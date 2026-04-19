Carrarese-Pescara 19 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35ª giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese-Pescara

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Carrarese–Pescara accende la 35ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. È una sfida dal peso specifico alto: toscani in corsa playoff, abruzzesi invischiati nella lotta salvezza. Classifica: Carrarese 9ª con 42 punti (10V, 12N, 12P; 44 gol fatti, 45 subiti), Pescara 19° con 32 punti (7V, 11N, 16P; 47 segnati, 61 incassati). Diretta su DAZN.

Le ultime partite giocate

Carrarese in spinta: tre vittorie nelle ultime cinque con solidità in casa. Pescara a corrente alternata ma capace di colpire in trasferta: due successi e un pari nel recente percorso, intervallati da stop pesanti.

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Carrarese x ok ok ok ko Pescara x ok ko ok ko

Nelle ultime cinque, Carrarese ha raccolto 10 punti; Pescara ne ha messi insieme 7. Dettaglio gare:

Carrarese

Juve Stabia-Carrarese 1-1; Carrarese-Sampdoria 2-0; Bari-Carrarese 0-3; Carrarese-Spezia 3-1; Reggiana-Carrarese 2-0

Pescara

Südtirol-Pescara 0-0; Pescara-Virtus Entella 3-0; Empoli-Pescara 4-2; Reggiana-Pescara 1-3; Pescara-Sampdoria 1-2

L’arbitro di Carrarese-Pescara

Carrarese–Pescara sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto (Lecce). Al VAR Volpi. Nel 2025/26 Pezzuto ha arbitrato 15 gare in Serie B: 1 rigore concesso, 53 cartellini gialli, 2 secondi gialli e 3 rossi diretti, per una media di 3,8 ammonizioni a partita.

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: GALIPÒ

VAR: VOLPI

AVAR: PAGANESSI

Statistiche interessanti

Partita dai tratti tattici marcati. L’andata tra Carrarese e Pescara è finita in equilibrio (2-2), segnale di un duello aperto. Gli abruzzesi arrivano da una vittoria esterna di prestigio e cercano continuità lontano da casa, mentre i toscani coltivano il fortino dei Marmi, dove hanno appena messo in fila due successi. La chiave può essere sulle corsie: la Carrarese concede pochissimo su cross, il Pescara fatica a trovare precisione in quelle situazioni. Occhio alle firme: Mattia Finotto sta vivendo settimane calde e può incidere ancora; dall’altra parte, l’innesto di Lorenzo Insigne ha acceso il tandem con Antonio Di Nardo, coppia che produce con continuità. In mezzo, ritmi e seconde palle: possesso simile, ma transizioni e palle inattive potrebbero fare la differenza in un contesto in cui i dettagli contano come punti pesanti per due obiettivi diversi.

Unico precedente in B tra le due: pareggio 2-2 all’andata, sfida aperta.

Pescara reduce da ko con una toscana (4-2 a Empoli): rischia il bis di sconfitte con club toscani per la prima volta dal 2017/18.

reduce da ko con una toscana (4-2 a Empoli): rischia il bis di sconfitte con club toscani per la prima volta dal 2017/18. Carrarese dopo i successi con Sampdoria e Spezia in casa insegue il tris interno.

dopo i successi con Sampdoria e Spezia in casa insegue il tris interno. Pescara dopo il 3-1 a Reggio Emilia sogna due trasferte vinte di fila come non accadeva dai tempi di Zeman.

dopo il 3-1 a Reggio Emilia sogna due trasferte vinte di fila come non accadeva dai tempi di Zeman. Difesa aerea e corsie: nessuno ha subito meno gol da cross della Carrarese (solo due), il Pescara è ultimo per cross su azione riusciti.

(solo due), il è ultimo per cross su azione riusciti. Mattia Finotto in maglia Carrarese è già stato coinvolto in 15 reti in due stagioni regolari: forma calda nelle gare casalinghe.

in maglia è già stato coinvolto in 15 reti in due stagioni regolari: forma calda nelle gare casalinghe. Da quando Lorenzo Insigne ha esordito, tandem d’oro con Antonio Di Nardo: 13 gol combinati (4+9) e peso specifico enorme nell’attacco abruzzese.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Pescara

Numeri vicini nel possesso (50,6% Carrarese vs 49,7% Pescara), ma differenza netta dietro: 45 gol subiti per i toscani contro 61 degli abruzzesi. Più cinica la Carrarese nelle aree: 11 clean sheet a fronte dei 5 del Pescara. Gli ospiti tirano di più (379 a 328) e centrano più spesso lo specchio (171 vs 136) con migliore precisione di tiro, ma pagano qualcosa nelle transizioni difensive.

Focus giocatori: bomber Fabio Abiuso guida la Carrarese con 11 gol; regia e rifinitura a Emanuele Zuelli (5 assist). Tra gli abruzzesi spicca Antonio Di Nardo (14 gol) supportato da Giacomo Olzer e Lorenzo Meazzi (6 a testa) e dagli assist di Gaetano Letizia e Antonio Di Nardo (4). Fair play: per i toscani il più ammonito è Julián Illanes (14 gialli); nel Pescara spiccano Davide Bettella (8) e Luca Valzania (7). Porte inviolate: Marco Bleve a quota 11, per il Pescara Ivan Saio 3 e Sebastiano Desplanches 1.

Carrarese Pescara Partite giocate 34 34 Vittorie 10 7 Pareggi 12 11 Sconfitte 12 16 Gol fatti 44 47 Gol subiti 45 61 Possesso palla (%) 50,6 49,7 Tiri totali 328 379 Tiri in porta 136 171 Precisione al tiro (%) 41,46 45,12 Clean sheet 11 5 Cartellini gialli 78 74 Cartellini rossi 2 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese-Pescara? Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Carrarese-Pescara? Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Pescara? Ivano Pezzuto di Lecce; VAR Volpi, AVAR Paganessi.