Carrarese-Reggiana 22 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 13a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese-Reggiana

Carrarese–Reggiana accende la 13a giornata di Serie B: si gioca sabato 22 novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Incrocio da zona playoff: i toscani sono 10° con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 18 gol fatti, 16 subiti), gli emiliani 8° a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 18 segnati, 18 incassati).

Le ultime partite giocate

Carrarese in altalena ma tosta: 5 punti nelle ultime cinque, con pareggi pesanti e una vittoria di prestigio. La Reggiana ha raccolto 7 punti nello stesso periodo alternando successi e scivoloni, con un rendimento esterno ancora da irrobustire ma una pericolosità costante nei finali.

Carrarese x ok ko ko x Reggiana ok ko ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha totalizzato 5 punti, la Reggiana 7. Dettaglio risultati:

Carrarese

Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Venezia 3-2; Cesena-Carrarese 2-1; Carrarese-Frosinone 0-2; Südtirol-Carrarese 1-1.

Reggiana

Reggiana-Bari 3-1; Monza-Reggiana 3-1; Reggiana-Modena 1-0; Avellino-Reggiana 4-3; Reggiana-Virtus Entella 0-0.

Arbitro

Fischietto designato: Daniele Perenzoni. Con lui, assistenti Bindoni e Bitonti, IV ufficiale Tremolada. Al VAR Santoro, AVAR Prenna. Nella Serie B 2025/26 Perenzoni ha diretto 4 gare, con 14 ammonizioni, 2 espulsioni e nessun rigore concesso; media di 4 cartellini a partita e 6,7 falli per cartellino: match management rigoroso, ma dialogo costante col VAR.

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Bindoni – Bitonti

IV: Tremolada

VAR: Santoro

AVAR: Prenna

Informazioni interessanti

La sfida fra Carrarese e Reggiana profuma di storia e dettagli curiosi. In Serie B l’equilibrio è di casa, ma se allarghiamo lo sguardo anche alla C negli anni Duemila i granata sono diventati un avversario-tabù per i marmiferi, specie a Carrara. I toscani, però, vivono un avvio incoraggiante: solo tre ko in 12 giornate, un dato inedito per il loro percorso in cadetteria. La Reggiana può spingersi oltre: con un successo batterebbe il proprio score a questo punto del torneo nell’era dei tre punti. Focus uomini: Emanuele Zuelli macina chilometri e costruzione, mentre Massimo Bertagnoli è il fattore assist in trasferta. In campo, possesso più alto per i giallazzurri, precisione al tiro superiore per gli emiliani: ingredienti da partita a scacchi, con episodi e palla inattiva che potrebbero pesare più del solito.

In Serie B bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e gli ultimi due incroci finiti in parità.

Tra B e C/Lega Pro la Reggiana vanta una serie aperta di 17 risultati utili contro la Carrarese (8 vittorie, 9 pareggi), con tanti segni “X” negli anni 2000.

vanta una serie aperta di 17 risultati utili contro la (8 vittorie, 9 pareggi), con tanti segni “X” negli anni 2000. A Carrara i toscani non battono gli emiliani dal 14 ottobre 2001 (2-1): da allora 9 gare interne senza vittoria (5 pareggi, 4 sconfitte).

Carrarese mai così solida: solo 3 sconfitte nelle prime 12 di B, primato personale storico a questo punto della stagione.

mai così solida: solo 3 sconfitte nelle prime 12 di B, primato personale storico a questo punto della stagione. Reggiana a quota 16: con tre punti fisserebbe il suo miglior bottino dopo 13 turni nell’era dei tre punti (dal 1994/95).

a quota 16: con tre punti fisserebbe il suo miglior bottino dopo 13 turni nell’era dei tre punti (dal 1994/95). Emanuele Zuelli è motore giallazzurro: già a segno contro la Reggiana e tra i migliori per chilometri percorsi e passaggi riusciti in zona calda.

è motore giallazzurro: già a segno contro la Reggiana e tra i migliori per chilometri percorsi e passaggi riusciti in zona calda. Massimo Bertagnoli ha timbrato l’ultimo gol in B proprio contro la Carrarese; 3 assist stagionali, tutti in trasferta.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Reggiana

Possesso palla più alto per la Carrarese (51,4%) contro il 46,3% della Reggiana. Stessa produzione realizzativa (18 gol), ma toscani più accorti dietro (16 subiti vs 18). Precisione al tiro migliore per gli emiliani (50,6% vs 44,4%), volume offensivo più alto per i marmiferi (117 tiri totali). Pressione: PPDA 10,5 Carrarese (aggressiva), 13,5 Reggiana. Disciplinare: 31 gialli Carrarese, 22 Reggiana. Clean sheet: 4 a 3.

Singoli: capocannoniere Nicolás Schiavi (Carrarese, 5) e per la Reggiana il trio a quota 3 (Manolo Portanova, Elayis Tavsan, Andrija Novakovich). Assist: Mattia Finotto (Carrarese, 3) e Massimo Bertagnoli (Reggiana, 3). Più ammonito Carrarese: Julián Illanes (5); Reggiana: Manuel Marras (4). Portieri: Marco Bleve 4 clean sheet, Edoardo Motta 3. Nessuna espulsione di spicco segnalata finora.

Carrarese Reggiana Partite giocate 12 12 Vittorie 3 4 Pareggi 6 4 Sconfitte 3 4 Gol segnati 18 18 Gol subiti 16 18 Possesso palla (%) 51,4 46,3 Tiri nello specchio 52 40 Precisione tiri (%) 44,4 50,6 PPDA (pressing) 10,5 13,5 Clean sheet 4 3 Cartellini gialli 31 22 Capocannoniere Schiavi 5 Portanova 3 Top assistman Finotto 3 Bertagnoli 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese-Reggiana? Sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Carrarese-Reggiana? Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri, a Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Reggiana? Daniele Perenzoni. Assistenti Bindoni e Bitonti, IV Tremolada, VAR Santoro, AVAR Prenna.