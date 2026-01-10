Carrarese-Bari 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese-Bari

Carrarese–Bari è uno scontro salvezza della 19a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. I toscani sono 13° con 20 punti in 18 gare (4 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 29 subiti), i pugliesi 16° a quota 17 (3 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 16 segnati, 28 incassati). Match dal peso specifico alto per allontanarsi dalla zona calda e rilanciare la corsa salvezza.

Le ultime partite giocate

Carrarese in altalena: brillante in casa a tratti, ma reduce da passaggi a vuoto esterni. Bari più solido che spettacolare: tanti pareggi e poca incisività offensiva, specie in trasferta. La forma recente suggerisce gara bloccata, dove gli episodi e le palle inattive possono pesare.

Carrarese ko ko ok ko x Bari x x x ko x

Nelle ultime 5 partite il Carrarese ha totalizzato 4 punti; il Bari ne ha raccolti 3. Questo il dettaglio:

Carrarese

Palermo-Carrarese 5-0; Sampdoria-Carrarese 3-2; Carrarese-Virtus Entella 3-1; Monza-Carrarese 4-1; Carrarese-Mantova 0-0.

Bari

Juve Stabia-Bari 0-0; Bari-Pescara 1-1; Südtirol-Bari 0-0; Bari-Catanzaro 1-2; Bari-Avellino 1-1.

L’arbitro di Carrarese-Bari

Carrarese–Bari si disputa a Carrara, allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri. Direzione affidata al signor Claudio Giuseppe Allegretta. Nel torneo 2025/26 ha arbitrato 8 gare, fischiando 216 falli, 19 fuorigioco e 2 rigori; 38 gli ammoniti (0 rossi), per una media di 4,7 cartellini a partita.

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: PERROTTI – BITONTI

IV: MASSIMI

VAR: GUALTIERI

AVAR: SERRA

Informazioni interessanti sul match

Sfida dal sapore speciale: il Bari non ha ancora trovato la vittoria contro la Carrarese in Serie BKT e arriva da una serie di pareggi che hanno frenato la risalita. I toscani, dopo un buon avvio, hanno rallentato dalla 10a giornata in poi, alternando lampi casalinghi a blackout offensivi. La produzione offensiva della Carrarese è discontinua ma può contare su due terminali già a quota 5+ gol, mentre i pugliesi cercano gol pesanti lontano dal San Nicola, dove faticano a sbloccarsi. Occhio alle corsie: gli esterni biancorossi, da Lorenzo Dickmann a Mehdi Dorval, incidono in rifinitura. Capitolo indisponibili: in attesa delle ultime ufficialità, le situazioni degli infortunati saranno da verificare nelle ore della vigilia.

Precedenti recenti: il Bari non ha mai battuto la Carrarese in BKT; l’anno scorso 0-0 al San Nicola e 2-1 per i toscani allo Stadio dei Marmi.

non ha mai battuto la in BKT; l’anno scorso 0-0 al San Nicola e 2-1 per i toscani allo Stadio dei Marmi. Trend toscano: dalla 10a giornata la Carrarese ha raccolto solo 6 punti (1V, 3N, 5P), tra i bottini più magri del periodo.

ha raccolto solo 6 punti (1V, 3N, 5P), tra i bottini più magri del periodo. Casa Carrarese: in 9 gare interne, o tre gol fatti o zero reti in 5 occasioni — primato per partite senza segnare in casa.

Effetto panchina: con Vincenzo Vivarini il Bari non ha ancora vinto in campionato (4N, 2P dalla fine di novembre).

il non ha ancora vinto in campionato (4N, 2P dalla fine di novembre). Sterilità esterna: Bari senza gol nelle ultime 3 trasferte di BKT; peggio solo nel 2017 (striscia di 6).

senza gol nelle ultime 3 trasferte di BKT; peggio solo nel 2017 (striscia di 6). Bocche da fuoco gialloblù: Nicolás Schiavi è a 6 reti, Fabio Abiuso a 5 — due marcatori in doppia cifra potenziale.

è a 6 reti, a 5 — due marcatori in doppia cifra potenziale. Spinta laterale: Lorenzo Dickmann ha già servito 3 assist e ha ritrovato il gol nell’ultimo turno disputato.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Bari

Possesso equilibrato ma leggermente pro Carrarese (50,5% contro 48,8). Toscani più produttivi in area: 24 gol segnati contro i 16 del Bari, e anche più precisi al tiro (42,17% vs 35,46%). Pugliesi con difesa simile per gol incassati (29 vs 28) ma con un PPDA più alto (13,3 contro 10,9), indice di pressione meno aggressiva. Capitolo porta inviolata: 6 clean sheet Carrarese, 4 Bari. Cross: accuratezza vicina (23,92% vs 24,29%).

Giocatori: per la Carrarese il capocannoniere è Nicolás Schiavi (6), a ruota Fabio Abiuso (5); miglior assistman Mattia Finotto (4). Tra i più ammoniti spicca Julián Illanes (9). In porta, Marco Bleve ha tenuto la rete inviolata 6 volte. Nel Bari guida i gol Gabriele Moncini (5), mentre a livello di assist primeggia Lorenzo Dickmann (3). Ammonizioni: Dimitrios Nikolaou è tra i più sanzionati (4). Tra i pali, Michele Cerofolini conta 4 clean sheet.

Carrarese Bari Partite giocate 18 18 Vittorie 4 3 Pareggi 8 8 Sconfitte 6 7 Gol totali segnati 24 16 Gol totali subiti 29 28 Possesso palla % 50,5 48,8 Tiri totali 166 141 Tiri nello specchio 70 50 Precisione tiri % 42,17 35,46 PPDA (pressione) 10,9 13,3 Accuratezza cross % 23,92 24,29 Clean sheet 6 4 Cartellini gialli 45 36 Capocannoniere Nicolás Schiavi 6 Gabriele Moncini 5 Top assistman Mattia Finotto 4 Lorenzo Dickmann 3 Portiere (clean sheet) Marco Bleve 6 Michele Cerofolini 4

FAQ Quando si gioca Carrarese-Bari e a che ora inizia? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 (Serie B, 19a giornata). Dove si gioca Carrarese-Bari? Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Bari? L’arbitro è Claudio Giuseppe Allegretta, con assistenti Perrotti e Bitonti; IV ufficiale Massimi; VAR Gualtieri; AVAR Serra.