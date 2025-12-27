Carrarese-Mantova 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese-Mantova

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Serie B 2025-26, 18a giornata: allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara, sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 va in scena Carrarese–Mantova, uno scontro salvezza dal peso specifico enorme. I toscani sono 13° con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 29 subiti), i virgiliani 19° a quota 14 (4 vittorie, 2 pareggi, 11 sconfitte; 15 segnati, 27 incassati). La Carrarese prova a sfruttare il fattore casa, il Mantova cerca una svolta lontano dal Martelli. Punti pesanti in palio: chi vince respira, chi perde resta impelagato nella zona rossa.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per la Carrarese, reduce da un pareggio che ha dato un pizzico di fiducia dopo scivoloni pesanti esterni. Il Mantova arriva con una striscia negativa da interrompere: quattro ko di fila e necessità di ritrovare concretezza davanti e solidità dietro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carrarese ko ok ko ko x Mantova ok ko ko ko ko

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 4 punti, il Mantova 3. Dettaglio dei risultati:

Carrarese

Monza- Carrarese 4-1

4-1 Carrarese -Virtus Entella 3-1

-Virtus Entella 3-1 Sampdoria- Carrarese 3-2

3-2 Palermo- Carrarese 5-0

5-0 Carrarese-Reggiana 0-0

Mantova

Mantova -Spezia 4-1

-Spezia 4-1 Venezia- Mantova 3-0

3-0 Mantova -Reggiana 0-1

-Reggiana 0-1 Cesena- Mantova 3-2

3-2 Mantova-Empoli 0-1

L’arbitro di Carrarese-Mantova

Carrarese–Mantova sarà diretta da Matteo Marcenaro. Assistenti: Garzelli e Grasso; IV ufficiale Turrini; VAR Monaldi, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 Marcenaro ha arbitrato 3 gare: 2 rigori concessi, 12 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi, con una media di 5,0 cartellini a partita.

Arbitro: Matteo Marcenaro

Assistenti: Garzelli – Grasso

– IV ufficiale: Turrini

VAR: Monaldi

AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Carrarese e Mantova mette a confronto due squadre in cerca di risposte. I toscani hanno alternato fiammate e passaggi a vuoto ma al Dei Marmi sanno alzare il ritmo; i virgiliani, nonostante un possesso palla elevato e buona qualità nel palleggio, devono sbloccare l’attacco lontano da casa. I precedenti recenti sorridono al Mantova, mentre la Carrarese prova a capitalizzare l’inerzia dell’ultimo successo interno. Occhio ai dettagli: dalle palle inattive alla precisione sotto porta, fino ai cambi che possono spaccare la gara. Profili chiave? L’impatto da subentrato di Filippo Distefano e i numeri in costruzione bassa di Stefano Cella e David Wieser raccontano due idee di calcio opposte ma pronte a incrociarsi in novanta minuti ad alta tensione.

La Carrarese non ha mai battuto il Mantova in B nelle ultime 4: un pari e tre sconfitte.

non ha mai battuto il in B nelle ultime 4: un pari e tre sconfitte. Dopo sei vittorie casalinghe di fila contro lombarde, la Carrarese è a digiuno nelle ultime sei al Dei Marmi vs club lombardi (3 pareggi, 3 ko).

è a digiuno nelle ultime sei al Dei Marmi vs club lombardi (3 pareggi, 3 ko). Tre sconfitte nelle ultime quattro di B per la Carrarese (1 vittoria), ma con il 3-1 alla Virtus Entella può infilare il secondo successo interno consecutivo.

(1 vittoria), ma con il 3-1 alla Virtus Entella può infilare il secondo successo interno consecutivo. Mantova in striscia negativa: quattro ko di fila in Serie B, mai arrivato a cinque di seguito nella competizione.

in striscia negativa: quattro ko di fila in Serie B, mai arrivato a cinque di seguito nella competizione. Il Mantova non ha segnato in 5 delle 8 trasferte stagionali: serve cinismo lontano da casa.

non ha segnato in 5 delle 8 trasferte stagionali: serve cinismo lontano da casa. Filippo Distefano (Carrarese) ha già 2 gol in 7 presenze: da due stagioni è tra i migliori realizzatori entrando dalla panchina (8 centri complessivi dal 2023/24).

(Carrarese) ha già 2 gol in 7 presenze: da due stagioni è tra i migliori realizzatori entrando dalla panchina (8 centri complessivi dal 2023/24). Regia virgiliana: Stefano Cella guida la B per passaggi completati (1078), David Wieser ha il 95% di precisione (min. 100 passaggi).

Le statistiche stagionali di Carrarese e Mantova

Numeri a confronto: la Carrarese segna di più (24 gol) ma concede 29 reti; il Mantova ha un possesso palla superiore (61,5% contro 50,4%) ma finalizza meno (15 gol) e ha incassato 27 reti. Al tiro i virgiliani sono più precisi (51,1% vs 43,4%) e producono più conclusioni nello specchio (94 a 66), mentre i toscani vantano più clean sheet (5 a 3). Disciplina: 43 gialli per la Carrarese, 37 per il Mantova (1 rosso totale).

Focus giocatori: capocannonieri Nicolás Schiavi (Carrarese) con 6 reti e Francesco Ruocco (Mantova) a quota 5. Migliori assist-man Manuel Cicconi e Mattia Finotto (Carrarese) con 4, per il Mantova spicca Simone Trimboli con 2. Più ammoniti: Julián Illanes (9, Carrarese) e a quota 5 Cristiano Bani e Simone Trimboli (Mantova). Espulsioni: Nicolò Radaelli ha rimediato una doppia ammonizione. Clean sheet portieri: Marco Bleve 5, Marco Festa 3.

Carrarese Mantova Partite giocate 17 17 Numero di partite vinte 4 4 Numero di partite pareggiate 7 2 Numero di partite perse 6 11 Gol totali segnati 24 15 Gol totali subiti 29 27 Media gol subiti per partita 1,71 1,59 Percentuale possesso palla 50,4% 61,5% Tiri nello specchio della porta 66 94 Percentuale di tiri in porta 43,4% 51,1% Numero totale di cartellini gialli 43 37 Numero totale di cartellini rossi 0 1 Clean sheet 5 3 Capocannoniere Schiavi 6 Ruocco 5 Top assistman Cicconi/Finotto 4 Trimboli 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Carrarese-Mantova e a che ora? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Carrarese-Mantova? Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Mantova? L’arbitro è Matteo Marcenaro, assistenti Garzelli e Grasso; IV Turrini; VAR Monaldi; AVAR Paganessi.