Carrarese - Venezia 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese-Venezia

Carrarese–Venezia illumina la 9a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara il 25 ottobre 2025 alle 17:15. In classifica la Carrarese è 10ª con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 13 gol segnati, 9 subiti), mentre il Venezia è 6º con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 11 gol fatti, 6 incassati). Le aspettative per una gara di solidità e qualità sono elevate: diretta su DAZN.

Le ultime partite giocate

Carrarese e Venezia arrivano con inerzie diverse: i toscani hanno raccolto 6 punti nelle ultime cinque, i lagunari 9. Ecco l’andamento recente e il dettaglio.

Carrarese ko x x ok x Venezia ko ok x ok x

Dettaglio risultati:

Carrarese

Carrarese-Avellino 3-4; Empoli-Carrarese 2-2; Carrarese-Modena 0-0; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Pescara-Carrarese 2-2.

Venezia

Venezia-Cesena 1-2; Venezia-Spezia 2-0; Palermo-Venezia 0-0; Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1.

L’arbitro di Carrarese-Venezia

La gara sarà diretta dal signor Perri, con assistenti Regattieri e Emmanuele, IV Di Marco, VAR Baroni e AVAR Ferrieri Caputi. Nella Serie B 2025/26 Mario Perri ha arbitrato 3 gare: 86 falli fischiati, 10 fuorigioco, nessun rigore concesso, 10 ammonizioni e nessun rosso. Media 3,3 cartellini a partita e circa 8,6 falli per ogni cartellino.

Arbitro: Perri

Assistenti: Regattieri – Emmanuele

IV: Di Marco

VAR: Baroni

AVAR: Ferrieri Caputi

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Carrarese e Venezia profuma di storia e ambizioni. Le due squadre si ritrovano in cadetteria a distanza di oltre tre quarti di secolo, con i toscani che stanno sorprendendo per solidità e continuità, e i lagunari che hanno alzato i giri negli ultimi turni. Le difese sono fin qui un marchio di fabbrica comune: tanti clean sheet e ordine tattico, mentre davanti spiccano i lampi dei giovani, come Luis Hasa, e la concretezza di Andrea Adorante.

Il fattore campo, con il calore del dei Marmi, potrebbe pesare, ma la maturità arancioneroverde nei momenti chiave è un tema altrettanto forte. Con entrambe in zona medio-alta, i dettagli — palle inattive, errori in uscita, gestione dei ritmi — rischiano di fare la differenza in un match che vale molto anche per il morale.

Precedente storico: in B, l’ultimo doppio incrocio risale al 1947/48, con un 2-0 per la Carrarese all’andata e 2-2 al ritorno contro il Venezia .

all’andata e 2-2 al ritorno contro il . Avvio toscano d’autore: la Carrarese ha perso solo una delle prime otto, un ritmo mai visto nella sua storia cadetta.

ha perso solo una delle prime otto, un ritmo mai visto nella sua storia cadetta. Muro di casa: i marmiferi arrivano da due gare interne senza gol subiti e sognano la terza di fila.

Striscia lagunare: il Venezia è imbattuto da quattro turni (2V, 2N) e mira a spingersi oltre.

è imbattuto da quattro turni (2V, 2N) e mira a spingersi oltre. Porta chiusa: Carrarese e Venezia contano già quattro clean sheet, come Palermo e Modena .

e contano già quattro clean sheet, come e . Giovani che brillano: Luis Hasa (2004) è tra i più precoci in A e B con gol e assist; solo Nico Paz è più giovane con numeri migliori.

(2004) è tra i più precoci in A e B con gol e assist; solo è più giovane con numeri migliori. Uomo gol: Andrea Adorante è il capocannoniere arancioneroverde (3) e arriva dal gol all’Empoli.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Venezia

Due identità chiare: la Carrarese costruisce con possesso più equilibrato (47,6%) e grande attenzione alla fase difensiva (4 clean sheet), mentre il Venezia domina nel palleggio (59,8%) e nella precisione di passaggio (85,5%), pur mantenendo compattezza (6 gol subiti). Tiri simili, ma intensità di pressione più alta per i lagunari (PPDA 8,7 vs 10,9). Disciplina ok per entrambe; occhio alle palle inattive e alla qualità dell’ultimo passaggio.

Carrarese Venezia Partite giocate 8 8 Numero di partite vinte 2 3 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 5 4 Gol totali segnati 13 11 Gol totali subiti 9 6 Clean sheet 4 4 Percentuale possesso palla 47,6 59,8 Precisione passaggi (%) 80,57 85,50 Tiri totali 68 75 Tiri nello specchio 33 35 Precisione al tiro (%) 48,53 46,67 PPDA (pressione) 10,9 8,7 Cartellini gialli 18 13 Cartellini rossi 0 2 Capocannoniere Nicolás Schiavi 4 Andrea Adorante 3 Top assistman Fabio Abiuso 2 Antoine Hainaut 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Carrarese - Venezia? Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Carrarese - Venezia? Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese - Venezia? Dirige il signor Perri, assistenti Regattieri ed Emmanuele; IV Di Marco; VAR Baroni; AVAR Ferrieri Caputi.

