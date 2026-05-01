Carrarese-Cesena 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese–Cesena è una sfida dal sapore playoff della 37ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00. I toscani della Carrarese sono 10ª con 43 punti in 36 gare (10 vittorie, 13 pareggi, 13 sconfitte; 46 gol fatti, 50 subiti). I romagnoli del Cesena occupano la 9ª posizione a quota 45 (12 vittorie, 9 pareggi, 15 ko; 42 reti segnate, 52 incassate). Margini sottili e corsa playoff apertissima: equilibrio e dettagli faranno la differenza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Carrarese-Cesena
- Informazioni interessanti (le "pillole" del match)
- Le statistiche stagionali di Carrarese e Cesena
Le ultime partite giocate
Entrambe cercano continuità: la Carrarese arriva da un filotto altalenante ma con due successi pesanti, il Cesena ha rallentato in zona gol pur restando squadra organizzata. Ritmi, transizioni e palle inattive potrebbero indirizzare il match.
|Carrarese
|ok
|ok
|ko
|x
|ko
|Cesena
|ok
|x
|ko
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha totalizzato 7 punti, il Cesena ne ha raccolti 5. Dettaglio dei risultati:
- Carrarese: Bari–Carrarese 0-3; Carrarese–Spezia 3-1; Reggiana–Carrarese 2-0; Carrarese–Pescara 2-2; Frosinone–Carrarese 3-0.
- Cesena: Cesena–Catanzaro 3-1; Cesena–Südtirol 1-1; Juve Stabia–Cesena 2-0; Palermo–Cesena 2-0; Cesena–Sampdoria 0-0.
L’arbitro di Carrarese-Cesena
A dirigere Carrarese–Cesena sarà Daniele Perenzoni. Al VAR Santoro. In questa Serie B 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 15 gare: 1 rigore concesso, 65 ammonizioni e 3 espulsioni, media di 4,5 cartellini a partita e un rapporto di 6,2 falli per cartellino. Direzione di gara tendenzialmente lineare, ma severa nei momenti chiave.
- Arbitro: Perenzoni
- Assistenti: Pascarella – Laghezza
- IV ufficiale: Bortolussi
- VAR: Santoro
- AVAR: Paganessi
Informazioni interessanti (le “pillole” del match)
Gara dagli incroci recenti intriganti: il Cesena ha fatto bene contro la Carrarese in questa stagione, ma a Carrara i toscani hanno mostrato solidità e tradizione favorevole. L’attacco della Carrarese si è inceppato a tratti, mentre i bianconeri hanno vissuto un periodo di astinenza in zona gol, nonostante la grande mole di occasioni create. Il confronto tra concretezza e volume offensivo è uno dei temi della partita. Occhi puntati sui protagonisti: Fabio Abiuso sta firmando una stagione di sostanza tra reti e assist, mentre Cristian Shpendi rimane riferimento pesante nel fronte offensivo romagnolo. Percentuali di realizzazione, precisione nei tiri e sfruttamento delle “big chances” potrebbero spostare l’ago della bilancia, con le palle inattive pronte a recitare un ruolo non secondario.
- Nei tre incroci recenti in cadetteria il Cesena ha vinto due volte contro la Carrarese (1 sconfitta), inclusa l’andata del 28 ottobre 2025 finita 2-1.
- Al “Marmi” la Carrarese ha vinto l’unico precedente di B con il Cesena (2-0) e contro Bari, Venezia e Sampdoria vanta il 100% di successi interni su due partite.
- La Carrarese non ha segnato in due delle ultime tre gare: in stagione è rimasta a secco 13 volte, peggio ha fatto solo il Bari (14).
- Il Cesena non ha trovato il gol nelle ultime tre di B: non arriva a quattro di fila senza segnare da fine 2024-inizio 2025, striscia che includeva proprio un incrocio con la Carrarese.
- Il Cesena ha creato 101 grandi occasioni (secondo solo al Venezia), ma ne ha convertite col tasso più basso del torneo (24%); la Carrarese è tra le più ciniche (46%).
- Fabio Abiuso ha partecipato a 16 reti (11 gol, 5 assist), già oltre il doppio del suo bottino combinato nelle due stagioni precedenti.
- Cristian Shpendi è tra i giovani (classe 2003 o più giovani) più produttivi per gol e assist tra top campionati e seconde divisioni europee nelle ultime due stagioni.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Cesena
Possesso simile: Carrarese 50,1% vs Cesena 50,0%. I toscani segnano di più (46 a 42) e hanno più clean sheet (11 a 6), con miglior precisione nei cross (25,19% vs 20,14%). I romagnoli spiccano per accuratezza di passaggio (83,56% vs 80,47%) e un filo di precisione al tiro (42,69% vs 41,62%), ma finiscono più spesso in offside (73 contro 35). Alla voce occasioni, volumi simili di tiri totali e nello specchio, ma resa migliore per la Carrarese in conversione (13,29% vs 12,54%).
Protagonisti: per la Carrarese il capocannoniere è Fabio Abiuso (11), miglior assistman Emanuele Zuelli (5), più ammonito Julián Illanes (14), espulsi stagionali Abiuso e Niccolò Belloni (1 a testa). In porta, 11 clean sheet per Marco Bleve. Nel Cesena guida la classifica marcatori Cristian Shpendi (10), top assist Tommaso Berti (7), più ammonito Massimiliano Mangraviti (9), più espulso Simone Bastoni (2). Tra i pali, 5 clean sheet per Jonathan Klinsmann.
|Carrarese
|Cesena
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|10
|12
|Pareggi
|13
|9
|Sconfitte
|13
|15
|Gol fatti
|46
|42
|Gol subiti
|50
|52
|Possesso palla %
|50,1
|50,0
|Precisione passaggi %
|80,47
|83,56
|Tiri totali
|346
|335
|Tiri nello specchio
|144
|143
|Precisione tiri %
|41,62
|42,69
|Conversione gol %
|13,29
|12,54
|Clean sheet
|11
|6
|Ammonizioni
|82
|75
|Espulsioni
|2
|2
|Capocannoniere
|Abiuso 11
|Shpendi 10
|Top assist
|Zuelli 5
|Berti 7
|Portiere: clean sheet
|Bleve 11
|Klinsmann 5
|Più ammonito
|Illanes 14
|Mangraviti 9
|Più espulso
|Abiuso, Belloni 1
|Bastoni 2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Carrarese-Cesena?
-
Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 (37ª giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Carrarese-Cesena?
-
Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Cesena?
-
L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Pascarella e Laghezza; IV Bortolussi, VAR Santoro, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.