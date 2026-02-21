Carrarese-Monza 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese-Monza

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Carrarese–Monza accende la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara sabato 21 febbraio 2026 alle 19:30. I toscani sono 10° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 9 sconfitte; 31 gol fatti, 35 subiti), i brianzoli 3° con 51 punti (15 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 38 gol segnati, 20 incassati). È un test da vertice per il Monza in piena corsa promozione, esame di maturità per la Carrarese che vuole restare agganciata alla zona playoff.

Le ultime partite giocate

La Carrarese arriva da un ruolino a strappi: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 ko nelle ultime cinque, con segnali migliori in casa. Il Monza viaggia spedito: 4 successi e 1 pari, 13 punti su 15 e una condizione in crescita che conferma le ambizioni d’alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carrarese ok ko x ko ko Monza ok ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 4 punti, il Monza 13. Questo il dettaglio dei risultati:

Carrarese

Carrarese–Empoli 3-0; Venezia–Carrarese 2-1; Carrarese–Südtirol 0-0; Calcio Padova–Carrarese 1-0; Modena–Carrarese 2-0.

Monza

Monza–Pescara 3-0; Calcio Padova–Monza 1-2; Monza–Avellino 2-1; Südtirol–Monza 0-0; Monza–Juve Stabia 2-1.

L’arbitro di Carrarese-Monza

Carrarese–Monza si gioca allo Stadio dei Marmi di Carrara; arbitra il signor Rosario Abisso. Al VAR ci sarà Giua. In Serie B 2025/26 Abisso ha diretto 3 gare: 2 rigori fischiati, 17 ammonizioni e 2 espulsioni, per una media di 6,3 cartellini a partita.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: MOKHTAR – RINALDI

– IV: DI MARIO

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

Statistiche interessanti

Precedenti, forma e dettagli statistici annunciano una gara ad alto tasso tattico. Nei 12 confronti nell’era dei tre punti i brianzoli hanno un leggero vantaggio sul piano dei risultati, ma la Carrarese ha costruito al Stadio dei Marmi una fortezza difensiva recente. Il Monza arriva con il miglior passo della stagione e numeri di possesso e precisione superiori alla media del torneo. Da monitorare i momenti chiave del secondo tempo: i brianzoli colpiscono spesso a inizio ripresa, i toscani nel cuore del parziale. Tra i protagonisti attesi, spiccano la forma realizzativa di Hernani e la completezza di Fabio Abiuso, uomo simbolo dei gialloblù per reti e rifiniture. L’equilibrio potrebbe spezzarsi sui calci piazzati e sulle azioni manovrate: entrambe le squadre prediligono trame lunghe e pazienti, con il Monza ai vertici della categoria per gol nati da sequenze elaborate. Con 51 punti in 25 giornate, i brianzoli hanno già scritto un capitolo record della propria B; la Carrarese, però, in casa è dura da piegare e non concede molto. Si profila una sfida di dettagli, in cui letture e cambi dalla panchina potranno spostare l’inerzia.

Nell’era dei tre punti: 12 incroci tra Carrarese e Monza , bilancio favorevole ai brianzoli (4 vittorie a 3, 5 pareggi).

e , bilancio favorevole ai brianzoli (4 vittorie a 3, 5 pareggi). All’andata il Monza vinse 4-1: può cercare il bis stagionale contro i toscani.

vinse 4-1: può cercare il bis stagionale contro i toscani. Carrarese , tre sconfitte nelle ultime quattro in B (1 pari) e due gare di fila senza segnare: la striscia nera di tre ko senza gol manca dal 1947.

, tre sconfitte nelle ultime quattro in B (1 pari) e due gare di fila senza segnare: la striscia nera di tre ko senza gol manca dal 1947. Al Stadio dei Marmi la Carrarese è imbattuta da sei gare (3V, 3N) e ha centrato quattro clean sheet consecutivi in casa.

la è imbattuta da sei gare (3V, 3N) e ha centrato quattro clean sheet consecutivi in casa. Monza da record: 15 successi in 25 giornate e quota 51, il miglior avvio brianzolo in B a questo punto del torneo.

da record: 15 successi in 25 giornate e quota 51, il miglior avvio brianzolo in B a questo punto del torneo. Trend recente: il Monza ha vinto quattro delle ultime cinque (1N), il doppio rispetto alle cinque precedenti.

ha vinto quattro delle ultime cinque (1N), il doppio rispetto alle cinque precedenti. Segmenti del secondo tempo decisivi: il Monza segna spesso tra 46’ e 60’; la Carrarese colpisce tra 61’ e 75’.

segna spesso tra 46’ e 60’; la colpisce tra 61’ e 75’. Gol da azioni manovrate: Monza primo in B; Carrarese terza in graduatoria.

primo in B; terza in graduatoria. Uomini chiave: nel 2026 Hernani ha già realizzato 4 gol; Fabio Abiuso è a quota 8 reti e 4 assist stagionali.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Monza

Il confronto di squadra racconta un Monza più propositivo (possesso 53,8%, precisione passaggi 82,8%) e letale sottoporta (conversione 14,7%; 38 gol fatti, 20 subiti). La Carrarese mantiene equilibrio (possesso 50,3%), costruisce con costanza (228 key pass) e ha tenuto 9 clean sheet come i brianzoli. Pressione e intensità: PPDA 10,8 per il Monza contro 11,3 dei toscani; tiri nello specchio 119 a 101 per gli ospiti.

Focus giocatori: per la Carrarese il capocannoniere è Fabio Abiuso (8 gol), bene anche Nicolás Schiavi (6). Miglior assistman: Abiuso e Mattia Finotto (4). In disciplina svetta Julián Illanes (12 gialli). In porta, Marco Bleve ha 9 clean sheet. Nel Monza guida la classifica marcatori un terzetto a quota 4: Hernani, Dany Mota Carvalho, Andrea Petagna; a 3 Armando Izzo. Migliori assistman a 2: Samuele Birindelli, Keita Baldé, Dany Mota. Più ammonito: Keita Baldé (9); rossi per Patrick Ciurria e Armando Izzo. Tra i pali, Demba Thiam conta 9 clean sheet e 1 rigore parato.

Carrarese Monza Partite giocate 25 25 Vittorie 7 15 Pareggi 9 6 Sconfitte 9 4 Gol fatti 31 38 Gol subiti 35 20 Possesso palla (%) 50,3 53,8 Tiri nello specchio 101 119 Precisione tiro (%) 42,44 46,12 Clean sheet 9 9 PPDA (pressione) 11,3 10,8 Cartellini gialli 62 52 Top marcatori Abiuso 8 Hernani/Dany Mota/Petagna 4 Top assist Abiuso 4; Finotto 4 Birindelli/Keita/Dany Mota 2 Portiere (clean sheet) Bleve 9 Thiam 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese-Monza? Carrarese-Monza si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Carrarese-Monza? La partita si disputa allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Monza? L’arbitro è Rosario Abisso, con assistenti Mokhtar e Rinaldi; IV ufficiale Di Mario; VAR Giua; AVAR Prontera.