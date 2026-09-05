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CALCIO SERIE B

Carrarese-Empoli 5 settembre 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 3a giornata: analisi completa di Carrarese-Empoli. Ultimi risultati, arbitro, pillole statistiche, focus sui protagonisti e dati a confronto.

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Redazione

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CarrareseEmpoli è un derby toscano che promette scintille nella 3a giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio dei Marmi di Carrara. Sfida di equilibrio e ambizioni: per la Carrarese occasione per rilanciarsi, per l’Empoli test di maturità fuori casa.

Le ultime partite giocate

Arrivano segnali contrastanti: la Carrarese ha raccolto un pari esterno e uno scivolone casalingo, l’Empoli ha bagnato l’esordio con un successo di misura ma è caduto nella prima trasferta. Trend da decifrare in un incrocio che può orientare l’umore delle prossime settimane.

Carrarese ko x
Empoli ok ko

Dettaglio degli ultimi risultati:

  • Carrarese

Carrarese–Mantova 1-2; Ascoli–Carrarese 1-1

  • Empoli

Empoli–Cremonese 1-0; Mantova–Empoli 3-1

L’arbitro di Carrarese-Empoli

La direzione di gara è affidata a Giuseppe Mucera. Con lui, assistenti Mokhtar e Pistarelli, IV ufficiale Marinelli, al VAR Baroni e AVAR Ghersini. In stagione Mucera ha diretto 1 incontro in Serie B: 0 rigori, 4 ammonizioni e nessun rosso, con una media di 4 cartellini a partita e 18 falli sanzionati.

  • Arbitro: Giuseppe Mucera
  • Assistenti: MokhtarPistarelli
  • IV ufficiale: Marinelli
  • VAR: Baroni
  • AVAR: Ghersini

Informazioni interessanti sul match

Derby toscano che negli ultimi incroci ha sorriso alla Carrarese, capace di imbrigliare l’Empoli in casa e di colpirlo con decisione in trasferta lo scorso anno. I marmiferi, giovani e sfrontati, cercano il primo acuto in campionato dopo una striscia poco brillante, mentre gli azzurri vogliono spezzare il tabù esterno che dura da mesi. Curiosità anche nei singoli: Fabio Abiuso è tra i profili italiani più produttivi in B nell’ultimo biennio, mentre Stiven Shpendi ha trovato continuità realizzativa da quando veste l’azzurro empolese. Entrambe le squadre, tra le più giovani del torneo, puntano su ritmo, transizioni rapide e palle inattive per indirizzare una gara che si preannuncia tesa e decisa dagli episodi, con l’Empoli chiamato a invertire la rotta lontano dal Castellani e la Carrarese desiderosa di trasformare il fattore Stadio dei Marmi in punti pesanti.

  • L’Empoli non ha battuto la Carrarese nei due incroci dell’ultimo campionato: 2-2 all’andata e netto 3-0 per i marmiferi al ritorno.
  • La Carrarese è reduce da 7 gare di B senza vittorie (3 pareggi, 4 sconfitte): l’obiettivo è evitare un avvio da tre turni senza successi.
  • Striscia esterna negativa per l’Empoli: 11 trasferte di fila senza vittorie in Serie B, con media di oltre 2 gol incassati a partita.
  • Derby toscani: l’Empoli ha perso l’ultimo proprio con la Carrarese; potrebbe arrivare un raro bis di ko regionali.
  • Gioventù al potere: tra le età medie più basse delle prime due giornate ci sono sia Carrarese sia Empoli.
  • Fabio Abiuso (Carrarese) ha partecipato a 17 reti in B nelle ultime due stagioni: un riferimento offensivo già maturo.
  • Stiven Shpendi (Empoli) ha segnato 16 gol in B dal 2025/26: è tra i bomber più continui del torneo recente.

Le statistiche stagionali di Carrarese ed Empoli

Numeri vicini nello score complessivo (2 gol fatti e 3 subiti per entrambe), ma differente la tendenza: la Carrarese tira di più (23 tiri totali) con minore precisione (26,1%), l’Empoli finalizza meglio (50% di tiri nello specchio) pur producendo meno (14 tiri). Nel possesso palla si viaggia sotto il 40% per tutte e due (39,1% Carrarese; 38,6% Empoli), segno di un piano gara più reattivo che di palleggio prolungato. A livello disciplinare, 4 gialli per i marmiferi contro 7 dell’Empoli, che registra anche un’espulsione.

Protagonisti: nella Carrarese hanno già colpito Fabio Abiuso e Pietro Pinelli (1 gol a testa); tra i rifinitori spiccano Moustapha Cissé e Jonas Rouhi (1 assist). Sul fronte falli, i più ammoniti sono a quota 1: Abiuso, Rouhi, Fabio Ruggeri, Nicolás Schiavi; nessun rosso. Nell’Empoli marcano Stiven Shpendi e Edoardo Saporiti (1 gol), con Cristian Cauz e Matteo Egan a quota 1 assist. Disciplina: gialli distribuiti (tra cui Marco Curto, Luca Magnino, Karim Zedadka), rosso a Joseph Ceesay. Tra i pali: nessun clean sheet per la Carrarese, 1 per l’Empoli con Jacopo Seghetti.

Carrarese Empoli
Partite giocate 2 2
Vittorie 0 1
Pareggi 1 0
Sconfitte 1 1
Gol fatti 2 2
Gol subiti 3 3
Possesso palla (%) 39,1 38,6
Tiri totali 23 14
Precisione tiro (%) 26,1 50,0
PPDA (pressione) 17,9 21,2
Ammonizioni 4 7
Espulsioni 0 1
Clean sheet 0 1
Tiri concessi 32 31

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Carrarese-Empoli e a che ora?

La partita è valida per la 3a giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B; il match è in programma nel turno della terza giornata.

Dove si gioca Carrarese-Empoli?

Allo Stadio dei Marmi di Carrara, casa della Carrarese.

Chi è l’arbitro di Carrarese-Empoli?

Designato Giuseppe Mucera, assistenti Mokhtar e Pistarelli, IV ufficiale Marinelli, VAR Baroni, AVAR Ghersini.

Carrarese-Empoli 5 settembre 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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