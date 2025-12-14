Carrarese-Virtus Entella 14 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Carrarese–Virtus Entella accende la 16a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, nel weekend di campionato. È uno scontro salvezza tra la 13ª e la 14ª della classifica: Carrarese a 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 20 gol fatti, 24 subiti) e Virtus Entella a 15 (3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol segnati, 21 incassati). In palio ci sono punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare fiducia.
Le ultime partite giocate
Carrarese in affanno: solo 2 punti nelle ultime cinque, con tre ko consecutivi che hanno frenato la corsa. Virtus Entella ha ritrovato ossigeno con un successo e due pareggi, ma resta altalenante e vulnerabile nei finali. Sfida tra chi cerca equilibrio e chi vuole capitalizzare le poche occasioni con cinismo.
Nelle ultime 5 di campionato: Carrarese 2 punti, Virtus Entella 5. Dettaglio risultati:
- Carrarese
Carrarese-Frosinone 0-2; Südtirol-Carrarese 1-1; Carrarese-Reggiana 0-0; Palermo-Carrarese 5-0; Sampdoria-Carrarese 3-2
- Virtus Entella
Virtus Entella-Empoli 1-0; Reggiana-Virtus Entella 0-0; Virtus Entella-Palermo 1-1; Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Virtus Entella-Spezia 0-1
L’arbitro di Carrarese-Virtus Entella
Dirige Maria Sole Ferrieri Caputi, con assistenti Belsanti e Colaianni; IV Dini; VAR Giua; AVAR Fabbri. In questa stagione (Serie B 2025-26) ha arbitrato 3 gare, fischiando 99 falli, mostrando 17 gialli e 1 rosso, senza rigori: media di circa 6 cartellini a partita e tolleranza bassa nei contrasti reiterati.
Informazioni interessanti sul match
Tra Carrarese e Virtus Entella i precedenti recenti parlano soprattutto di Serie C, con equilibrio spezzato dai liguri nel computo totale. La Carrarese ha spesso trovato la chiave giusta in casa contro i chiavaresi, mentre l’Entella arriva da due ko consecutivi in B e ha bisogno di invertire subito la rotta. Occhio ai calci di rigore: entrambe ne hanno concessi diversi, e i toscani ne hanno trasformati già quattro. Tra i protagonisti attesi spiccano Nicolás Schiavi, corazziere del gol per i gialloblù, e Andrea Tiritiello, difensore con numeri da bomber per i biancocelesti. Sulle corsie, i traversoni di Manuel Cicconi e la qualità da piazzato di Tommaso Fumagalli possono indirizzare la sfida. Con due squadre ravvicinate in classifica e margini sottili, la differenza potrebbe farla la gestione dei dettagli: palle inattive, errori sotto pressione e disciplina.
- Precedenti: nell’era dei tre punti hanno incrociato più volte in Serie C; bilancio favorevole all’Entella (6 vittorie) contro le 3 della Carrarese, con 1 pareggio.
- Fattore campo: la Carrarese ha vinto gli ultimi due confronti interni (3-1 nel 2022, 2-0 nel 2023).
- Forma recente: la Carrarese è reduce da due ko di fila e cerca il riscatto; l’Entella vuole evitare la terza sconfitta consecutiva in B, evento che non si verifica dal maggio 2021.
- Rigori protagonisti: nessuna ha subito più gol dal dischetto di Carrarese ed Entella (4 a testa in stagione). I toscani hanno segnato 4 dei loro 20 gol su rigore.
- Uomini chiave: Fabio Abiuso è in crescita di rendimento per i gialloblù; nell’Entella Tommaso Fumagalli guida la voce assist (3) ed è spesso decisivo sui piazzati.
- Disciplina: arbitro con media alti di cartellini; occhio ai duelli tra Illanes e Marconi, già frequentemente sanzionati.
- Infortuni: nessuna comunicazione ufficiale di rilievo al momento; aggiornamenti nelle ore della vigilia.
Le statistiche stagionali di Carrarese e Virtus Entella
Numeri alla mano, la Carrarese produce e finalizza di più: 20 gol segnati (1,33 a gara) contro i 14 dell’Entella (0,93), miglior precisione al tiro (41,9% vs 35,4%) e conversione (14,7% vs 9,5%). I liguri però concedono leggermente meno (1,40 gol subiti a partita contro 1,60). Possesso palla: 50,8% Carrarese, 47,2% Entella. Palle inattive pesano: entrambe hanno 4 rigori contro; i toscani ne hanno trasformati 4, i liguri 2. Clean sheet: 5 a 3 per i gialloblù.
Focus giocatori: per la Carrarese il capocannoniere è Nicolás Schiavi (5 gol), con Fabio Abiuso a quota 4; top assist Manuel Cicconi (4). Più ammonito: Julián Illanes (7). Tra i pali, Marco Bleve ha collezionato 5 clean sheet. Nell’Entella spicca il centrale goleador Andrea Tiritiello (6 reti), supportato da Andrea Franzoni (3); uomo assist Tommaso Fumagalli (3). Più ammonito: Ivan Marconi (5); espulsi stagionali: Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1 a testa). In porta Simone Colombi ha firmato 3 clean sheet.
|Carrarese
|Virtus Entella
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|7
|6
|Sconfitte
|5
|6
|Gol fatti
|20
|14
|Gol subiti
|24
|21
|Media gol segnati
|1,33
|0,93
|Media gol subiti
|1,60
|1,40
|Possesso palla (%)
|50,8
|47,2
|Precisione tiri (%)
|41,9
|35,4
|Conversione tiri (%)
|14,7
|9,5
|PPDA
|10,6
|11,5
|Clean sheet
|5
|3
|Rigori a favore
|4
|2
|Rigori contro
|4
|4
|Cartellini gialli
|38
|33
|Cartellini rossi
|n.d.
|2
