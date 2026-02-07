Carrarese–Südtirol 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese–Südtirol: orario, arbitro, forma e dati dei protagonisti

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Carrarese–Südtirol è una sfida da zona playoff della 23a giornata di Serie B 2025/26: si gioca sabato 7 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi di Carrara. I toscani sono 9° con 29 punti in 22 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 31 gol segnati, 32 subiti), gli altoatesini 10° a quota 28 (6 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 23 incassati). Un incrocio pesante in chiave classifica, tra ambizioni di rincorsa e margini stretti.

Le ultime partite giocate

Carrarese in crescita: 10 punti nelle ultime cinque, spinta dal rendimento casalingo. Südtirol in striscia caldissima: 4 successi nelle ultime 5 e fiducia alle stelle. Toscani solidi al Dei Marmi, altoatesini efficaci nelle ripartenze e nei duelli aerei: sarà partita di dettagli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carrarese x ok ok ok ko Südtirol ko ok ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Carrarese ha raccolto 10 punti; il Südtirol ne ha fatti 12. Dettaglio risultati:

Carrarese: Carrarese–Mantova 0-0; Carrarese–Bari 1-0; Avellino–Carrarese 1-2; Carrarese–Empoli 3-0; Venezia–Carrarese 2-1

Südtirol: Juve Stabia–Südtirol 1-0; Südtirol–Spezia 2-1; Empoli–Südtirol 0-1; Südtirol–Calcio Padova 3-0; Südtirol–Catanzaro 2-1

L’arbitro di Carrarese-Sudtirol

La gara sarà diretta da Andrea Calzavara. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 9 incontri in B: 3 rigori concessi, 39 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto (media 4,5 cartellini a partita; 276 falli sanzionati). Al VAR designato Pairetto.

Arbitro: CALZAVARA

Assistenti: MONACO – GRASSO

– IV: GALIPO’

VAR: PAIRETTO

AVAR: FOURNEAU

Informazioni interessanti

Precedenti e tendenze raccontano una sfida dal copione apertissimo. La Carrarese non ha mai perso in B contro il Südtirol e arriva da un filotto interno convincente, mentre gli altoatesini hanno costruito un serbatoio di fiducia con una serie di vittorie consecutive e una resa importante lontano da casa, specie sui campi toscani. Il duello a centrocampo tra qualità e aggressività promette scintille: i toscani amano palleggiare e rifinire, il Südtirol è feroce nella riaggressione alta e nei recuperi avanzati. Occhio ai protagonisti: Nicolás Schiavi vive la sua stagione più produttiva e ha già colpito gli altoatesini; dall’altra parte Silvio Merkaj guida l’attacco con fisicità e cinismo, ed è un fattore sulle seconde palle. I dettagli possono decidere: palle inattive, precisione sottoporta e disciplina (gli ospiti hanno collezionato diversi rossi) saranno chiavi tattiche. Con la classifica corta, ogni episodio pesa doppio.

Precedenti : la Carrarese è imbattuta nei 3 confronti in B contro il Südtirol (1V, 2N); gli altoatesini potrebbero diventare la seconda avversaria contro cui i toscani restano senza sconfitte per 4 gare di fila in cadetteria.

: la è imbattuta nei 3 confronti in B contro il (1V, 2N); gli altoatesini potrebbero diventare la seconda avversaria contro cui i toscani restano senza sconfitte per 4 gare di fila in cadetteria. Südtirol in Toscana : una sola sconfitta in 5 trasferte contro squadre toscane in B (2V, 2N) e chance di due successi esterni consecutivi in regione dopo l’1-0 di Empoli .

: una sola sconfitta in 5 trasferte contro squadre toscane in B (2V, 2N) e chance di due successi esterni consecutivi in regione dopo l’1-0 di . Fattore Dei Marmi : dopo i 3 punti con Bari e il 3-0 all’ Empoli , la Carrarese insegue la terza vittoria casalinga di fila in B, come nel poker tra novembre e dicembre 2024.

: dopo i 3 punti con e il 3-0 all’ , la insegue la terza vittoria casalinga di fila in B, come nel poker tra novembre e dicembre 2024. Striscia ospite : il Südtirol può centrare la quinta vittoria consecutiva in B, traguardo mai raggiunto nella sua storia (serie di 4 anche nel 2023 con Bisoli).

: il può centrare la quinta vittoria consecutiva in B, traguardo mai raggiunto nella sua storia (serie di 4 anche nel 2023 con Bisoli). Pressing e recuperi : contrasti di stile: Carrarese ultima per palloni riconquistati nell’ultimo terzo (51), Südtirol prima (108).

: contrasti di stile: ultima per palloni riconquistati nell’ultimo terzo (51), prima (108). Uomo chiave Carrarese : Nicolás Schiavi è a 6 reti in 19 presenze (record personale stagionale e già 2 gol al Südtirol ), a caccia del terzo centro contro la stessa avversaria.

: è a 6 reti in 19 presenze (record personale stagionale e già 2 gol al ), a caccia del terzo centro contro la stessa avversaria. Uomo chiave Südtirol: Silvio Merkaj, capocannoniere con 6 gol in 21 gare, ha già segnato alla Carrarese nel 2-2 del 16 marzo.

Le statistiche stagionali

Possesso e produzione: Carrarese al 49,1% di possesso e 31 gol segnati, Südtirol più diretto (38,3%) ma solido (23 reti subite contro 32 dei toscani). Precisione al tiro simile (44,4% vs 43,6%), ma i marmiferi vantano più clean sheet (8 a 4). Duelli e fisicità per gli ospiti (duelli aerei vinti 546), palleggio più pulito per i padroni di casa (pass accuracy 80,9%). Disciplina: 53 gialli Carrarese, 50 Südtirol (3 rossi totali per gli altoatesini).

Focus giocatori: nella Carrarese spiccano Fabio Abiuso (8 gol) e Nicolás Schiavi (6). Assist: Manuel Cicconi, Mattia Finotto e Fabio Abiuso a quota 4. Più ammonito: Julián Illanes (10). Tra i pali, Marco Bleve già a 8 clean sheet. Nel Südtirol guida Silvio Merkaj (6 gol) con Emanuele Pecorino a 5; creatività da Daniele Casiraghi (3 assist) e spinta di Salvatore Molina (2). Ammonizioni pesanti per Simone Tronchin e Simone Davì (5 a testa), rossi per Raphael Kofler, Silvio Merkaj e Tronchin. In porta, Marius Adamonis a 4 clean sheet.

Carrarese Südtirol Partite giocate 22 22 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 7 – 8 – 7 6 – 10 – 6 Gol fatti 31 24 Gol subiti 32 23 Possesso palla % 49,1 38,3 Tiri in porta 91 81 Precisione tiri % 44,39 43,55 Clean sheet 8 4 Cartellini gialli 53 50 Cartellini rossi – 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Carrarese–Südtirol e a che ora? Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00 (23a giornata di Serie B 2025/26). Dove si gioca Carrarese–Südtirol? Allo Stadio dei Marmi di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese–Südtirol? L’arbitro è Andrea Calzavara, con VAR Pairetto e AVAR Fourneau.