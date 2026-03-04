Carrarese-Catanzaro 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese-Catanzaro

Carrarese–Catanzaro accende la 28ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle 19:00 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. È una sfida dal profumo playoff: i toscani sono 11° con 31 punti in 27 gare (7 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte; 32 gol fatti, 37 subiti), i calabresi 5° a quota 45 (12 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte; 39 reti segnate, 29 incassate). Per Catanzaro occasione per consolidare l’alta classifica, per Carrarese test di rilancio davanti al proprio pubblico.

Le ultime partite giocate

Carrarese in cerca di scossa dopo un filotto complicato, mentre Catanzaro arriva con ritmo e fiducia, spinto da un attacco concreto e una difesa solida. Trend opposti che promettono equilibrio tattico e duelli chiave sulle corsie.

Carrarese x ko ko ko x Catanzaro ok ok ok ok x

Nelle ultime 5 di campionato Carrarese ha raccolto 2 punti, mentre Catanzaro ne ha messi insieme 13. Dettaglio dei risultati:

Carrarese

Carrarese–Südtirol 0-0; Calcio Padova–Carrarese 1-0; Modena–Carrarese 2-0; Carrarese–Monza 0-1; Mantova–Carrarese 1-1.

Catanzaro

Catanzaro–Reggiana 2-0; Pescara–Catanzaro 0-2; Catanzaro–Mantova 2-0; Virtus Entella–Catanzaro 1-3; Catanzaro–Frosinone 2-2.

L’arbitro di Carrarese-Catanzaro

Dirige Federico Dionisi di L’Aquila. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 10 partite, fischiando 2 rigori, 44 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi (media 4,8 ammonizioni a gara). Al VAR Meraviglia, AVAR Cosso.

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Capaldo – Santarossa

– IV: Dini

VAR: Meraviglia

AVAR: Cosso

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Carrarese e Catanzaro si porta dietro numeri intriganti. I giallorossi hanno iniziato bene il loro mini-storico incrocio in cadetteria con i toscani e ora vanno a caccia di una nuova striscia utile. La squadra di Vivarini (o chi per lui) è reduce da un grande momento in trasferta e guarda al tris esterno che manca alla propria storia recente di B. Dall’altro lato, la Carrarese in casa ha rallentato nelle ultime uscite e cerca il cambio di passo, anche perché la classifica è corta e ogni dettaglio conta: gestione dei momenti, solidità sui piazzati, capacità di reagire allo svantaggio. Occhio ai giovani di talento come Luis Hasa, già decisivo, e ai difensori-goleador come Matias Antonini, capace di lasciare il segno proprio contro i marmiferi all’andata. Nei confronti con le toscane, il Catanzaro ha vissuto una serie di pareggi prima dell’ultimo ko: un segnale di equilibrio da non sottovalutare. Il quadro complessivo promette una gara tattica, con ripartenze e cross come chiavi potenziali.

Catanzaro è imbattuto nei primi tre incroci di B con la Carrarese : può allungare a quattro risultati utili di fila contro i toscani.

è imbattuto nei primi tre incroci di B con la : può allungare a quattro risultati utili di fila contro i toscani. Contro avversarie toscane, il Catanzaro ha pareggiato quattro gare di fila prima dell’ultimo 0-1 con l’ Empoli : segnale di partite spesso bloccate.

ha pareggiato quattro gare di fila prima dell’ultimo 0-1 con l’ : segnale di partite spesso bloccate. La Carrarese in casa arriva da 0-0 col Südtirol e 0-1 col Monza : serve ritrovare spinta per evitare la terza gara interna senza vittoria.

in casa arriva da 0-0 col e 0-1 col : serve ritrovare spinta per evitare la terza gara interna senza vittoria. Catanzaro ha vinto le ultime due trasferte di B: mai tre di fila nel campionato cadetto, occasione per un piccolo-record.

ha vinto le ultime due trasferte di B: mai tre di fila nel campionato cadetto, occasione per un piccolo-record. I giallorossi hanno già rimontato 13 punti da svantaggio in stagione, ma nel 2026 ancora nessuno dopo essere andati sotto.

Luis Hasa : tra i 2004+ più incisivi della B 25/26 con 6 partecipazioni-gol (4 reti, 2 assist).

: tra i 2004+ più incisivi della B 25/26 con 6 partecipazioni-gol (4 reti, 2 assist). Matias Antonini ha colpito all’andata (1-1 del 13 settembre): è il suo campionato più prolifico dal 2023/24.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Catanzaro

Possesso medio: Carrarese 50,3%, Catanzaro 53,1%. Attacco: 32 gol a 39 per i giallorossi. Difesa: subiti 37 contro 29. Precisione al tiro: 41,8% Carrarese, 45,59% Catanzaro. PPDA simile (11,2 vs 12,2), con Carrarese leggermente più aggressiva nel pressing; entrambe a quota 9 clean sheet. Numeri che spiegano il 5° posto dei calabresi e la rincorsa toscana alla zona playoff.

Giocatori: capocannoniere Carrarese Fabio Abiuso (8), Catanzaro Pietro Iemmello (7). Assist: Pietro Iemmello (7) davanti a Simone Pontisso (5); per la Carrarese guidano Simone Zanon e Fabio Abiuso (4). Fair play: più ammoniti Carrarese Julián Illanes (13); Catanzaro Nicolò Brighenti e Matias Antonini (7). Espulsioni: per il Catanzaro un rosso a testa per Bruno Verrengia, Ruggero Frosinini e Fellipe Pacheco; nessun rosso registrato per i principali giocatori Carrarese. Portieri: Marco Bleve (9 clean sheet) e Mirko Pigliacelli (9) in parità.

Carrarese Catanzaro Partite giocate 27 27 Vittorie 7 12 Pareggi 10 9 Sconfitte 10 6 Gol fatti 32 39 Gol subiti 37 29 Possesso palla (%) 50,3 53,1 Tiri in porta 107 119 Accuracy tiri (%) 41,8 45,59 PPDA 11,2 12,2 Clean sheet 9 9 Cartellini gialli (tot squadra) 67 62

FAQ Quando si gioca Carrarese-Catanzaro? Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Carrarese-Catanzaro? Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri, a Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Catanzaro? L’arbitro è Federico Dionisi, con assistenti Capaldo e Santarossa; IV Dini, VAR Meraviglia, AVAR Cosso.