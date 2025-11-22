Carrarese-Reggiana 22 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese–Reggiana accende la 13a giornata di Serie B: si gioca sabato 22 novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Incrocio da zona playoff: i toscani sono 10° con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 18 gol fatti, 16 subiti), gli emiliani 8° a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 18 segnati, 18 incassati).
Le ultime partite giocate
Carrarese in altalena ma tosta: 5 punti nelle ultime cinque, con pareggi pesanti e una vittoria di prestigio. La Reggiana ha raccolto 7 punti nello stesso periodo alternando successi e scivoloni, con un rendimento esterno ancora da irrobustire ma una pericolosità costante nei finali.
|Carrarese
|x
|ok
|ko
|ko
|x
|Reggiana
|ok
|ko
|ok
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha totalizzato 5 punti, la Reggiana 7. Dettaglio risultati:
- Carrarese
Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Venezia 3-2; Cesena-Carrarese 2-1; Carrarese-Frosinone 0-2; Südtirol-Carrarese 1-1.
- Reggiana
Reggiana-Bari 3-1; Monza-Reggiana 3-1; Reggiana-Modena 1-0; Avellino-Reggiana 4-3; Reggiana-Virtus Entella 0-0.
Arbitro
Fischietto designato: Daniele Perenzoni. Con lui, assistenti Bindoni e Bitonti, IV ufficiale Tremolada. Al VAR Santoro, AVAR Prenna. Nella Serie B 2025/26 Perenzoni ha diretto 4 gare, con 14 ammonizioni, 2 espulsioni e nessun rigore concesso; media di 4 cartellini a partita e 6,7 falli per cartellino: match management rigoroso, ma dialogo costante col VAR.
- Arbitro: Perenzoni
- Assistenti: Bindoni – Bitonti
- IV: Tremolada
- VAR: Santoro
- AVAR: Prenna
Informazioni interessanti
La sfida fra Carrarese e Reggiana profuma di storia e dettagli curiosi. In Serie B l’equilibrio è di casa, ma se allarghiamo lo sguardo anche alla C negli anni Duemila i granata sono diventati un avversario-tabù per i marmiferi, specie a Carrara. I toscani, però, vivono un avvio incoraggiante: solo tre ko in 12 giornate, un dato inedito per il loro percorso in cadetteria. La Reggiana può spingersi oltre: con un successo batterebbe il proprio score a questo punto del torneo nell’era dei tre punti. Focus uomini: Emanuele Zuelli macina chilometri e costruzione, mentre Massimo Bertagnoli è il fattore assist in trasferta. In campo, possesso più alto per i giallazzurri, precisione al tiro superiore per gli emiliani: ingredienti da partita a scacchi, con episodi e palla inattiva che potrebbero pesare più del solito.
- In Serie B bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e gli ultimi due incroci finiti in parità.
- Tra B e C/Lega Pro la Reggiana vanta una serie aperta di 17 risultati utili contro la Carrarese (8 vittorie, 9 pareggi), con tanti segni “X” negli anni 2000.
- A Carrara i toscani non battono gli emiliani dal 14 ottobre 2001 (2-1): da allora 9 gare interne senza vittoria (5 pareggi, 4 sconfitte).
- Carrarese mai così solida: solo 3 sconfitte nelle prime 12 di B, primato personale storico a questo punto della stagione.
- Reggiana a quota 16: con tre punti fisserebbe il suo miglior bottino dopo 13 turni nell’era dei tre punti (dal 1994/95).
- Emanuele Zuelli è motore giallazzurro: già a segno contro la Reggiana e tra i migliori per chilometri percorsi e passaggi riusciti in zona calda.
- Massimo Bertagnoli ha timbrato l’ultimo gol in B proprio contro la Carrarese; 3 assist stagionali, tutti in trasferta.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Reggiana
Possesso palla più alto per la Carrarese (51,4%) contro il 46,3% della Reggiana. Stessa produzione realizzativa (18 gol), ma toscani più accorti dietro (16 subiti vs 18). Precisione al tiro migliore per gli emiliani (50,6% vs 44,4%), volume offensivo più alto per i marmiferi (117 tiri totali). Pressione: PPDA 10,5 Carrarese (aggressiva), 13,5 Reggiana. Disciplinare: 31 gialli Carrarese, 22 Reggiana. Clean sheet: 4 a 3.
Singoli: capocannoniere Nicolás Schiavi (Carrarese, 5) e per la Reggiana il trio a quota 3 (Manolo Portanova, Elayis Tavsan, Andrija Novakovich). Assist: Mattia Finotto (Carrarese, 3) e Massimo Bertagnoli (Reggiana, 3). Più ammonito Carrarese: Julián Illanes (5); Reggiana: Manuel Marras (4). Portieri: Marco Bleve 4 clean sheet, Edoardo Motta 3. Nessuna espulsione di spicco segnalata finora.
|Carrarese
|Reggiana
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|6
|4
|Sconfitte
|3
|4
|Gol segnati
|18
|18
|Gol subiti
|16
|18
|Possesso palla (%)
|51,4
|46,3
|Tiri nello specchio
|52
|40
|Precisione tiri (%)
|44,4
|50,6
|PPDA (pressing)
|10,5
|13,5
|Clean sheet
|4
|3
|Cartellini gialli
|31
|22
|Capocannoniere
|Schiavi 5
|Portanova 3
|Top assistman
|Finotto 3
|Bertagnoli 3
