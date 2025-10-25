Virgilio Sport
Carrarese - Venezia 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese-Venezia

CarrareseVenezia illumina la 9a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara il 25 ottobre 2025 alle 17:15. In classifica la Carrarese è 10ª con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 13 gol segnati, 9 subiti), mentre il Venezia è 6º con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 11 gol fatti, 6 incassati). Le aspettative per una gara di solidità e qualità sono elevate: diretta su DAZN.

Le ultime partite giocate

Carrarese e Venezia arrivano con inerzie diverse: i toscani hanno raccolto 6 punti nelle ultime cinque, i lagunari 9. Ecco l’andamento recente e il dettaglio.

Carrarese ko x x ok x
Venezia ko ok x ok x

Dettaglio risultati:

  • Carrarese

Carrarese-Avellino 3-4; Empoli-Carrarese 2-2; Carrarese-Modena 0-0; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Pescara-Carrarese 2-2.

  • Venezia

Venezia-Cesena 1-2; Venezia-Spezia 2-0; Palermo-Venezia 0-0; Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1.

L’arbitro di Carrarese-Venezia

La gara sarà diretta dal signor Perri, con assistenti Regattieri e Emmanuele, IV Di Marco, VAR Baroni e AVAR Ferrieri Caputi. Nella Serie B 2025/26 Mario Perri ha arbitrato 3 gare: 86 falli fischiati, 10 fuorigioco, nessun rigore concesso, 10 ammonizioni e nessun rosso. Media 3,3 cartellini a partita e circa 8,6 falli per ogni cartellino.

  • Arbitro: Perri
  • Assistenti: Regattieri – Emmanuele
  • IV: Di Marco
  • VAR: Baroni
  • AVAR: Ferrieri Caputi

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Carrarese e Venezia profuma di storia e ambizioni. Le due squadre si ritrovano in cadetteria a distanza di oltre tre quarti di secolo, con i toscani che stanno sorprendendo per solidità e continuità, e i lagunari che hanno alzato i giri negli ultimi turni. Le difese sono fin qui un marchio di fabbrica comune: tanti clean sheet e ordine tattico, mentre davanti spiccano i lampi dei giovani, come Luis Hasa, e la concretezza di Andrea Adorante.

Il fattore campo, con il calore del dei Marmi, potrebbe pesare, ma la maturità arancioneroverde nei momenti chiave è un tema altrettanto forte. Con entrambe in zona medio-alta, i dettagli — palle inattive, errori in uscita, gestione dei ritmi — rischiano di fare la differenza in un match che vale molto anche per il morale.

  • Precedente storico: in B, l’ultimo doppio incrocio risale al 1947/48, con un 2-0 per la Carrarese all’andata e 2-2 al ritorno contro il Venezia.
  • Avvio toscano d’autore: la Carrarese ha perso solo una delle prime otto, un ritmo mai visto nella sua storia cadetta.
  • Muro di casa: i marmiferi arrivano da due gare interne senza gol subiti e sognano la terza di fila.
  • Striscia lagunare: il Venezia è imbattuto da quattro turni (2V, 2N) e mira a spingersi oltre.
  • Porta chiusa: Carrarese e Venezia contano già quattro clean sheet, come Palermo e Modena.
  • Giovani che brillano: Luis Hasa (2004) è tra i più precoci in A e B con gol e assist; solo Nico Paz è più giovane con numeri migliori.
  • Uomo gol: Andrea Adorante è il capocannoniere arancioneroverde (3) e arriva dal gol all’Empoli.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Venezia

Due identità chiare: la Carrarese costruisce con possesso più equilibrato (47,6%) e grande attenzione alla fase difensiva (4 clean sheet), mentre il Venezia domina nel palleggio (59,8%) e nella precisione di passaggio (85,5%), pur mantenendo compattezza (6 gol subiti). Tiri simili, ma intensità di pressione più alta per i lagunari (PPDA 8,7 vs 10,9). Disciplina ok per entrambe; occhio alle palle inattive e alla qualità dell’ultimo passaggio.

Carrarese Venezia
Partite giocate 8 8
Numero di partite vinte 2 3
Numero di partite perse 1 1
Numero di partite pareggiate 5 4
Gol totali segnati 13 11
Gol totali subiti 9 6
Clean sheet 4 4
Percentuale possesso palla 47,6 59,8
Precisione passaggi (%) 80,57 85,50
Tiri totali 68 75
Tiri nello specchio 33 35
Precisione al tiro (%) 48,53 46,67
PPDA (pressione) 10,9 8,7
Cartellini gialli 18 13
Cartellini rossi 0 2
Capocannoniere Nicolás Schiavi 4 Andrea Adorante 3
Top assistman Fabio Abiuso 2 Antoine Hainaut 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Carrarese - Venezia?

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:15.

Dove si gioca Carrarese - Venezia?

Allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Chi è l’arbitro di Carrarese - Venezia?

Dirige il signor Perri, assistenti Regattieri ed Emmanuele; IV Di Marco; VAR Baroni; AVAR Ferrieri Caputi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

