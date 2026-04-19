Carrarese-Pescara 19 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese–Pescara accende la 35ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. È una sfida dal peso specifico alto: toscani in corsa playoff, abruzzesi invischiati nella lotta salvezza. Classifica: Carrarese 9ª con 42 punti (10V, 12N, 12P; 44 gol fatti, 45 subiti), Pescara 19° con 32 punti (7V, 11N, 16P; 47 segnati, 61 incassati). Diretta su DAZN.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Carrarese-Pescara
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Carrarese e Pescara
Le ultime partite giocate
Carrarese in spinta: tre vittorie nelle ultime cinque con solidità in casa. Pescara a corrente alternata ma capace di colpire in trasferta: due successi e un pari nel recente percorso, intervallati da stop pesanti.
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|Pescara
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Nelle ultime cinque, Carrarese ha raccolto 10 punti; Pescara ne ha messi insieme 7. Dettaglio gare:
- Carrarese
Juve Stabia-Carrarese 1-1; Carrarese-Sampdoria 2-0; Bari-Carrarese 0-3; Carrarese-Spezia 3-1; Reggiana-Carrarese 2-0
- Pescara
Südtirol-Pescara 0-0; Pescara-Virtus Entella 3-0; Empoli-Pescara 4-2; Reggiana-Pescara 1-3; Pescara-Sampdoria 1-2
L’arbitro di Carrarese-Pescara
Carrarese–Pescara sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto (Lecce). Al VAR Volpi. Nel 2025/26 Pezzuto ha arbitrato 15 gare in Serie B: 1 rigore concesso, 53 cartellini gialli, 2 secondi gialli e 3 rossi diretti, per una media di 3,8 ammonizioni a partita.
- Arbitro: PEZZUTO
- Assistenti: MOKHTAR – YOSHIKAWA
- IV: GALIPÒ
- VAR: VOLPI
- AVAR: PAGANESSI
Statistiche interessanti
Partita dai tratti tattici marcati. L’andata tra Carrarese e Pescara è finita in equilibrio (2-2), segnale di un duello aperto. Gli abruzzesi arrivano da una vittoria esterna di prestigio e cercano continuità lontano da casa, mentre i toscani coltivano il fortino dei Marmi, dove hanno appena messo in fila due successi. La chiave può essere sulle corsie: la Carrarese concede pochissimo su cross, il Pescara fatica a trovare precisione in quelle situazioni. Occhio alle firme: Mattia Finotto sta vivendo settimane calde e può incidere ancora; dall’altra parte, l’innesto di Lorenzo Insigne ha acceso il tandem con Antonio Di Nardo, coppia che produce con continuità. In mezzo, ritmi e seconde palle: possesso simile, ma transizioni e palle inattive potrebbero fare la differenza in un contesto in cui i dettagli contano come punti pesanti per due obiettivi diversi.
- Unico precedente in B tra le due: pareggio 2-2 all’andata, sfida aperta.
- Pescara reduce da ko con una toscana (4-2 a Empoli): rischia il bis di sconfitte con club toscani per la prima volta dal 2017/18.
- Carrarese dopo i successi con Sampdoria e Spezia in casa insegue il tris interno.
- Pescara dopo il 3-1 a Reggio Emilia sogna due trasferte vinte di fila come non accadeva dai tempi di Zeman.
- Difesa aerea e corsie: nessuno ha subito meno gol da cross della Carrarese (solo due), il Pescara è ultimo per cross su azione riusciti.
- Mattia Finotto in maglia Carrarese è già stato coinvolto in 15 reti in due stagioni regolari: forma calda nelle gare casalinghe.
- Da quando Lorenzo Insigne ha esordito, tandem d’oro con Antonio Di Nardo: 13 gol combinati (4+9) e peso specifico enorme nell’attacco abruzzese.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Pescara
Numeri vicini nel possesso (50,6% Carrarese vs 49,7% Pescara), ma differenza netta dietro: 45 gol subiti per i toscani contro 61 degli abruzzesi. Più cinica la Carrarese nelle aree: 11 clean sheet a fronte dei 5 del Pescara. Gli ospiti tirano di più (379 a 328) e centrano più spesso lo specchio (171 vs 136) con migliore precisione di tiro, ma pagano qualcosa nelle transizioni difensive.
Focus giocatori: bomber Fabio Abiuso guida la Carrarese con 11 gol; regia e rifinitura a Emanuele Zuelli (5 assist). Tra gli abruzzesi spicca Antonio Di Nardo (14 gol) supportato da Giacomo Olzer e Lorenzo Meazzi (6 a testa) e dagli assist di Gaetano Letizia e Antonio Di Nardo (4). Fair play: per i toscani il più ammonito è Julián Illanes (14 gialli); nel Pescara spiccano Davide Bettella (8) e Luca Valzania (7). Porte inviolate: Marco Bleve a quota 11, per il Pescara Ivan Saio 3 e Sebastiano Desplanches 1.
|Carrarese
|Pescara
|Partite giocate
|34
|34
|Vittorie
|10
|7
|Pareggi
|12
|11
|Sconfitte
|12
|16
|Gol fatti
|44
|47
|Gol subiti
|45
|61
|Possesso palla (%)
|50,6
|49,7
|Tiri totali
|328
|379
|Tiri in porta
|136
|171
|Precisione al tiro (%)
|41,46
|45,12
|Clean sheet
|11
|5
|Cartellini gialli
|78
|74
|Cartellini rossi
|2
|4
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Carrarese-Pescara?
-
Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Carrarese-Pescara?
-
Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Pescara?
-
Ivano Pezzuto di Lecce; VAR Volpi, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.