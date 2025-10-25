Carrarese - Venezia 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese–Venezia illumina la 9a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara il 25 ottobre 2025 alle 17:15. In classifica la Carrarese è 10ª con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 13 gol segnati, 9 subiti), mentre il Venezia è 6º con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 11 gol fatti, 6 incassati). Le aspettative per una gara di solidità e qualità sono elevate: diretta su DAZN.
Le ultime partite giocate
Carrarese e Venezia arrivano con inerzie diverse: i toscani hanno raccolto 6 punti nelle ultime cinque, i lagunari 9. Ecco l’andamento recente e il dettaglio.
|Carrarese
|ko
|x
|x
|ok
|x
|Venezia
|ko
|ok
|x
|ok
|x
Dettaglio risultati:
- Carrarese
Carrarese-Avellino 3-4; Empoli-Carrarese 2-2; Carrarese-Modena 0-0; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Pescara-Carrarese 2-2.
- Venezia
Venezia-Cesena 1-2; Venezia-Spezia 2-0; Palermo-Venezia 0-0; Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1.
L’arbitro di Carrarese-Venezia
La gara sarà diretta dal signor Perri, con assistenti Regattieri e Emmanuele, IV Di Marco, VAR Baroni e AVAR Ferrieri Caputi. Nella Serie B 2025/26 Mario Perri ha arbitrato 3 gare: 86 falli fischiati, 10 fuorigioco, nessun rigore concesso, 10 ammonizioni e nessun rosso. Media 3,3 cartellini a partita e circa 8,6 falli per ogni cartellino.
- Arbitro: Perri
- Assistenti: Regattieri – Emmanuele
- IV: Di Marco
- VAR: Baroni
- AVAR: Ferrieri Caputi
Informazioni interessanti sul match
Il duello tra Carrarese e Venezia profuma di storia e ambizioni. Le due squadre si ritrovano in cadetteria a distanza di oltre tre quarti di secolo, con i toscani che stanno sorprendendo per solidità e continuità, e i lagunari che hanno alzato i giri negli ultimi turni. Le difese sono fin qui un marchio di fabbrica comune: tanti clean sheet e ordine tattico, mentre davanti spiccano i lampi dei giovani, come Luis Hasa, e la concretezza di Andrea Adorante.
Il fattore campo, con il calore del dei Marmi, potrebbe pesare, ma la maturità arancioneroverde nei momenti chiave è un tema altrettanto forte. Con entrambe in zona medio-alta, i dettagli — palle inattive, errori in uscita, gestione dei ritmi — rischiano di fare la differenza in un match che vale molto anche per il morale.
- Precedente storico: in B, l’ultimo doppio incrocio risale al 1947/48, con un 2-0 per la Carrarese all’andata e 2-2 al ritorno contro il Venezia.
- Avvio toscano d’autore: la Carrarese ha perso solo una delle prime otto, un ritmo mai visto nella sua storia cadetta.
- Muro di casa: i marmiferi arrivano da due gare interne senza gol subiti e sognano la terza di fila.
- Striscia lagunare: il Venezia è imbattuto da quattro turni (2V, 2N) e mira a spingersi oltre.
- Porta chiusa: Carrarese e Venezia contano già quattro clean sheet, come Palermo e Modena.
- Giovani che brillano: Luis Hasa (2004) è tra i più precoci in A e B con gol e assist; solo Nico Paz è più giovane con numeri migliori.
- Uomo gol: Andrea Adorante è il capocannoniere arancioneroverde (3) e arriva dal gol all’Empoli.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Venezia
Due identità chiare: la Carrarese costruisce con possesso più equilibrato (47,6%) e grande attenzione alla fase difensiva (4 clean sheet), mentre il Venezia domina nel palleggio (59,8%) e nella precisione di passaggio (85,5%), pur mantenendo compattezza (6 gol subiti). Tiri simili, ma intensità di pressione più alta per i lagunari (PPDA 8,7 vs 10,9). Disciplina ok per entrambe; occhio alle palle inattive e alla qualità dell’ultimo passaggio.
|Carrarese
|Venezia
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|5
|4
|Gol totali segnati
|13
|11
|Gol totali subiti
|9
|6
|Clean sheet
|4
|4
|Percentuale possesso palla
|47,6
|59,8
|Precisione passaggi (%)
|80,57
|85,50
|Tiri totali
|68
|75
|Tiri nello specchio
|33
|35
|Precisione al tiro (%)
|48,53
|46,67
|PPDA (pressione)
|10,9
|8,7
|Cartellini gialli
|18
|13
|Cartellini rossi
|0
|2
|Capocannoniere
|Nicolás Schiavi 4
|Andrea Adorante 3
|Top assistman
|Fabio Abiuso 2
|Antoine Hainaut 2
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Carrarese - Venezia?
-
Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Carrarese - Venezia?
-
Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
- Chi è l’arbitro di Carrarese - Venezia?
-
Dirige il signor Perri, assistenti Regattieri ed Emmanuele; IV Di Marco; VAR Baroni; AVAR Ferrieri Caputi.
