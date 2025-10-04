Carrarese-Juve Stabia: dove vederla in diretta. Orario, analisi e statistiche

Numeri, precedenti e curiosità su Carrarese-Juve Stabia: dove vedere in tv e streaming la sfida, orario, arbitro e i dati di entrambe le squadre in campo

Carrarese–Juve Stabia è una delle partite più attese della 7a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio dei Marmi di Carrara, in programma il 5 ottobre 2025 alle 15:00. I toscani arrivano da 11° in classifica con 7 punti in 6 gare (1V, 4N, 1P; 8 gol fatti, 7 subiti), mentre le Vespe sono 6° con 10 punti (2V, 4N, 0P; 8 reti segnate, 5 incassate). Sfida tra squadre solide dietro e in crescita nel reparto avanzato, con punti pesanti per la corsa di entrambe.

Le ultime partite giocate

Carrarese imbattuta in quattro delle ultime cinque ma con tanti pareggi; Juve Stabia senza sconfitte e in spinta grazie a due vittorie.

Carrarese x x ko x x Juve Stabia x x ok x ok

Nelle ultime 5: Carrarese 4 punti (0V, 4N, 1P); Juve Stabia 9 punti (2V, 3N, 0P). Dettaglio risultati:

Carrarese

Carrarese-Calcio Padova 0-0

Catanzaro-Carrarese 1-1

Carrarese-Avellino 3-4

Empoli-Carrarese 2-2

Carrarese-Modena 0-0

Juve Stabia

Juve Stabia-Venezia 0-0

Juve Stabia-Reggiana 0-0

Spezia-Juve Stabia 1-3

Catanzaro-Juve Stabia 2-2

Juve Stabia-Mantova 2-1

L’arbitro di Carrarese-Juve Stabia

Carrarese–Juve Stabia si gioca allo Stadio dei Marmi di Carrara e l’arbitro designato è Paride Tremolada. Al VAR Nasca. In questa stagione (Serie B 2025/26) Tremolada ha diretto 1 gara: 0 rigori, 7 gialli, 0 rossi, 33 falli fischiati e 6 fuorigioco.

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Palermo – Miniutti

IV: Bonacina

VAR: Nasca

AVAR: Paganessi

Statistiche interessanti

Juve Stabia arriva con fiducia: lo scorso campionato è rimasta imbattuta nei due incroci con la Carrarese (pari all’andata e successo al ritorno) e oggi difende una striscia utile esterna di quattro gare. Le Vespe hanno trovato continuità offensiva, segnando almeno due gol in ognuna delle ultime tre partite; un trend che potrebbe allungare la serie migliore dal 2012. La Carrarese, però, è cresciuta nella fase difensiva: tre clean sheet in sei gare di campionato certificano solidità e organizzazione. Attenzione anche ai precedenti con squadre campane e ai duelli individuali: tra i protagonisti possibili c’è Kevin Piscopo, già a segno nell’ultimo confronto diretto vinto dalla Juve Stabia. Il quadro suggerisce equilibrio: toscani compatti e ospiti in fiducia in trasferta, con la classifica corta a rendere ogni dettaglio decisivo.

Precedenti recenti : la Juve Stabia non ha perso gli ultimi due incroci con la Carrarese (0-0 e 2-1), un segnale di vantaggio psicologico.

: la non ha perso gli ultimi due incroci con la (0-0 e 2-1), un segnale di vantaggio psicologico. Forma esterna : le Vespe sono imbattute da quattro trasferte (1V, 3N) e inseguono la miglior serie esterna in B degli ultimi anni.

: le sono imbattute da quattro trasferte (1V, 3N) e inseguono la miglior serie esterna in B degli ultimi anni. Carrarese vs campane : i toscani hanno perso 3 delle ultime 5 sfide contro club della Campania (1V, 1N), inclusa la recente gara interna con l’Avellino (3-4).

: i toscani hanno perso 3 delle ultime 5 sfide contro club della Campania (1V, 1N), inclusa la recente gara interna con l’Avellino (3-4). Trend altalenante con le toscane : la Juve Stabia non ripete lo stesso risultato due volte di fila contro avversarie toscane nelle ultime otto uscite (3V, 2N, 3P).

: la non ripete lo stesso risultato due volte di fila contro avversarie toscane nelle ultime otto uscite (3V, 2N, 3P). Spinta offensiva : dopo il successo sul Mantova, la Juve Stabia può centrare due vittorie di fila per la prima volta con Abate; 2+ gol segnati nelle ultime tre gare.

: dopo il successo sul Mantova, la può centrare due vittorie di fila per la prima volta con Abate; 2+ gol segnati nelle ultime tre gare. Muraglia gialloblù : la Carrarese vanta 3 clean sheet su 6: ritmo superiore alle sue precedenti partecipazioni in B nelle prime sette giornate.

: la vanta 3 clean sheet su 6: ritmo superiore alle sue precedenti partecipazioni in B nelle prime sette giornate. Uomo chiave: Kevin Piscopo ha firmato l’ultima rete decisiva nel testa a testa in B; lontano da casa, però, ha inciso poco di recente.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Juve Stabia

Il quadro racconta equilibrio nei gol (8 a testa) ma filosofie diverse: la Juve Stabia è ancora imbattuta e gestisce meglio il pallone (53,7% di possesso, 82,8% di precisione passaggi), mentre la Carrarese ha costruito certezze difensive con 3 clean sheet e dati di tiro in linea (53 conclusioni, 24 nello specchio). Disciplina simile, con leggera incidenza di gialli per gli ospiti. Partita che promette margine sottile e dettagli decisivi.

Carrarese Juve Stabia Partite giocate 6 6 Vittorie 1 2 Pareggi 4 4 Sconfitte 1 0 Gol segnati 8 8 Gol subiti 7 5 Possesso palla (%) 50.0 53.7 Precisione passaggi (%) 81.23 82.84 Tiri totali 53 48 Tiri in porta 24 23 Accuratezza tiro (%) 45.28 47.92 Clean sheet 3 2 Ammonizioni 14 17

Dove vedere Carrarese-Juve Stabia in tv o in streaming

Partita: Carrarese-Juve Stabia

Data: domenica 5 ottobre 2025

Orario: 15:00

TV/Streaming: DAZN

Luogo: Carrara

Stadio: Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri

