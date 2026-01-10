Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Carrarese-Bari 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese-Bari

CarrareseBari è uno scontro salvezza della 19a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. I toscani sono 13° con 20 punti in 18 gare (4 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 29 subiti), i pugliesi 16° a quota 17 (3 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 16 segnati, 28 incassati). Match dal peso specifico alto per allontanarsi dalla zona calda e rilanciare la corsa salvezza.

Le ultime partite giocate

Carrarese in altalena: brillante in casa a tratti, ma reduce da passaggi a vuoto esterni. Bari più solido che spettacolare: tanti pareggi e poca incisività offensiva, specie in trasferta. La forma recente suggerisce gara bloccata, dove gli episodi e le palle inattive possono pesare.

Carrarese ko ko ok ko x
Bari x x x ko x

Nelle ultime 5 partite il Carrarese ha totalizzato 4 punti; il Bari ne ha raccolti 3. Questo il dettaglio:

  • Carrarese

Palermo-Carrarese 5-0; Sampdoria-Carrarese 3-2; Carrarese-Virtus Entella 3-1; Monza-Carrarese 4-1; Carrarese-Mantova 0-0.

  • Bari

Juve Stabia-Bari 0-0; Bari-Pescara 1-1; Südtirol-Bari 0-0; Bari-Catanzaro 1-2; Bari-Avellino 1-1.

L’arbitro di Carrarese-Bari

CarrareseBari si disputa a Carrara, allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri. Direzione affidata al signor Claudio Giuseppe Allegretta. Nel torneo 2025/26 ha arbitrato 8 gare, fischiando 216 falli, 19 fuorigioco e 2 rigori; 38 gli ammoniti (0 rossi), per una media di 4,7 cartellini a partita.

  • Arbitro: ALLEGRETTA
  • Assistenti: PERROTTI – BITONTI
  • IV: MASSIMI
  • VAR: GUALTIERI
  • AVAR: SERRA

Informazioni interessanti sul match

Sfida dal sapore speciale: il Bari non ha ancora trovato la vittoria contro la Carrarese in Serie BKT e arriva da una serie di pareggi che hanno frenato la risalita. I toscani, dopo un buon avvio, hanno rallentato dalla 10a giornata in poi, alternando lampi casalinghi a blackout offensivi. La produzione offensiva della Carrarese è discontinua ma può contare su due terminali già a quota 5+ gol, mentre i pugliesi cercano gol pesanti lontano dal San Nicola, dove faticano a sbloccarsi. Occhio alle corsie: gli esterni biancorossi, da Lorenzo Dickmann a Mehdi Dorval, incidono in rifinitura. Capitolo indisponibili: in attesa delle ultime ufficialità, le situazioni degli infortunati saranno da verificare nelle ore della vigilia.

  • Precedenti recenti: il Bari non ha mai battuto la Carrarese in BKT; l’anno scorso 0-0 al San Nicola e 2-1 per i toscani allo Stadio dei Marmi.
  • Trend toscano: dalla 10a giornata la Carrarese ha raccolto solo 6 punti (1V, 3N, 5P), tra i bottini più magri del periodo.
  • Casa Carrarese: in 9 gare interne, o tre gol fatti o zero reti in 5 occasioni — primato per partite senza segnare in casa.
  • Effetto panchina: con Vincenzo Vivarini il Bari non ha ancora vinto in campionato (4N, 2P dalla fine di novembre).
  • Sterilità esterna: Bari senza gol nelle ultime 3 trasferte di BKT; peggio solo nel 2017 (striscia di 6).
  • Bocche da fuoco gialloblù: Nicolás Schiavi è a 6 reti, Fabio Abiuso a 5 — due marcatori in doppia cifra potenziale.
  • Spinta laterale: Lorenzo Dickmann ha già servito 3 assist e ha ritrovato il gol nell’ultimo turno disputato.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Bari

Possesso equilibrato ma leggermente pro Carrarese (50,5% contro 48,8). Toscani più produttivi in area: 24 gol segnati contro i 16 del Bari, e anche più precisi al tiro (42,17% vs 35,46%). Pugliesi con difesa simile per gol incassati (29 vs 28) ma con un PPDA più alto (13,3 contro 10,9), indice di pressione meno aggressiva. Capitolo porta inviolata: 6 clean sheet Carrarese, 4 Bari. Cross: accuratezza vicina (23,92% vs 24,29%).

Giocatori: per la Carrarese il capocannoniere è Nicolás Schiavi (6), a ruota Fabio Abiuso (5); miglior assistman Mattia Finotto (4). Tra i più ammoniti spicca Julián Illanes (9). In porta, Marco Bleve ha tenuto la rete inviolata 6 volte. Nel Bari guida i gol Gabriele Moncini (5), mentre a livello di assist primeggia Lorenzo Dickmann (3). Ammonizioni: Dimitrios Nikolaou è tra i più sanzionati (4). Tra i pali, Michele Cerofolini conta 4 clean sheet.

Carrarese Bari
Partite giocate 18 18
Vittorie 4 3
Pareggi 8 8
Sconfitte 6 7
Gol totali segnati 24 16
Gol totali subiti 29 28
Possesso palla % 50,5 48,8
Tiri totali 166 141
Tiri nello specchio 70 50
Precisione tiri % 42,17 35,46
PPDA (pressione) 10,9 13,3
Accuratezza cross % 23,92 24,29
Clean sheet 6 4
Cartellini gialli 45 36
Capocannoniere Nicolás Schiavi 6 Gabriele Moncini 5
Top assistman Mattia Finotto 4 Lorenzo Dickmann 3
Portiere (clean sheet) Marco Bleve 6 Michele Cerofolini 4

FAQ

Quando si gioca Carrarese-Bari e a che ora inizia?

Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 (Serie B, 19a giornata).

Dove si gioca Carrarese-Bari?

Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Chi è l’arbitro di Carrarese-Bari?

L’arbitro è Claudio Giuseppe Allegretta, con assistenti Perrotti e Bitonti; IV ufficiale Massimi; VAR Gualtieri; AVAR Serra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

