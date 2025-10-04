Carrarese-Juve Stabia: dove vederla in diretta. Orario, analisi e statistiche

Carrarese–Juve Stabia è una delle partite più attese della 7a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio dei Marmi di Carrara, in programma il 5 ottobre 2025 alle 15:00. I toscani arrivano da 11° in classifica con 7 punti in 6 gare (1V, 4N, 1P; 8 gol fatti, 7 subiti), mentre le Vespe sono 6° con 10 punti (2V, 4N, 0P; 8 reti segnate, 5 incassate). Sfida tra squadre solide dietro e in crescita nel reparto avanzato, con punti pesanti per la corsa di entrambe.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Carrarese-Juve Stabia
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Carrarese e Juve Stabia
- Dove vedere Carrarese-Juve Stabia in tv o in streaming
Le ultime partite giocate
Carrarese imbattuta in quattro delle ultime cinque ma con tanti pareggi; Juve Stabia senza sconfitte e in spinta grazie a due vittorie.
|Carrarese
|x
|x
|ko
|x
|x
|Juve Stabia
|x
|x
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5: Carrarese 4 punti (0V, 4N, 1P); Juve Stabia 9 punti (2V, 3N, 0P). Dettaglio risultati:
- Carrarese
- Carrarese-Calcio Padova 0-0
- Catanzaro-Carrarese 1-1
- Carrarese-Avellino 3-4
- Empoli-Carrarese 2-2
- Carrarese-Modena 0-0
- Juve Stabia
- Juve Stabia-Venezia 0-0
- Juve Stabia-Reggiana 0-0
- Spezia-Juve Stabia 1-3
- Catanzaro-Juve Stabia 2-2
- Juve Stabia-Mantova 2-1
L’arbitro di Carrarese-Juve Stabia
Carrarese–Juve Stabia si gioca allo Stadio dei Marmi di Carrara e l’arbitro designato è Paride Tremolada. Al VAR Nasca. In questa stagione (Serie B 2025/26) Tremolada ha diretto 1 gara: 0 rigori, 7 gialli, 0 rossi, 33 falli fischiati e 6 fuorigioco.
- Arbitro: Tremolada
- Assistenti: Palermo – Miniutti
- IV: Bonacina
- VAR: Nasca
- AVAR: Paganessi
Statistiche interessanti
Juve Stabia arriva con fiducia: lo scorso campionato è rimasta imbattuta nei due incroci con la Carrarese (pari all’andata e successo al ritorno) e oggi difende una striscia utile esterna di quattro gare. Le Vespe hanno trovato continuità offensiva, segnando almeno due gol in ognuna delle ultime tre partite; un trend che potrebbe allungare la serie migliore dal 2012. La Carrarese, però, è cresciuta nella fase difensiva: tre clean sheet in sei gare di campionato certificano solidità e organizzazione. Attenzione anche ai precedenti con squadre campane e ai duelli individuali: tra i protagonisti possibili c’è Kevin Piscopo, già a segno nell’ultimo confronto diretto vinto dalla Juve Stabia. Il quadro suggerisce equilibrio: toscani compatti e ospiti in fiducia in trasferta, con la classifica corta a rendere ogni dettaglio decisivo.
- Precedenti recenti: la Juve Stabia non ha perso gli ultimi due incroci con la Carrarese (0-0 e 2-1), un segnale di vantaggio psicologico.
- Forma esterna: le Vespe sono imbattute da quattro trasferte (1V, 3N) e inseguono la miglior serie esterna in B degli ultimi anni.
- Carrarese vs campane: i toscani hanno perso 3 delle ultime 5 sfide contro club della Campania (1V, 1N), inclusa la recente gara interna con l’Avellino (3-4).
- Trend altalenante con le toscane: la Juve Stabia non ripete lo stesso risultato due volte di fila contro avversarie toscane nelle ultime otto uscite (3V, 2N, 3P).
- Spinta offensiva: dopo il successo sul Mantova, la Juve Stabia può centrare due vittorie di fila per la prima volta con Abate; 2+ gol segnati nelle ultime tre gare.
- Muraglia gialloblù: la Carrarese vanta 3 clean sheet su 6: ritmo superiore alle sue precedenti partecipazioni in B nelle prime sette giornate.
- Uomo chiave: Kevin Piscopo ha firmato l’ultima rete decisiva nel testa a testa in B; lontano da casa, però, ha inciso poco di recente.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Juve Stabia
Il quadro racconta equilibrio nei gol (8 a testa) ma filosofie diverse: la Juve Stabia è ancora imbattuta e gestisce meglio il pallone (53,7% di possesso, 82,8% di precisione passaggi), mentre la Carrarese ha costruito certezze difensive con 3 clean sheet e dati di tiro in linea (53 conclusioni, 24 nello specchio). Disciplina simile, con leggera incidenza di gialli per gli ospiti. Partita che promette margine sottile e dettagli decisivi.
|Carrarese
|Juve Stabia
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|4
|4
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|8
|8
|Gol subiti
|7
|5
|Possesso palla (%)
|50.0
|53.7
|Precisione passaggi (%)
|81.23
|82.84
|Tiri totali
|53
|48
|Tiri in porta
|24
|23
|Accuratezza tiro (%)
|45.28
|47.92
|Clean sheet
|3
|2
|Ammonizioni
|14
|17
Dove vedere Carrarese-Juve Stabia in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Juve Stabia
- Data: domenica 5 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Carrarese-Juve Stabia?
-
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Carrarese-Juve Stabia?
-
Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
- Chi trasmette Carrarese-Juve Stabia in TV o streaming?
-
La partita è disponibile su DAZN in diretta.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Juve Stabia?
-
L’arbitro è Paride Tremolada; assistenti Palermo e Miniutti, IV Bonacina, VAR Nasca, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.