l’ora di scendere in campo”.

Speranza in coppia con Patty Llaguno

Grazie al bye, eredità della testa di serie numero 12, Caro e Patty debutteranno dal secondo turno, contro Camila Fassio e Aida Martinez il che fa ben sperare in chiave ottavi: “Tengo tantissimo a questo torneo, perché siamo in Italia e perché è un Major, dunque ho tanta voglia di fare bene. L’emozione di giocare a Roma può diventare un’arma a doppio taglio, ma cercherò di sfruttare la situazione a mio favore per tornare alla vittoria. Mi auguro di avere tanto tifo e sostegno, come è sempre stato. Entrerò in campo dando il cento per cento, consapevole che vincere è sempre complicato. Oggi tantissime giocatrici esprimono un gran livello e le condizioni outdoor, con sole e vento, sono sempre un’incognita”.

Carolina, dopo una carriera all’insegna del calcio (è figlia d’arte, suo padre Nando è stato il portiere della Lazio), ha deciso di dedicarsi completamente al padel trasferendosi a Madrid e viaggia stabilmente nelle prime 30 del mondo, destreggiandosi fra circuito maggiore e tornei FIP. “L’obiettivo – continua – è di mantenermi in una certa zona di classifica, e ci sto riuscendo nonostante non sia una passeggiata, perché da dietro stanno arrivando tante ventenni agguerrite”.

Una di loro è italiana e mancina proprio come Carolina: Giulia Dal Pozzo è una delle speranze azzurre anche in chiave ranking mondiale. “Sono super contenta di come sta crescendo: sta vivendo un’annata pazzesca. Peccato non poter giocare insieme, visto che siamo entrambe mancine, ma abbiamo un bellissimo rapporto e possiamo farci forza a vicenda. Il suo arrivo ad alti livelli è positivo per il movimento, e mi auguro che altre ragazze possano fare lo stesso. La federazione sta facendo un grande lavoro e sta investendo tanto per la crescita del padel in Italia. Se si lavora bene, con il giusto metodo, i risultati arrivano. Credo sia solo questione di tempo. Sarò la prima a essere felice quando altre giocatrici raggiungeranno certi livelli”.

Il debutto di Carolina Orsi in coppia con Patty Llaguno è previsto sul Pietrangeli il 3 giugno, in mattinata.