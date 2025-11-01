Carrarese-Frosinone 1 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese-Frosinone: orario, arbitro, forme recenti e confronto stagionale.

Carrarese–Frosinone accende l’11a giornata della Serie B 2025-26. Si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara il 1 novembre 2025 alle 15:00. Classifica: Carrarese 9ª con 14 punti (10 gare: 3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 17 gol fatti, 13 subiti), Frosinone 4° con 18 punti (10 gare: 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 18 gol fatti, 9 subiti). Gialloblù solidi in casa, ciociari tra gli attacchi più produttivi. Diretta su DAZN.

Le ultime partite giocate

Carrarese e Frosinone arrivano al match con umori diversi: i toscani hanno inanellato punti pesanti tra le mura amiche, i ciociari alternano exploit offensivi a qualche passaggio a vuoto.

Carrarese x ok x ok ko Frosinone ok ko ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 8 punti, il Frosinone 7. Questo il dettaglio:

Carrarese

Carrarese–Modena 0-0; Carrarese–Juve Stabia 3-0; Pescara–Carrarese 2-2; Carrarese–Venezia 3-2; Cesena–Carrarese 2-1.

Frosinone

Frosinone–Cesena 3-1; Venezia–Frosinone 3-0; Frosinone–Monza 0-1; Sampdoria–Frosinone 1-1; Frosinone–Virtus Entella 4-0.

L’arbitro di Carrarese-Frosinone

La gara sarà diretta da Livio Marinelli. Assistenti: Laudato e Ceolin; IV ufficiale: Galipò; VAR: Prontera; AVAR: Cosso. Nel campionato 2025/26, Marinelli ha arbitrato 1 partita: 34 falli fischiati, 5 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso, nessun rigore. Media di 7,0 ammonizioni/espulsioni a gara e 4,8 falli per cartellino.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: LAUDATO – CEOLIN

– IV: GALIPÒ

VAR: PRONTERA

AVAR: COSSO

Statistiche interessanti

Match ad alta tensione tattica tra una Carrarese in crescita casalinga e un Frosinone capace di strappare punti ovunque grazie a uno dei migliori attacchi della categoria. I precedenti recenti sorridono ai ciociari, ma i marmiferi stanno trovando continuità al dei Marmi. Curiosità: entrambe non hanno ancora incassato gol di testa in campionato e il Frosinone ha già timbrato 4 reti proprio con questo fondamentale. Occhio alle stelle: Mattia Finotto ha messo lo zampino in gol consecutivi tra assist e reti, mentre Antonio Raimondo sta inseguendo un traguardo da record lontano da casa. E c’è la suggestione storica: i gialloblù hanno vinto l’unico precedente di B a Carrara e puntano al bis nelle prime due trasferte contro i toscani. Con 18 gol segnati in 10 gare, i ciociari viaggiano a ritmi da vertice; la Carrarese, però, ha numeri offensivi in linea (17 reti) e un possesso palla più alto, indice di un palleggio coraggioso.

Nelle ultime sei sfide tra le due categorie, la Carrarese ha segnato una sola rete al Frosinone , ma quella è valsa una vittoria nella scorsa stagione.

ha segnato una sola rete al , ma quella è valsa una vittoria nella scorsa stagione. Il Frosinone ha vinto l’unico precedente di B a Carrara (1-0, rete di Matteo Cichella ) e sogna il doppio colpo nelle prime due trasferte.

ha vinto l’unico precedente di B a Carrara (1-0, rete di ) e sogna il doppio colpo nelle prime due trasferte. La Carrarese è a due successi interni di fila (vs Juve Stabia e Venezia ): caccia alla terza consecutiva come nei cicli storici del ’47 e del 2024.

è a due successi interni di fila (vs e ): caccia alla terza consecutiva come nei cicli storici del ’47 e del 2024. Frosinone miglior attacco del torneo: 18 gol in 10 gare, ritmo e varietà di soluzioni offensive.

miglior attacco del torneo: 18 gol in 10 gare, ritmo e varietà di soluzioni offensive. Zero reti incassate di testa da entrambe: i ciociari, però, hanno già segnato 4 volte con il colpo aereo.

Mattia Finotto è in doppia cifra nel 2025 tra gol+assist in B: può allungare la sua serie positiva.

è in doppia cifra nel 2025 tra gol+assist in B: può allungare la sua serie positiva. Con un gol, Antonio Raimondo diventerebbe il primo 2004+ in doppia cifra di reti in trasferta in B.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Frosinone

Equilibrio apparente ma dettagli rivelatori: il Frosinone segna di più (18) e difende meglio (9 subiti) rispetto alla Carrarese (17 fatti, 13 incassati). I toscani palleggiano di più (48,6% di possesso contro 46,7%), centrano lo specchio con maggiore precisione (47,7% vs 43,6%), mentre i ciociari tirano di più (54 conclusioni nello specchio) e hanno PPDA leggermente più aggressivo (10,6 vs 11,3). Entrambe contano 4 clean sheet: sfida anche di solidità.

Carrarese Frosinone Partite giocate 10 10 Partite vinte 3 5 Partite pareggiate 5 3 Partite perse 2 2 Gol segnati 17 18 Gol subiti 13 9 Media gol subiti a partita 1,3 0,9 Possesso palla (%) 48,6 46,7 Tiri nello specchio 41 54 Precisione al tiro (%) 47,7 43,6 Clean sheet 4 4 Cartellini gialli 24 24 Capocannoniere Nicolás Schiavi 4 Antonio Raimondo 3 Top assistman Mattia Finotto 3 Giacomo Calò 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese-Frosinone? Carrarese-Frosinone si gioca sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Carrarese-Frosinone? La partita si disputa allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Frosinone? L’arbitro è Livio Marinelli, assistenti Laudato e Ceolin; IV Galipò; VAR Prontera; AVAR Cosso.