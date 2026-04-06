Carrarese-Spezia 6 aprile 2026: orario, arbitro, ultime, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 33a giornata: numeri, trend, arbitro e statistiche per capire Carrarese-Spezia

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Carrarese–Spezia accende la 33a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara, lunedì 6 aprile 2026 alle 19:30. Incrocio tra zona playoff e lotta salvezza: i toscani sono 9° con 39 punti in 32 partite (9 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte; 41 gol fatti, 42 subiti), i liguri 19° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte; 31 reti segnate, 46 incassate). Per la Carrarese una chance per allungare, per lo Spezia punti pesantissimi per respirare.

Le ultime partite giocate

La Carrarese arriva con inerzia positiva: solidità difensiva ritrovata e colpi pesanti in trasferta. Lo Spezia alterna lampi offensivi a cali di concentrazione, soprattutto fuori casa, ma resta pericoloso nelle ripartenze e sulle palle inattive.

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Carrarese x ko x ok ok Spezia x ok ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 8 punti; lo Spezia ne ha totalizzati 5. Questo il dettaglio:

Carrarese

Carrarese–Catanzaro 3-3; Carrarese–Palermo 0-1; Juve Stabia–Carrarese 1-1; Carrarese–Sampdoria 2-0; Bari–Carrarese 0-3

Spezia

Calcio Padova–Spezia 2-2; Spezia–Monza 4-2; Modena–Spezia 3-0; Spezia–Empoli 1-1; Juve Stabia–Spezia 3-1

L’arbitro di Carrarese-Spezia

Fischietto a Gianluca Manganiello (Pinerolo). Nella Serie B 2025-26 ha diretto 3 gare: 90 falli sanzionati, 8 fuorigioco, 1 rigore assegnato, 7 gialli e 1 rosso. Al VAR ci sarà Giua.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: FONTANI – CORTESE

IV: GALIPO’

VAR: GIUA

AVAR: GUALTIERI

Informazioni interessanti sul match

Equilibrio storico e tensione di classifica promettono una sfida dal ritmo alto tra Carrarese e Spezia. I toscani, reduci da un filotto positivo, stanno capitalizzando le grandi occasioni come poche in categoria e cercano lo strappo definitivo verso la zona nobile. I liguri, pur soffrendo lontano dal Picco, hanno messo in mostra punte pericolose e una batteria di esterni capaci di incidere. Occhi su Fabio Abiuso, uomo copertina giallazzurro, e su Gabriele Artistico, riferimento offensivo spezzino. La gestione delle palle inattive, la densità centrale e il cinismo sotto porta potrebbero spostare l’ago della bilancia. Inoltre, l’andamento recente in trasferta dello Spezia e la concretezza della Carrarese nei momenti caldi disegnano una partita che può decidersi sui dettagli: errori ridotti al minimo, letture rapide in transizione e qualità nei cross saranno fattori chiave.

Bilancio recente in B in equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio; gol totali 9-8 per lo Spezia .

. Carrarese in volo: dopo 9 gare senza successi, ha vinto le ultime due senza subire reti (5-0 complessivo). Caccia al tris con clean sheet storico.

in volo: dopo 9 gare senza successi, ha vinto le ultime due senza subire reti (5-0 complessivo). Caccia al tris con clean sheet storico. Sotto Roberto Donadoni , lo Spezia ha incassato 7 ko esterni in 11 gare (2V, 2N), tanti quanti nei precedenti 33 viaggi con Luca D’Angelo (7V, 19N).

, lo ha incassato 7 ko esterni in 11 gare (2V, 2N), tanti quanti nei precedenti 33 viaggi con (7V, 19N). Quota 30 punti per lo Spezia : solo nel 2007/08 i liguri avevano fatto al massimo 30 dopo 32 turni, chiudendo poi con la retrocessione.

: solo nel 2007/08 i liguri avevano fatto al massimo 30 dopo 32 turni, chiudendo poi con la retrocessione. Carrarese regina di cinismo: trasforma il 47% delle grandi occasioni (30/64), contro il 27% dello Spezia (18/66).

regina di cinismo: trasforma il 47% delle grandi occasioni (30/64), contro il 27% dello (18/66). Fabio Abiuso (10 gol, 5 assist) tra i pochi in B in doppia cifra con almeno 5 assist: 15 partecipazioni reti totali in stagione.

(10 gol, 5 assist) tra i pochi in B in doppia cifra con almeno 5 assist: 15 partecipazioni reti totali in stagione. Giuseppe Aurelio è on fire: 4 partecipazioni (2G+2A) nelle ultime 4 di B; può andare a referto per la terza gara di fila.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Spezia

Possesso simile ma leggermente migliore per la Carrarese (50,1% vs 48,3%). I toscani segnano di più (41 a 31) e tengono meglio dietro (42 subiti contro 46), con più clean sheet (11 a 6). Precisione al tiro: Spezia più accurato sullo specchio (48,8% vs 43%), ma minor conversione complessiva. Intensità paragonabile nel pressing (PPDA 11,3 vs 11,0), mentre la disciplina vede i liguri più esposti ai rossi (7 contro 1).

Giocatori chiave: nella Carrarese il capocannoniere è Fabio Abiuso (10), assist al top per Simone Zanon e lo stesso Abiuso (5). Più ammonito: Julián Illanes (14); miglior portiere per clean sheet: Marco Bleve (11). Nello Spezia guida i gol Gabriele Artistico (11), mentre gli assist vedono in testa Pietro Beruatto e Giuseppe Aurelio (3). Più espulsioni per Rachid Kouda (2); tra i pali il maggior numero di clean sheet è di Diego Mascardi (3).

Carrarese Spezia Partite giocate 32 32 Vittorie 9 7 Pareggi 12 9 Sconfitte 11 16 Gol segnati 41 31 Gol subiti 42 46 Clean sheet 11 6 Possesso palla (%) 50,1 48,3 Tiri in porta 131 126 Precisione tiri (%) 42,95 48,84 Cartellini gialli 74 72 Cartellini rossi 1 7 Capocannoniere Fabio Abiuso 10 Gabriele Artistico 11 Top assistman Simone Zanon / Fabio Abiuso 5 Pietro Beruatto / Giuseppe Aurelio 3 Portiere: clean sheet Marco Bleve 11 Diego Mascardi 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Carrarese-Spezia e a che ora? Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Carrarese-Spezia? Allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Spezia? L’arbitro è Gianluca Manganiello; assistenti Fontani e Cortese, IV Galipo’, VAR Giua, AVAR Gualtieri.