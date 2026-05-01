Carrarese-Cesena 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37ª giornata. Numeri, forma, arbitro e curiosità su Carrarese-Cesena: precedenti, statistiche di squadra e dei protagonisti.

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Carrarese–Cesena è una sfida dal sapore playoff della 37ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00. I toscani della Carrarese sono 10ª con 43 punti in 36 gare (10 vittorie, 13 pareggi, 13 sconfitte; 46 gol fatti, 50 subiti). I romagnoli del Cesena occupano la 9ª posizione a quota 45 (12 vittorie, 9 pareggi, 15 ko; 42 reti segnate, 52 incassate). Margini sottili e corsa playoff apertissima: equilibrio e dettagli faranno la differenza.

Le ultime partite giocate

Entrambe cercano continuità: la Carrarese arriva da un filotto altalenante ma con due successi pesanti, il Cesena ha rallentato in zona gol pur restando squadra organizzata. Ritmi, transizioni e palle inattive potrebbero indirizzare il match.

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Carrarese ok ok ko x ko Cesena ok x ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha totalizzato 7 punti, il Cesena ne ha raccolti 5. Dettaglio dei risultati:

Carrarese : Bari – Carrarese 0-3; Carrarese – Spezia 3-1; Reggiana – Carrarese 2-0; Carrarese – Pescara 2-2; Frosinone – Carrarese 3-0.

: – 0-3; – 3-1; – 2-0; – 2-2; – 3-0. Cesena: Cesena–Catanzaro 3-1; Cesena–Südtirol 1-1; Juve Stabia–Cesena 2-0; Palermo–Cesena 2-0; Cesena–Sampdoria 0-0.

L’arbitro di Carrarese-Cesena

A dirigere Carrarese–Cesena sarà Daniele Perenzoni. Al VAR Santoro. In questa Serie B 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 15 gare: 1 rigore concesso, 65 ammonizioni e 3 espulsioni, media di 4,5 cartellini a partita e un rapporto di 6,2 falli per cartellino. Direzione di gara tendenzialmente lineare, ma severa nei momenti chiave.

Arbitro: Perenzoni

Perenzoni Assistenti: Pascarella – Laghezza

Pascarella – Laghezza IV ufficiale: Bortolussi

Bortolussi VAR: Santoro

Santoro AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti (le “pillole” del match)

Gara dagli incroci recenti intriganti: il Cesena ha fatto bene contro la Carrarese in questa stagione, ma a Carrara i toscani hanno mostrato solidità e tradizione favorevole. L’attacco della Carrarese si è inceppato a tratti, mentre i bianconeri hanno vissuto un periodo di astinenza in zona gol, nonostante la grande mole di occasioni create. Il confronto tra concretezza e volume offensivo è uno dei temi della partita. Occhi puntati sui protagonisti: Fabio Abiuso sta firmando una stagione di sostanza tra reti e assist, mentre Cristian Shpendi rimane riferimento pesante nel fronte offensivo romagnolo. Percentuali di realizzazione, precisione nei tiri e sfruttamento delle “big chances” potrebbero spostare l’ago della bilancia, con le palle inattive pronte a recitare un ruolo non secondario.

Nei tre incroci recenti in cadetteria il Cesena ha vinto due volte contro la Carrarese (1 sconfitta), inclusa l’andata del 28 ottobre 2025 finita 2-1.

ha vinto due volte contro la (1 sconfitta), inclusa l’andata del 28 ottobre 2025 finita 2-1. Al “Marmi” la Carrarese ha vinto l’unico precedente di B con il Cesena (2-0) e contro Bari , Venezia e Sampdoria vanta il 100% di successi interni su due partite.

ha vinto l’unico precedente di B con il (2-0) e contro , e vanta il 100% di successi interni su due partite. La Carrarese non ha segnato in due delle ultime tre gare: in stagione è rimasta a secco 13 volte, peggio ha fatto solo il Bari (14).

non ha segnato in due delle ultime tre gare: in stagione è rimasta a secco 13 volte, peggio ha fatto solo il (14). Il Cesena non ha trovato il gol nelle ultime tre di B: non arriva a quattro di fila senza segnare da fine 2024-inizio 2025, striscia che includeva proprio un incrocio con la Carrarese .

non ha trovato il gol nelle ultime tre di B: non arriva a quattro di fila senza segnare da fine 2024-inizio 2025, striscia che includeva proprio un incrocio con la . Il Cesena ha creato 101 grandi occasioni (secondo solo al Venezia ), ma ne ha convertite col tasso più basso del torneo (24%); la Carrarese è tra le più ciniche (46%).

ha creato 101 grandi occasioni (secondo solo al ), ma ne ha convertite col tasso più basso del torneo (24%); la è tra le più ciniche (46%). Fabio Abiuso ha partecipato a 16 reti (11 gol, 5 assist), già oltre il doppio del suo bottino combinato nelle due stagioni precedenti.

ha partecipato a 16 reti (11 gol, 5 assist), già oltre il doppio del suo bottino combinato nelle due stagioni precedenti. Cristian Shpendi è tra i giovani (classe 2003 o più giovani) più produttivi per gol e assist tra top campionati e seconde divisioni europee nelle ultime due stagioni.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Cesena

Possesso simile: Carrarese 50,1% vs Cesena 50,0%. I toscani segnano di più (46 a 42) e hanno più clean sheet (11 a 6), con miglior precisione nei cross (25,19% vs 20,14%). I romagnoli spiccano per accuratezza di passaggio (83,56% vs 80,47%) e un filo di precisione al tiro (42,69% vs 41,62%), ma finiscono più spesso in offside (73 contro 35). Alla voce occasioni, volumi simili di tiri totali e nello specchio, ma resa migliore per la Carrarese in conversione (13,29% vs 12,54%).

Protagonisti: per la Carrarese il capocannoniere è Fabio Abiuso (11), miglior assistman Emanuele Zuelli (5), più ammonito Julián Illanes (14), espulsi stagionali Abiuso e Niccolò Belloni (1 a testa). In porta, 11 clean sheet per Marco Bleve. Nel Cesena guida la classifica marcatori Cristian Shpendi (10), top assist Tommaso Berti (7), più ammonito Massimiliano Mangraviti (9), più espulso Simone Bastoni (2). Tra i pali, 5 clean sheet per Jonathan Klinsmann.

Carrarese Cesena Partite giocate 36 36 Vittorie 10 12 Pareggi 13 9 Sconfitte 13 15 Gol fatti 46 42 Gol subiti 50 52 Possesso palla % 50,1 50,0 Precisione passaggi % 80,47 83,56 Tiri totali 346 335 Tiri nello specchio 144 143 Precisione tiri % 41,62 42,69 Conversione gol % 13,29 12,54 Clean sheet 11 6 Ammonizioni 82 75 Espulsioni 2 2 Capocannoniere Abiuso 11 Shpendi 10 Top assist Zuelli 5 Berti 7 Portiere: clean sheet Bleve 11 Klinsmann 5 Più ammonito Illanes 14 Mangraviti 9 Più espulso Abiuso, Belloni 1 Bastoni 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese-Cesena? Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 (37ª giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Carrarese-Cesena? Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Cesena? L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Pascarella e Laghezza; IV Bortolussi, VAR Santoro, AVAR Paganessi.