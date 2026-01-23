Carrarese-Empoli 23 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Derby toscano d’alta quota tra Carrarese e Empoli, valido per la 21ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30. I padroni di casa sono 10° con 26 punti in 20 gare (6 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 27 gol fatti, 30 subiti), gli azzurri 9° a quota 27 (7 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 26 reti segnate, 25 incassate). Una sfida dal profumo di playoff: chi vince può rilanciare la corsa.
Le ultime partite giocate
Carrarese in striscia positiva e solida in casa; l’Empoli alterna colpi esterni e passi falsi al Castellani. Ecco l’andamento delle ultime cinque gare (da meno recente a più recente):
|Carrarese
|ok
|ko
|x
|ok
|ok
|Empoli
|ko
|ok
|x
|ok
|ko
Nel parziale: Carrarese 10 punti, Empoli 7 punti. Dettaglio dei risultati:
- Carrarese – Virtus Entella 3-1
- Monza – Carrarese 4-1
- Carrarese – Mantova 0-0
- Carrarese – Bari 1-0
- Avellino – Carrarese 1-2
- Juve Stabia – Empoli 2-0
- Mantova – Empoli 0-1
- Empoli – Frosinone 1-1
- Cesena – Empoli 0-1
- Empoli – Südtirol 0-1
L’arbitro di Carrarese-Empoli
La gara Carrarese – Empoli sarà diretta dal signor Mario Perri. Squadra arbitrale: assistenti Mondin e Colaianni, IV ufficiale Turrini, al VAR Baroni e AVAR Di Vuolo. Nel 2025/26 Perri ha arbitrato 9 partite: 3 rigori concessi, 48 ammonizioni, 1 espulsione diretta e 1 per doppia ammonizione; media 5,5 cartellini a gara, 268 falli sanzionati e 28 fuorigioco.
- Arbitro: Perri
- Assistenti: Mondin – Colaianni
- IV: Turrini
- VAR: Baroni
- AVAR: Di Vuolo
Informazioni interessanti sul match
Equilibrio e incroci recenti promettono scintille: tra Carrarese e Empoli la storia recente dice bilancio alla pari, con il pari dell’andata a fotografare una sfida tattica ma ricca di spunti. I marmiferi arrivano lanciatissimi e al Franchi di Carrara hanno costruito una roccaforte, con tante gare a porta inviolata. Dall’altra parte, gli azzurri hanno spesso pescato jolly dalla panchina: i subentrati incidono, specie nei finali. Occhio ai bomber: Fabio Abiuso è in stato di grazia, mentre l’exploit di Joseph Ceesay ha già lasciato il segno proprio contro i gialloblù. Con due squadre aggressive in transizione, PPDA simili e calci piazzati pesanti, i dettagli potrebbero fare la differenza.
- Precedenti recenti in equilibrio: 2 vittorie per parte e un pari (2-2 all’andata); i successi dell’Empoli sono arrivati in casa, entrambi 2-0.
- Carrarese in volo: due vittorie di fila e caccia al tris, mai riuscito ai gialloblù in Serie B.
- Fattore casa Carrarese: una sola sconfitta nelle ultime 8 interne, 5 clean sheet e prime frazioni quasi perfette.
- Empoli altalenante: 3 ko nelle ultime 6 (2V, 1N), compreso l’ultimo 0-1 col Südtirol.
- Panchina d’oro per l’Empoli: 10 gol firmati dai subentrati (record del torneo) e solo 2 reti incassate da giocatori entrati a gara in corso.
- Fabio Abiuso a quota 7: dopo Bari e Avellino sogna la terza gara consecutiva a segno in B.
- Talento a effetto Empoli: debutto in B e primo gol di Joseph Ceesay arrivati contro la Carrarese; può diventare la sua prima “vittima” multipla.
Le statistiche stagionali di Carrarese ed Empoli
Numeri vicini: Carrarese 27 gol segnati e 30 subiti; Empoli 26 fatti e 25 incassati. Possesso palla leggermente a favore dei gialloblù (49,8% vs 46,8%), ma precisione al tiro migliore per gli azzurri (46,95% vs 43,16%). Tiri totali: Carrarese 190, Empoli 164; conclusioni nello specchio 82 a 77. PPDA simile (11,2 vs 11,8), indizio di pressioni paragonabili. Clean sheet: Carrarese 7, Empoli 5. Più gialli per i marmiferi (48) rispetto agli azzurri (40).
Giocatori chiave: per la Carrarese brilla Fabio Abiuso (7 gol) con supporto di Nicolás Schiavi (6) e gli assist di Manuel Cicconi e Abiuso (4). Nell’Empoli il faro offensivo è Stiven Shpendi (6) con Bohdan Popov (5) subito dietro; creatività di Salvatore Elia e Rares Ilie (4 assist). In disciplina spiccano Julián Illanes (9 gialli) per la Carrarese e Gérard Yepes (5) per l’Empoli. Tra i pali: Marco Bleve 7 clean sheet, Andrea Fulignati 5.
|Carrarese
|Empoli
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|6
|7
|Pareggi
|8
|6
|Sconfitte
|6
|7
|Gol segnati
|27
|26
|Gol subiti
|30
|25
|Possesso palla (%)
|49,8
|46,8
|Tiri totali
|190
|164
|Tiri in porta
|82
|77
|Precisione al tiro (%)
|43,16
|46,95
|PPDA (pressione)
|11,2
|11,8
|Clean sheet
|7
|5
|Cartellini gialli
|48
|40
|Assist di squadra
|19
|20
FAQ
- Quando si gioca Carrarese-Empoli e a che ora?
-
Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Carrarese-Empoli?
-
Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri, a Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Empoli?
-
Il signor Mario Perri, con assistenti Mondin e Colaianni, IV uomo Turrini, VAR Baroni e AVAR Di Vuolo.
