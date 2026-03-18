Carrarese-Sampdoria 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese e Sampdoria si sfidano mercoledì 18 marzo 2026 alle 20:00 allo Stadio dei Marmi di Carrara per la 31ª giornata della Serie B 2025-26. Sfida calda in chiave salvezza: i toscani sono 12° con 33 punti (7 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte; 36 gol fatti, 42 subiti), i blucerchiati 14° a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte; 29 reti segnate, 40 incassate). Margini ridotti e classifica corta: per entrambe l’obiettivo è mettere fieno in cascina e allontanare la zona calda.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Carrarese-Sampdoria
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Carrarese e Sampdoria
Le ultime partite giocate
Carrarese in leggero affanno ma sempre coriacea: tre pareggi nelle ultime cinque, con qualche passo falso casalingo. Sampdoria in difficoltà lontano da Genova e con due punti negli ultimi cinque turni: solidità in crescita, ma serve continuità in zona gol.
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Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 3 punti, la Sampdoria 2. Dettaglio risultati:
- Carrarese
Carrarese-Monza 0-1; Mantova-Carrarese 1-1; Carrarese-Catanzaro 3-3; Carrarese-Palermo 0-1; Juve Stabia-Carrarese 1-1
- Sampdoria
Mantova-Sampdoria 2-1; Sampdoria-Bari 0-2; Juve Stabia-Sampdoria 1-1; Frosinone-Sampdoria 3-0; Sampdoria-Venezia 0-0
L’arbitro di Carrarese-Sampdoria
Dirige Rosario Abisso (Palermo). Nella Serie B 2025-26 ha diretto 4 gare: 2 rigori fischiati, 19 ammonizioni e 2 espulsioni, media di 5,2 cartellini a partita. A supporto, la squadra VAR al completo.
- Arbitro: ABISSO
- Assistenti: BIFFI – SCARPA
- IV uomo: PERRI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: PAGANESSI
Informazioni interessanti sul match
Match dai molti incroci statistici. Il bilancio nei precedenti recenti in Serie B è in equilibrio, segnale di sfida spesso tirata. La Carrarese ha costruito gran parte del suo bottino tra le mura amiche, ma negli ultimi turni al dei Marmi ha rallentato e ora cerca riscatto per non aprire un filotto negativo interno. La Sampdoria fatica in trasferta: pochissime vittorie lontano da casa nell’ultimo lungo periodo, ma il recente 0-0 col Venezia ha rimesso in moto l’attenzione difensiva, con l’obiettivo di blindare di nuovo la porta. Occhi anche ai piazzati e ai cross: i blucerchiati hanno sofferto molto su palloni laterali, mentre i gialloblù sono tra i migliori nel limitarne gli effetti. In chiave uomini, Ernesto Torregrossa in casa apuana cerca continuità dopo l’ultimo centro, mentre in casa doriana spiccano i minuti e la continuità del giovane Luigi Cherubini. Equilibrio, nervi saldi e dettagli: la differenza può nascere dalle corsie e dalla precisione nelle palle inattive.
- Precedenti in B in equilibrio: una vittoria a testa e un pareggio tra Carrarese e Sampdoria.
- Carrarese reduce da 2 ko nelle ultime 3 gare interne dopo una striscia di 6 risultati utili al dei Marmi.
- Sampdoria con una sola vittoria nelle ultime 29 trasferte di Serie B: rendimento esterno da invertire.
- Blucerchiati a caccia del secondo clean sheet di fila in campionato dopo lo 0-0 col Venezia.
- Contrasto stilistico: Sampdoria squadra che subisce più gol da cross; Carrarese tra le migliori nel difenderli.
- Ernesto Torregrossa insegue il secondo gol consecutivo in B: non gli riesce da marzo 2025.
- Luigi Cherubini, classe 2004, tra i più utilizzati della Sampdoria in questa stagione.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Sampdoria
Numeri vicini nel possesso: Carrarese 50,2%, Sampdoria 49,7%. Gli apuani segnano di più (36 a 29) ma subiscono leggermente più reti (42 a 40). Precisione al tiro a vantaggio dei toscani (42,9% vs 39,2%); pressing più aggressivo dei blucerchiati (PPDA 10,5 vs 11,3). Cartellini simili: Carrarese 71 gialli, Sampdoria 70. Clean sheet: 9 per i gialloblù, 6 per i doriani.
Giocatori: per la Carrarese il capocannoniere è Fabio Abiuso (9) davanti a Nicolás Schiavi (6). Assist: comanda un terzetto con Abiuso, Emanuele Zuelli e Mattia Finotto (4 a testa). Più ammonito: Julián Illanes (13); rosso: Abiuso (1). In porta, Marco Bleve ha collezionato 9 clean sheet. Nella Sampdoria, guida i gol Massimo Coda (9), poi Matteo Brunori e Tjaš Begić (3). Assist leader: Coda, Brunori, Simone Pafundi (3). Più ammonito: Liam Henderson (12); rossi: Luigi Cherubini, Jordan Ferri, Matteo Palma (1). Tra i pali, il maggior numero di clean sheet è di Tommaso Martinelli (4).
|Carrarese
|Sampdoria
|Partite giocate
|30
|30
|Vittorie
|7
|7
|Pareggi
|12
|10
|Sconfitte
|11
|13
|Gol segnati
|36
|29
|Gol subiti
|42
|40
|Media gol subiti/partita
|1,40
|1,33
|Possesso palla (%)
|50,2
|49,7
|Tiri in porta
|124
|107
|Precisione tiri (%)
|42,9
|39,2
|Cartellini gialli
|71
|70
|Cartellini rossi
|1
|3
|Capocannoniere
|Abiuso 9
|Coda 9
|Top assist
|Abiuso/Zuelli/Finotto 4
|Coda/Brunori/Pafundi 3
|Portiere: clean sheet
|Bleve 9
|Martinelli 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Carrarese-Sampdoria e a che ora?
-
Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00.
- Dove si gioca Carrarese-Sampdoria?
-
Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri, a Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese-Sampdoria?
-
L’arbitro è Rosario Abisso, con assistenti Biffi e Scarpa; IV uomo Perri, VAR Maggioni, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.