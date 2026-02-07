Carrarese–Südtirol 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese–Südtirol è una sfida da zona playoff della 23a giornata di Serie B 2025/26: si gioca sabato 7 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi di Carrara. I toscani sono 9° con 29 punti in 22 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 31 gol segnati, 32 subiti), gli altoatesini 10° a quota 28 (6 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 23 incassati). Un incrocio pesante in chiave classifica, tra ambizioni di rincorsa e margini stretti.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Carrarese-Sudtirol
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali
Le ultime partite giocate
Carrarese in crescita: 10 punti nelle ultime cinque, spinta dal rendimento casalingo. Südtirol in striscia caldissima: 4 successi nelle ultime 5 e fiducia alle stelle. Toscani solidi al Dei Marmi, altoatesini efficaci nelle ripartenze e nei duelli aerei: sarà partita di dettagli.
|Carrarese
|x
|ok
|ok
|ok
|ko
|Südtirol
|ko
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 10 punti; il Südtirol ne ha fatti 12. Dettaglio risultati:
- Carrarese: Carrarese–Mantova 0-0; Carrarese–Bari 1-0; Avellino–Carrarese 1-2; Carrarese–Empoli 3-0; Venezia–Carrarese 2-1
- Südtirol: Juve Stabia–Südtirol 1-0; Südtirol–Spezia 2-1; Empoli–Südtirol 0-1; Südtirol–Calcio Padova 3-0; Südtirol–Catanzaro 2-1
L’arbitro di Carrarese-Sudtirol
La gara sarà diretta da Andrea Calzavara. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 9 incontri in B: 3 rigori concessi, 39 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto (media 4,5 cartellini a partita; 276 falli sanzionati). Al VAR designato Pairetto.
- Arbitro: CALZAVARA
- Assistenti: MONACO – GRASSO
- IV: GALIPO’
- VAR: PAIRETTO
- AVAR: FOURNEAU
Informazioni interessanti
Precedenti e tendenze raccontano una sfida dal copione apertissimo. La Carrarese non ha mai perso in B contro il Südtirol e arriva da un filotto interno convincente, mentre gli altoatesini hanno costruito un serbatoio di fiducia con una serie di vittorie consecutive e una resa importante lontano da casa, specie sui campi toscani. Il duello a centrocampo tra qualità e aggressività promette scintille: i toscani amano palleggiare e rifinire, il Südtirol è feroce nella riaggressione alta e nei recuperi avanzati. Occhio ai protagonisti: Nicolás Schiavi vive la sua stagione più produttiva e ha già colpito gli altoatesini; dall’altra parte Silvio Merkaj guida l’attacco con fisicità e cinismo, ed è un fattore sulle seconde palle. I dettagli possono decidere: palle inattive, precisione sottoporta e disciplina (gli ospiti hanno collezionato diversi rossi) saranno chiavi tattiche. Con la classifica corta, ogni episodio pesa doppio.
- Precedenti: la Carrarese è imbattuta nei 3 confronti in B contro il Südtirol (1V, 2N); gli altoatesini potrebbero diventare la seconda avversaria contro cui i toscani restano senza sconfitte per 4 gare di fila in cadetteria.
- Südtirol in Toscana: una sola sconfitta in 5 trasferte contro squadre toscane in B (2V, 2N) e chance di due successi esterni consecutivi in regione dopo l’1-0 di Empoli.
- Fattore Dei Marmi: dopo i 3 punti con Bari e il 3-0 all’Empoli, la Carrarese insegue la terza vittoria casalinga di fila in B, come nel poker tra novembre e dicembre 2024.
- Striscia ospite: il Südtirol può centrare la quinta vittoria consecutiva in B, traguardo mai raggiunto nella sua storia (serie di 4 anche nel 2023 con Bisoli).
- Pressing e recuperi: contrasti di stile: Carrarese ultima per palloni riconquistati nell’ultimo terzo (51), Südtirol prima (108).
- Uomo chiave Carrarese: Nicolás Schiavi è a 6 reti in 19 presenze (record personale stagionale e già 2 gol al Südtirol), a caccia del terzo centro contro la stessa avversaria.
- Uomo chiave Südtirol: Silvio Merkaj, capocannoniere con 6 gol in 21 gare, ha già segnato alla Carrarese nel 2-2 del 16 marzo.
Le statistiche stagionali
Possesso e produzione: Carrarese al 49,1% di possesso e 31 gol segnati, Südtirol più diretto (38,3%) ma solido (23 reti subite contro 32 dei toscani). Precisione al tiro simile (44,4% vs 43,6%), ma i marmiferi vantano più clean sheet (8 a 4). Duelli e fisicità per gli ospiti (duelli aerei vinti 546), palleggio più pulito per i padroni di casa (pass accuracy 80,9%). Disciplina: 53 gialli Carrarese, 50 Südtirol (3 rossi totali per gli altoatesini).
Focus giocatori: nella Carrarese spiccano Fabio Abiuso (8 gol) e Nicolás Schiavi (6). Assist: Manuel Cicconi, Mattia Finotto e Fabio Abiuso a quota 4. Più ammonito: Julián Illanes (10). Tra i pali, Marco Bleve già a 8 clean sheet. Nel Südtirol guida Silvio Merkaj (6 gol) con Emanuele Pecorino a 5; creatività da Daniele Casiraghi (3 assist) e spinta di Salvatore Molina (2). Ammonizioni pesanti per Simone Tronchin e Simone Davì (5 a testa), rossi per Raphael Kofler, Silvio Merkaj e Tronchin. In porta, Marius Adamonis a 4 clean sheet.
|Carrarese
|Südtirol
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie – Pareggi – Sconfitte
|7 – 8 – 7
|6 – 10 – 6
|Gol fatti
|31
|24
|Gol subiti
|32
|23
|Possesso palla %
|49,1
|38,3
|Tiri in porta
|91
|81
|Precisione tiri %
|44,39
|43,55
|Clean sheet
|8
|4
|Cartellini gialli
|53
|50
|Cartellini rossi
|–
|3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Carrarese–Südtirol e a che ora?
-
Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00 (23a giornata di Serie B 2025/26).
- Dove si gioca Carrarese–Südtirol?
-
Allo Stadio dei Marmi di Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese–Südtirol?
-
L’arbitro è Andrea Calzavara, con VAR Pairetto e AVAR Fourneau.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.