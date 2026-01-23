Carrarese-Empoli 23 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 21ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese-Empoli.

Derby toscano d’alta quota tra Carrarese e Empoli, valido per la 21ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30. I padroni di casa sono 10° con 26 punti in 20 gare (6 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 27 gol fatti, 30 subiti), gli azzurri 9° a quota 27 (7 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 26 reti segnate, 25 incassate). Una sfida dal profumo di playoff: chi vince può rilanciare la corsa.

Le ultime partite giocate

Carrarese in striscia positiva e solida in casa; l’Empoli alterna colpi esterni e passi falsi al Castellani. Ecco l’andamento delle ultime cinque gare (da meno recente a più recente):

Carrarese ok ko x ok ok Empoli ko ok x ok ko

Nel parziale: Carrarese 10 punti, Empoli 7 punti. Dettaglio dei risultati:

Carrarese – Virtus Entella 3-1

– Virtus Entella 3-1 Monza – Carrarese 4-1

4-1 Carrarese – Mantova 0-0

– Mantova 0-0 Carrarese – Bari 1-0

– Bari 1-0 Avellino – Carrarese 1-2

Juve Stabia – Empoli 2-0

2-0 Mantova – Empoli 0-1

0-1 Empoli – Frosinone 1-1

– Frosinone 1-1 Cesena – Empoli 0-1

0-1 Empoli – Südtirol 0-1

L’arbitro di Carrarese-Empoli

La gara Carrarese – Empoli sarà diretta dal signor Mario Perri. Squadra arbitrale: assistenti Mondin e Colaianni, IV ufficiale Turrini, al VAR Baroni e AVAR Di Vuolo. Nel 2025/26 Perri ha arbitrato 9 partite: 3 rigori concessi, 48 ammonizioni, 1 espulsione diretta e 1 per doppia ammonizione; media 5,5 cartellini a gara, 268 falli sanzionati e 28 fuorigioco.

Arbitro: Perri

Assistenti: Mondin – Colaianni

– IV: Turrini

VAR: Baroni

AVAR: Di Vuolo

Informazioni interessanti sul match

Equilibrio e incroci recenti promettono scintille: tra Carrarese e Empoli la storia recente dice bilancio alla pari, con il pari dell’andata a fotografare una sfida tattica ma ricca di spunti. I marmiferi arrivano lanciatissimi e al Franchi di Carrara hanno costruito una roccaforte, con tante gare a porta inviolata. Dall’altra parte, gli azzurri hanno spesso pescato jolly dalla panchina: i subentrati incidono, specie nei finali. Occhio ai bomber: Fabio Abiuso è in stato di grazia, mentre l’exploit di Joseph Ceesay ha già lasciato il segno proprio contro i gialloblù. Con due squadre aggressive in transizione, PPDA simili e calci piazzati pesanti, i dettagli potrebbero fare la differenza.

Precedenti recenti in equilibrio: 2 vittorie per parte e un pari (2-2 all’andata); i successi dell’ Empoli sono arrivati in casa, entrambi 2-0.

sono arrivati in casa, entrambi 2-0. Carrarese in volo: due vittorie di fila e caccia al tris, mai riuscito ai gialloblù in Serie B.

in volo: due vittorie di fila e caccia al tris, mai riuscito ai gialloblù in Serie B. Fattore casa Carrarese : una sola sconfitta nelle ultime 8 interne, 5 clean sheet e prime frazioni quasi perfette.

: una sola sconfitta nelle ultime 8 interne, 5 clean sheet e prime frazioni quasi perfette. Empoli altalenante: 3 ko nelle ultime 6 (2V, 1N), compreso l’ultimo 0-1 col Südtirol .

altalenante: 3 ko nelle ultime 6 (2V, 1N), compreso l’ultimo 0-1 col . Panchina d’oro per l’ Empoli : 10 gol firmati dai subentrati (record del torneo) e solo 2 reti incassate da giocatori entrati a gara in corso.

: 10 gol firmati dai subentrati (record del torneo) e solo 2 reti incassate da giocatori entrati a gara in corso. Fabio Abiuso a quota 7: dopo Bari e Avellino sogna la terza gara consecutiva a segno in B.

a quota 7: dopo e sogna la terza gara consecutiva a segno in B. Talento a effetto Empoli: debutto in B e primo gol di Joseph Ceesay arrivati contro la Carrarese; può diventare la sua prima “vittima” multipla.

Le statistiche stagionali di Carrarese ed Empoli

Numeri vicini: Carrarese 27 gol segnati e 30 subiti; Empoli 26 fatti e 25 incassati. Possesso palla leggermente a favore dei gialloblù (49,8% vs 46,8%), ma precisione al tiro migliore per gli azzurri (46,95% vs 43,16%). Tiri totali: Carrarese 190, Empoli 164; conclusioni nello specchio 82 a 77. PPDA simile (11,2 vs 11,8), indizio di pressioni paragonabili. Clean sheet: Carrarese 7, Empoli 5. Più gialli per i marmiferi (48) rispetto agli azzurri (40).

Giocatori chiave: per la Carrarese brilla Fabio Abiuso (7 gol) con supporto di Nicolás Schiavi (6) e gli assist di Manuel Cicconi e Abiuso (4). Nell’Empoli il faro offensivo è Stiven Shpendi (6) con Bohdan Popov (5) subito dietro; creatività di Salvatore Elia e Rares Ilie (4 assist). In disciplina spiccano Julián Illanes (9 gialli) per la Carrarese e Gérard Yepes (5) per l’Empoli. Tra i pali: Marco Bleve 7 clean sheet, Andrea Fulignati 5.

Carrarese Empoli Partite giocate 20 20 Vittorie 6 7 Pareggi 8 6 Sconfitte 6 7 Gol segnati 27 26 Gol subiti 30 25 Possesso palla (%) 49,8 46,8 Tiri totali 190 164 Tiri in porta 82 77 Precisione al tiro (%) 43,16 46,95 PPDA (pressione) 11,2 11,8 Clean sheet 7 5 Cartellini gialli 48 40 Assist di squadra 19 20

FAQ Quando si gioca Carrarese-Empoli e a che ora? Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Carrarese-Empoli? Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri, a Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Empoli? Il signor Mario Perri, con assistenti Mondin e Colaianni, IV uomo Turrini, VAR Baroni e AVAR Di Vuolo.