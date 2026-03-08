Carrarese-Palermo 8 marzo 2026: orario, arbitro, TV e statistiche della 29a giornata

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, forma, numeri e curiosità per Carrarese-Palermo: orario, arbitro, come vederla, confronto giocatori e trend.

Carrarese e Palermo si sfidano domenica 8 marzo 2026 alle 17:15 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara per la 29a giornata di Serie B. È una prova di maturità per i toscani contro una big d’alta classifica: i gialloblù sono 11° con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte; 35 gol fatti, 40 subiti), mentre i rosanero sono 4° a quota 54 (15 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 48 gol segnati, 22 incassati). La squadra di casa cerca punti pesanti per la corsa playoff, il Palermo difende il piazzamento d’élite con una difesa di ferro e un attacco cinico.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: la Carrarese attraversa una fase complicata, mentre il Palermo arriva con fiducia grazie a un ruolino recente brillante. I toscani faticano a capitalizzare le occasioni e hanno concesso qualcosa di troppo dietro; i rosanero alternano solidità difensiva e spinta verticale, con capacità di colpire sia su azione che da palla inattiva.

Carrarese ko ko ko x x Palermo x ok ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 2 punti; il Palermo ne ha messi insieme 10. Dettaglio risultati:

Carrarese: Calcio Padova–Carrarese 1-0; Modena–Carrarese 2-0; Carrarese–Monza 0-1; Mantova–Carrarese 1-1; Carrarese–Catanzaro 3-3

Palermo: Sampdoria–Palermo 3-3; Palermo–Virtus Entella 3-0; Palermo–Südtirol 3-0; Pescara–Palermo 2-1; Palermo–Mantova 2-1

Arbitro

Dirige Marco Piccinini di Forlì; assistenti Garzelli e Regattieri, IV Collu, VAR Baroni, AVAR Ghersini. In questa stagione di Serie B, Piccinini ha arbitrato 7 gare: 1 rigore assegnato, 29 ammonizioni e 2 espulsioni (media 4,5 cartellini a partita), con 185 falli fischiati e 32 fuorigioco. Un direttore di gara che lascia giocare ma sa irrigidire i criteri quando cresce l’intensità.

Informazioni interessanti

Match ricco di temi tattici: la Carrarese costruisce con pazienza (possesso 50,1%) e ama allargare il campo con cross e sovrapposizioni, ma ha concesso 40 gol fin qui e dovrà schermare meglio la trequarti per limitare le ricezioni tra le linee. Il Palermo arriva con una delle difese più ermetiche del torneo (22 reti incassate, 13 clean sheet) e un attacco letale: 48 gol segnati, 16,5% di conversione, capacità di colpire in verticale e sulle palle inattive grazie ai traversoni e alle seconde palle. Attenzione al duello fisico e aereo: i rosanero vincono più duelli totali e sono pericolosi nei ribaltamenti, mentre i toscani trovano sbocchi sull’ampiezza e sui piazzati. Nelle partite a ritmo alto il Palermo sa alzare il pressing (PPDA 10,7), la Carrarese può rispondere con ordine e ripartenze corte. Sarà una gara di dettagli: gestione delle seconde palle, marcature preventive e qualità nell’ultimo passaggio; chi sbaglierà meno nella propria trequarti avrà in mano l’inerzia.

Solidità rosanero : 13 partite senza subire gol per il Palermo ; Joronen è garanzia tra i pali e la linea difensiva protegge bene l’area.

: 13 partite senza subire gol per il ; Joronen è garanzia tra i pali e la linea difensiva protegge bene l’area. Incrocio di stili : possesso più paziente per la Carrarese (50,1%) contro transizioni e verticalità del Palermo (goal conversion 16,5%).

: possesso più paziente per la (50,1%) contro transizioni e verticalità del (goal conversion 16,5%). Palle inattive : i toscani hanno calciato 150 corner; occasione per sorprendere la retroguardia rosanero se la qualità dei cross rimane alta.

: i toscani hanno calciato 150 corner; occasione per sorprendere la retroguardia rosanero se la qualità dei cross rimane alta. Forma recente : 10 punti nelle ultime 5 per il Palermo , mentre la Carrarese cerca riscatto dopo 3 ko e 2 pari.

: 10 punti nelle ultime 5 per il , mentre la cerca riscatto dopo 3 ko e 2 pari. Duelli chiave : l’impatto fisico di Joel Pohjanpalo (19 gol) contro il pacchetto arretrato gialloblù; dall’altra parte, invenzioni di Nicolás Schiavi e strappi sulle corsie.

: l’impatto fisico di (19 gol) contro il pacchetto arretrato gialloblù; dall’altra parte, invenzioni di e strappi sulle corsie. Disciplina: più gialli per la Carrarese (68) rispetto al Palermo (55): attenzione alla gestione dei cartellini nei momenti caldi.

Le statistiche stagionali a confronto

Numeri alla mano, il Palermo primeggia per punti, vittorie e solidità difensiva (22 subiti, 13 clean sheet), con attacco più prolifico (48 reti) e percentuali migliori sotto porta. La Carrarese resta insidiosa sulle corsie, produce 271 tiri complessivi e sfrutta i piazzati: per restare agganciata alla partita serviranno precisione negli ultimi 20 metri e meno concessioni in area.

A livello individuale spiccano i bomber: Joel Pohjanpalo a quota 19 per il Palermo; per la Carrarese il più prolifico è Fabio Abiuso (9). Nel capitolo assist guida Antonio Palumbo (10) per i rosanero, mentre tra i toscani il miglior dato è di Emanuele Zuelli (4). Tra i portieri, Jesse Joronen vanta 13 clean sheet, Marco Bleve è a quota 9. Capitolo fair play: per la Carrarese spiccano i 13 gialli di Julián Illanes; nel Palermo il più ammonito è Mattia Bani (7), con 4 espulsioni complessive di squadra in stagione.

Carrarese Palermo Partite giocate 28 28 Vittorie 7 15 Pareggi 11 9 Sconfitte 10 4 Gol fatti 35 48 Gol subiti 40 22 Clean sheet 9 13 Possesso palla (%) 50,1 48,5 Tiri totali 271 291 Tiri in porta 116 124 Accuratezza tiro (%) 42,8 42,6 Conversione gol (%) 12,9 16,5 PPDA (pressione) 11,2 10,7 Cartellini gialli 68 55 Cartellini rossi 1 4

