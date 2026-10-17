Carrarese-Modena 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese-Modena, 7ª giornata di Serie B 2026-27: orario, stadio, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche delle due squadre.

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Obiettivi opposti si incrociano nella 7ª giornata di Serie B 2026-27: sabato 17 ottobre alle ore 15, lo Stadio dei Marmi di Carrara ospita il match tra Carrarese e Modena. In campo sottomano due realtà dalle esigenze contrastanti: i toscani occupano il 17° posto con 4 punti (frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, con 4 gol all’attivo e 6 subiti), mentre gli emiliani navigano in terza posizione a quota 13 (4 successi, un pari e un ko, con 11 reti realizzate e 6 incassate). Per i padroni di casa è l’occasione di centrare il primo acuto casalingo, mentre gli ospiti puntano alla vittoria per rimanere agganciati al vertice della classifica.

Le ultime partite giocate da Carrarese e Modena

La Carrarese prova a dare continuità al successo per 2-0 sul campo del Padova, arrivato dopo tre sconfitte consecutive senza segnare. Il Modena si presenta invece con due vittorie di fila, entrambe ottenute in casa: 2-1 contro l’Empoli e 3-2 contro il Verona. Nelle ultime cinque gare i toscani hanno raccolto 4 punti, gli emiliani 10. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.

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Squadra Sequenza ultime 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Carrarese Pareggio, sconfitta, sconfitta, sconfitta, vittoria 1 1 3 4 Modena Vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria, vittoria 3 1 1 10

Questo il dettaglio delle ultime cinque partite delle due squadre.

Carrarese : Ascoli-Carrarese 1-1.

: 1-1. Carrarese : Carrarese-Empoli 0-1.

: 0-1. Carrarese : Catanzaro-Carrarese 1-0.

: 1-0. Carrarese : Carrarese-Benevento 0-1.

: 0-1. Carrarese : Padova-Carrarese 0-2.

: 0-2. Modena : Cremonese-Modena 0-3.

: 0-3. Modena : Modena-Avellino 0-1.

: 0-1. Modena : Südtirol-Modena 1-1.

: 1-1. Modena : Modena-Empoli 2-1.

: 2-1. Modena: Modena-Verona 3-2.

L’arbitro di Carrarese-Modena

A dirigere la partita sarà Federico La Penna, con Bianchini e Colaianni assistenti, Marinelli quarto ufficiale, Baroni al VAR e Di Paolo all’AVAR. Nel campionato di Serie B 2026-27 il direttore di gara ha finora arbitrato un incontro, registrando 31 falli e assegnando 5 ammonizioni, senza espulsioni né rigori. La media è dunque di 5 cartellini a partita, con un provvedimento disciplinare ogni 6,2 falli: numeri da leggere tenendo conto del campione ancora limitato.

Precedenti e curiosità: le pillole di Carrarese-Modena

Il fattore campo cerca risposte, la classifica racconta ambizioni differenti. La Carrarese riparte dal successo di Padova, che ha interrotto una lunga attesa, ma deve ancora sbloccarsi davanti ai propri tifosi: tre gare interne e altrettante sconfitte sono il dato da ribaltare. Dall’altra parte arriva un Modena imbattuto in trasferta, capace di raccogliere sette punti nei primi tre viaggi. Anche i precedenti sorridono agli emiliani, che però hanno già perso su questo campo nel 2024-25: un ricordo utile ai toscani per alimentare la fiducia. Il confronto propone inoltre la squadra con l’età media più bassa del torneo contro un’avversaria che abbina esperienza e volume offensivo. Tra i protagonisti spiccano Tommaso Rubino, tornato al gol nell’ultimo turno, e Andrea Belotti, a segno nelle ultime due giornate. Per entrambi c’è una conferma da cercare: il primo vuole dare continuità alla propria crescita, il secondo può allungare una striscia realizzativa finora inedita nella sua esperienza in Serie B.

Precedenti favorevoli agli emiliani. Nei quattro confronti disputati in Serie B, il Modena ha ottenuto due vittorie e un pareggio. L’unico successo della Carrarese è il 2-1 casalingo nella gara di ritorno del campionato 2024-25.

Nei quattro confronti disputati in Serie B, il ha ottenuto due vittorie e un pareggio. L’unico successo della è il 2-1 casalingo nella gara di ritorno del campionato 2024-25. Una vittoria per ripartire, ora serve sbloccarsi in casa. Il 2-0 sul Padova ha chiuso una serie di dieci partite senza successi per la Carrarese , con tre pareggi e sette sconfitte. Allo Stadio dei Marmi, però, i toscani arrivano da tre ko consecutivi: un quarto sarebbe una prima volta nella loro storia in Serie B.

Il 2-0 sul ha chiuso una serie di dieci partite senza successi per la , con tre pareggi e sette sconfitte. Allo Stadio dei Marmi, però, i toscani arrivano da tre ko consecutivi: un quarto sarebbe una prima volta nella loro storia in Serie B. Il viaggio esalta il Modena. Due vittorie e un pareggio nelle prime tre trasferte: gli emiliani possono restare imbattuti nelle prime quattro gare esterne per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Un traguardo mai raggiunto nelle precedenti undici partecipazioni alla categoria, tra il 2006-07 e il 2022-23.

Due vittorie e un pareggio nelle prime tre trasferte: gli emiliani possono restare imbattuti nelle prime quattro gare esterne per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Un traguardo mai raggiunto nelle precedenti undici partecipazioni alla categoria, tra il 2006-07 e il 2022-23. Più conclusioni, meno rischi. Considerando anche i tiri respinti, il Modena guida il campionato per conclusioni effettuate, 129 contro le 71 della Carrarese , ed è la squadra che ne ha concesse meno: 64, a fronte delle 95 subite dai toscani.

Considerando anche i tiri respinti, il guida il campionato per conclusioni effettuate, 129 contro le 71 della , ed è la squadra che ne ha concesse meno: 64, a fronte delle 95 subite dai toscani. La gioventù della Carrarese. Con 24 anni e 33 giorni, inclusi i subentrati, i padroni di casa vantano l’età media più bassa dei giocatori schierati nel torneo. Il Modena è undicesimo in questa graduatoria, con 26 anni e 335 giorni.

Con 24 anni e 33 giorni, inclusi i subentrati, i padroni di casa vantano l’età media più bassa dei giocatori schierati nel torneo. Il è undicesimo in questa graduatoria, con 26 anni e 335 giorni. Rubino torna a brillare. Tommaso Rubino ha ritrovato contro il Padova una rete che mancava da gennaio. Tra chi ha segnato almeno tre gol nelle ultime due stagioni di Serie B, soltanto i classe 2007 Mattia Liberali , quattro centri, e Bohdan Popov , sette, sono più giovani dell’attaccante toscano, classe 2006 e autore di tre reti nel periodo.

ha ritrovato contro il una rete che mancava da gennaio. Tra chi ha segnato almeno tre gol nelle ultime due stagioni di Serie B, soltanto i classe 2007 , quattro centri, e , sette, sono più giovani dell’attaccante toscano, classe 2006 e autore di tre reti nel periodo. Belotti punta al tris. A segno nelle ultime due giornate, Andrea Belotti cerca la prima sequenza di tre partite consecutive con gol in Serie B. Considerando anche la Serie A, non raggiunge questo traguardo dalla striscia di quattro incontri firmata con il Torino tra settembre e novembre 2020.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Modena

Il divario in classifica si riflette soprattutto nella produzione offensiva: il Modena ha segnato 11 gol, la Carrarese soltanto 4, mentre le reti subite sono 6 per entrambe, una di media a partita. Gli emiliani tengono maggiormente il pallone, con il 55,1% di possesso contro il 40,2%, e fanno registrare una precisione nei passaggi dell’88%, contro il 79,51% dei toscani. Anche le conclusioni nello specchio premiano gli ospiti, avanti 39-20. Entrambe hanno mantenuto una volta la porta inviolata e ricevuto 11 ammonizioni. Particolarmente netto il contrasto tra rendimento interno ed esterno: la Carrarese è ancora senza punti in casa, il Modena ne ha già conquistati 7 in trasferta.

Tra i singoli, i quattro gol della Carrarese sono distribuiti tra Fabio Abiuso, Pietro Pinelli, Jonas Rouhi e Tommaso Rubino, tutti a quota uno. Nel Modena comanda Giuseppe Caso con 3 reti, seguito da Giuseppe Ambrosino, Andrea Belotti e Giacomo Olzer con 2; un centro ciascuno per Daniele Montevago e Simone Santoro. I migliori assistman emiliani sono Ambrosino, Gastón Brugman e Daniel Tonoli, con 2 passaggi vincenti ciascuno. Tra i toscani guidano a quota uno Niccolò Belloni, Moustapha Cisse, Gabriele Parlanti e Rouhi. Parlanti e Alessandro Bianco sono i più ammoniti delle rispettive squadre, con 3 gialli; nei dati disponibili non risultano espulsioni. Tra i portieri, una gara a porta inviolata per Semuel Pizzignacco e Leandro Chichizola, nessuna per Giovanni Garofani.

Statistica Carrarese Modena Posizione in classifica 17ª 3ª Punti 4 13 Partite giocate 6 6 Vittorie 1 4 Pareggi 1 1 Sconfitte 4 1 Gol segnati 4 11 Gol subiti 6 6 Media gol segnati 0,67 1,83 Media gol subiti 1,00 1,00 Possesso palla medio 40,2% 55,1% Precisione dei passaggi 79,51% 88,00% Conclusioni totali, incluse quelle respinte 71 129 Tiri nello specchio 20 39 Precisione al tiro, escluse le conclusioni respinte 34,48% 39,39% Conclusioni concesse 95 64 Legni colpiti 3 5 Calci d’angolo 29 32 Assist 4 8 Partite a porta inviolata 1 1 Cartellini gialli 11 11 Migliori marcatori Abiuso, Pinelli, Rouhi e Rubino: 1 Caso: 3 Migliori assistman Belloni, Cisse, Parlanti e Rouhi: 1 Ambrosino, Brugman e Tonoli: 2 Giocatore più ammonito Parlanti: 3 Bianco: 3 Porte inviolate dei portieri impiegati Pizzignacco: 1; Garofani: 0 Chichizola: 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese-Modena? Carrarese-Modena si gioca il 17 ottobre 2026 alle ore 15:00, per la 7ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Carrarese-Modena? La partita si disputa allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Modena? L’arbitro è Federico La Penna. Gli assistenti sono Bianchini e Colaianni, il quarto ufficiale è Marinelli. Al VAR ci sarà Baroni, con Di Paolo all’AVAR.