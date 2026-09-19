Carrarese-Benevento 19 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese–Benevento apre uno snodo da scontro salvezza nella 5a giornata di Serie B 2026-27: si gioca sabato 19 settembre 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. I toscani sono 19° con 1 punto in 4 gare (1 pareggio, 3 sconfitte; 2 gol fatti, 5 subiti), i sanniti 15° a quota 4 (1 vittoria, 1 pari, 2 sconfitte; 5 reti segnate, 5 incassate). Sfida di peso specifico notevole per prendere ossigeno in classifica e indirizzare l’autunno.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Carrarese-Benevento
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Carrarese e Benevento
Le ultime partite giocate
Momento complesso per la Carrarese, ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Il Benevento ha alternato luci e ombre ma arriva dal lampo contro il Verona, risultato che può dare inerzia. Forme opposte in casa: i gialloblù faticano al Dei Marmi, i giallorossi devono però sbloccarsi lontano dal Vigorito.
|Carrarese
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|Benevento
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Nelle ultime 4 partite la Carrarese ha raccolto 1 punto; il Benevento ne ha messi insieme 4. Dettaglio dei risultati:
- Carrarese
Carrarese-Mantova 1-2; Ascoli-Carrarese 1-1; Carrarese-Empoli 0-1; Catanzaro-Carrarese 1-0
- Benevento
Benevento-Modena 1-2; Benevento-Südtirol 1-1; Ascoli-Benevento 1-0; Benevento-Verona 3-1
L’arbitro di Carrarese-Benevento
Designazione di peso: fischia Rosario Abisso (Palermo). Assistenti Galimberti e Lauri; IV ufficiale Eremitaggio. Al VAR Rutella, AVAR Aureliano. In questo campionato (2026/27) Abisso ha diretto 1 gara: 34 falli sanzionati, 3 fuorigioco, 1 rigore assegnato, 2 gialli e nessun rosso.
Informazioni interessanti sul match
Una partita che profuma di rivincita e punti pesanti. Carrarese e Benevento tornano a incrociarsi in Serie B dopo essersi sfidate nei playoff di C 2023/24, quando furono i toscani a passare il turno. Oggi lo scenario è diverso: i gialloblù devono scrollarsi di dosso il digiuno di vittorie e invertire il trend al Dei Marmi, i giallorossi sognano il bis dopo il successo sul Verona per mettere margine dalla zona calda. Numeri alla mano, la sfida può accendersi sulle corsie: i toscani spingono con Jonas Rouhi, re delle chance create, i sanniti hanno in Davide Lamesta un’arma da palla inattiva. Entrambe faticano nelle lunghe catene di passaggi: partita che potrebbe accendersi su transizioni e piazzati, con duelli aerei e seconde palle a fare la differenza. Pressioni in salita per chi insegue, fiducia per chi ha appena ritrovato i tre punti: il copione del pomeriggio di Carrara promette equilibrio e nervi saldi.
- Prima sfida tra Carrarese e Benevento in Serie B: l’ultimo incrocio ufficiale risale ai playoff di C 2023/24, passati dai toscani (1-0; 2-2).
- Carrarese senza vittorie nelle prime quattro: un altro ko aprirebbe a un avvio complicato come nel 2024/25.
- Benevento reduce dal 3-1 al Verona: doppio successo consecutivo in B gli mancava spesso nelle recenti stagioni cadette.
- Start interno in salita per la Carrarese: due ko al Dei Marmi nelle prime due gare casalinghe.
- Costruzione corta: poche sequenze da 10+ passaggi per entrambe (16 Carrarese, 31 Benevento), indice di gara più verticale che palleggiata.
- Jonas Rouhi top creator dei toscani: 12 occasioni prodotte e 1 assist in stagione, sette su azione e cinque da fermo.
- Davide Lamesta uomo chiave giallorosso: ha già firmato gol e assist nello stesso match in questo campionato.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Benevento
Numeri alla mano, il Benevento ha maggiore pulizia tecnica (possesso 46,9% e precisione passaggi 83,5%) rispetto alla Carrarese (38,3% e 77,5%), produce più tiri (47 a 40) e leggermente più conclusioni nello specchio (14 a 12). Gol fatti 5 a 2 per i sanniti; difese allineate nei gol concessi (5-5). Pressioni alte simili (PPDA 15,6 Benevento, 16,8 Carrarese): attese tante ripartenze e attenzione ai piazzati.
Giocatori: per la Carrarese i migliori marcatori sono Fabio Abiuso e Pietro Pinelli (1 gol a testa); assist a quota 1 per Jonas Rouhi e Moustapha Cissé. Gialli distribuiti (record interno condiviso a quota 1: tra gli altri Rouhi, Ruggeri, Parlanti, Abiuso, Topalovic); nessun rosso. Nel Benevento guida la classifica marcatori Francesco Salvemini (2), seguono a 1 Davide Lamesta, Edoardo Pierozzi, David Okereke; top assistman Mattia Maita (2). Più ammonito Christian Kouan (2), un rosso per Antonio Prisco. Clean sheet: 0 per entrambe finora.
|Carrarese
|Benevento
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|3
|2
|Gol fatti
|2
|5
|Gol subiti
|5
|5
|Possesso palla (%)
|38,3
|46,9
|Precisione passaggi (%)
|77,5
|83,5
|PPDA
|16,8
|15,6
|Tiri totali
|40
|47
|Tiri in porta
|12
|14
|Gialli
|6
|8
|Rossi
|0
|1
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FAQ
- Quando si gioca Carrarese-Benevento?
-
Sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Carrarese-Benevento?
-
Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri, a Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Benevento?
-
Rosario Abisso. Assistenti: Galimberti-Lauri; IV: Eremitaggio; VAR: Rutella; AVAR: Aureliano.
- Quali partite si giocano oggi di Serie A?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Bologna-Torino (ore 15.00), Udinese-Cagliari (ore 15.00), Roma-Inter (ore 18.00), Venezia-Lazio (ore 20.45) e Venezia-Lazio (ore 20.45)
- Quali partite si giocano oggi di Serie B?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Carrarese-Benevento (ore 15.00), Cremonese-Virtus Entella (ore 15.00), Palermo-Padova (ore 15.00), Sampdoria-Catanzaro (ore 17.15) e Ascoli-Avellino (ore 19.30)
- Quali partite si giocano oggi?
- Oggi sono in programma le seguenti partite:
Serie A: Bologna-Torino (ore 15.00), Udinese-Cagliari (ore 15.00), Roma-Inter (ore 18.00), Venezia-Lazio (ore 20.45) e Venezia-Lazio (ore 20.45)
Serie B: Carrarese-Benevento (ore 15.00), Cremonese-Virtus Entella (ore 15.00), Palermo-Padova (ore 15.00), Sampdoria-Catanzaro (ore 17.15) e Ascoli-Avellino (ore 19.30)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.