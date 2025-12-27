Carrarese-Mantova 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata: allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara, sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 va in scena Carrarese–Mantova, uno scontro salvezza dal peso specifico enorme. I toscani sono 13° con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 29 subiti), i virgiliani 19° a quota 14 (4 vittorie, 2 pareggi, 11 sconfitte; 15 segnati, 27 incassati). La Carrarese prova a sfruttare il fattore casa, il Mantova cerca una svolta lontano dal Martelli. Punti pesanti in palio: chi vince respira, chi perde resta impelagato nella zona rossa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Carrarese-Mantova
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Carrarese e Mantova
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per la Carrarese, reduce da un pareggio che ha dato un pizzico di fiducia dopo scivoloni pesanti esterni. Il Mantova arriva con una striscia negativa da interrompere: quattro ko di fila e necessità di ritrovare concretezza davanti e solidità dietro.
|Carrarese
|ko
|ok
|ko
|ko
|x
|Mantova
|ok
|ko
|ko
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 4 punti, il Mantova 3. Dettaglio dei risultati:
- Carrarese
- Monza-Carrarese 4-1
- Carrarese-Virtus Entella 3-1
- Sampdoria-Carrarese 3-2
- Palermo-Carrarese 5-0
- Carrarese-Reggiana 0-0
- Mantova
- Mantova-Spezia 4-1
- Venezia-Mantova 3-0
- Mantova-Reggiana 0-1
- Cesena-Mantova 3-2
- Mantova-Empoli 0-1
L’arbitro di Carrarese-Mantova
Carrarese–Mantova sarà diretta da Matteo Marcenaro. Assistenti: Garzelli e Grasso; IV ufficiale Turrini; VAR Monaldi, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 Marcenaro ha arbitrato 3 gare: 2 rigori concessi, 12 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi, con una media di 5,0 cartellini a partita.
- Arbitro: Matteo Marcenaro
- Assistenti: Garzelli – Grasso
- IV ufficiale: Turrini
- VAR: Monaldi
- AVAR: Paganessi
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Carrarese e Mantova mette a confronto due squadre in cerca di risposte. I toscani hanno alternato fiammate e passaggi a vuoto ma al Dei Marmi sanno alzare il ritmo; i virgiliani, nonostante un possesso palla elevato e buona qualità nel palleggio, devono sbloccare l’attacco lontano da casa. I precedenti recenti sorridono al Mantova, mentre la Carrarese prova a capitalizzare l’inerzia dell’ultimo successo interno. Occhio ai dettagli: dalle palle inattive alla precisione sotto porta, fino ai cambi che possono spaccare la gara. Profili chiave? L’impatto da subentrato di Filippo Distefano e i numeri in costruzione bassa di Stefano Cella e David Wieser raccontano due idee di calcio opposte ma pronte a incrociarsi in novanta minuti ad alta tensione.
- La Carrarese non ha mai battuto il Mantova in B nelle ultime 4: un pari e tre sconfitte.
- Dopo sei vittorie casalinghe di fila contro lombarde, la Carrarese è a digiuno nelle ultime sei al Dei Marmi vs club lombardi (3 pareggi, 3 ko).
- Tre sconfitte nelle ultime quattro di B per la Carrarese (1 vittoria), ma con il 3-1 alla Virtus Entella può infilare il secondo successo interno consecutivo.
- Mantova in striscia negativa: quattro ko di fila in Serie B, mai arrivato a cinque di seguito nella competizione.
- Il Mantova non ha segnato in 5 delle 8 trasferte stagionali: serve cinismo lontano da casa.
- Filippo Distefano (Carrarese) ha già 2 gol in 7 presenze: da due stagioni è tra i migliori realizzatori entrando dalla panchina (8 centri complessivi dal 2023/24).
- Regia virgiliana: Stefano Cella guida la B per passaggi completati (1078), David Wieser ha il 95% di precisione (min. 100 passaggi).
Le statistiche stagionali di Carrarese e Mantova
Numeri a confronto: la Carrarese segna di più (24 gol) ma concede 29 reti; il Mantova ha un possesso palla superiore (61,5% contro 50,4%) ma finalizza meno (15 gol) e ha incassato 27 reti. Al tiro i virgiliani sono più precisi (51,1% vs 43,4%) e producono più conclusioni nello specchio (94 a 66), mentre i toscani vantano più clean sheet (5 a 3). Disciplina: 43 gialli per la Carrarese, 37 per il Mantova (1 rosso totale).
Focus giocatori: capocannonieri Nicolás Schiavi (Carrarese) con 6 reti e Francesco Ruocco (Mantova) a quota 5. Migliori assist-man Manuel Cicconi e Mattia Finotto (Carrarese) con 4, per il Mantova spicca Simone Trimboli con 2. Più ammoniti: Julián Illanes (9, Carrarese) e a quota 5 Cristiano Bani e Simone Trimboli (Mantova). Espulsioni: Nicolò Radaelli ha rimediato una doppia ammonizione. Clean sheet portieri: Marco Bleve 5, Marco Festa 3.
|Carrarese
|Mantova
|Partite giocate
|17
|17
|Numero di partite vinte
|4
|4
|Numero di partite pareggiate
|7
|2
|Numero di partite perse
|6
|11
|Gol totali segnati
|24
|15
|Gol totali subiti
|29
|27
|Media gol subiti per partita
|1,71
|1,59
|Percentuale possesso palla
|50,4%
|61,5%
|Tiri nello specchio della porta
|66
|94
|Percentuale di tiri in porta
|43,4%
|51,1%
|Numero totale di cartellini gialli
|43
|37
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
|Clean sheet
|5
|3
|Capocannoniere
|Schiavi 6
|Ruocco 5
|Top assistman
|Cicconi/Finotto 4
|Trimboli 2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Carrarese-Mantova e a che ora?
-
Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Carrarese-Mantova?
-
Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Mantova?
-
L’arbitro è Matteo Marcenaro, assistenti Garzelli e Grasso; IV Turrini; VAR Monaldi; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.