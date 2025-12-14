Carrarese-Virtus Entella 14 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata: numeri, precedenti e statistiche per capire Carrarese-Virtus Entella.

Carrarese–Virtus Entella accende la 16a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, nel weekend di campionato. È uno scontro salvezza tra la 13ª e la 14ª della classifica: Carrarese a 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 20 gol fatti, 24 subiti) e Virtus Entella a 15 (3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol segnati, 21 incassati). In palio ci sono punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare fiducia.

Le ultime partite giocate

Carrarese in affanno: solo 2 punti nelle ultime cinque, con tre ko consecutivi che hanno frenato la corsa. Virtus Entella ha ritrovato ossigeno con un successo e due pareggi, ma resta altalenante e vulnerabile nei finali. Sfida tra chi cerca equilibrio e chi vuole capitalizzare le poche occasioni con cinismo.

Nelle ultime 5 di campionato: Carrarese 2 punti, Virtus Entella 5. Dettaglio risultati:

Carrarese

Carrarese-Frosinone 0-2; Südtirol-Carrarese 1-1; Carrarese-Reggiana 0-0; Palermo-Carrarese 5-0; Sampdoria-Carrarese 3-2

Virtus Entella

Virtus Entella-Empoli 1-0; Reggiana-Virtus Entella 0-0; Virtus Entella-Palermo 1-1; Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Virtus Entella-Spezia 0-1

L’arbitro di Carrarese-Virtus Entella

Dirige Maria Sole Ferrieri Caputi, con assistenti Belsanti e Colaianni; IV Dini; VAR Giua; AVAR Fabbri. In questa stagione (Serie B 2025-26) ha arbitrato 3 gare, fischiando 99 falli, mostrando 17 gialli e 1 rosso, senza rigori: media di circa 6 cartellini a partita e tolleranza bassa nei contrasti reiterati.

Informazioni interessanti sul match

Tra Carrarese e Virtus Entella i precedenti recenti parlano soprattutto di Serie C, con equilibrio spezzato dai liguri nel computo totale. La Carrarese ha spesso trovato la chiave giusta in casa contro i chiavaresi, mentre l’Entella arriva da due ko consecutivi in B e ha bisogno di invertire subito la rotta. Occhio ai calci di rigore: entrambe ne hanno concessi diversi, e i toscani ne hanno trasformati già quattro. Tra i protagonisti attesi spiccano Nicolás Schiavi, corazziere del gol per i gialloblù, e Andrea Tiritiello, difensore con numeri da bomber per i biancocelesti. Sulle corsie, i traversoni di Manuel Cicconi e la qualità da piazzato di Tommaso Fumagalli possono indirizzare la sfida. Con due squadre ravvicinate in classifica e margini sottili, la differenza potrebbe farla la gestione dei dettagli: palle inattive, errori sotto pressione e disciplina.

Precedenti: nell’era dei tre punti hanno incrociato più volte in Serie C; bilancio favorevole all’ Entella (6 vittorie) contro le 3 della Carrarese , con 1 pareggio.

(6 vittorie) contro le 3 della , con 1 pareggio. Fattore campo: la Carrarese ha vinto gli ultimi due confronti interni (3-1 nel 2022, 2-0 nel 2023).

ha vinto gli ultimi due confronti interni (3-1 nel 2022, 2-0 nel 2023). Forma recente: la Carrarese è reduce da due ko di fila e cerca il riscatto; l’ Entella vuole evitare la terza sconfitta consecutiva in B, evento che non si verifica dal maggio 2021.

è reduce da due ko di fila e cerca il riscatto; l’ vuole evitare la terza sconfitta consecutiva in B, evento che non si verifica dal maggio 2021. Rigori protagonisti: nessuna ha subito più gol dal dischetto di Carrarese ed Entella (4 a testa in stagione). I toscani hanno segnato 4 dei loro 20 gol su rigore.

ed (4 a testa in stagione). I toscani hanno segnato 4 dei loro 20 gol su rigore. Uomini chiave: Fabio Abiuso è in crescita di rendimento per i gialloblù; nell’ Entella Tommaso Fumagalli guida la voce assist (3) ed è spesso decisivo sui piazzati.

è in crescita di rendimento per i gialloblù; nell’ guida la voce assist (3) ed è spesso decisivo sui piazzati. Disciplina: arbitro con media alti di cartellini; occhio ai duelli tra Illanes e Marconi , già frequentemente sanzionati.

e , già frequentemente sanzionati. Infortuni: nessuna comunicazione ufficiale di rilievo al momento; aggiornamenti nelle ore della vigilia.

Le statistiche stagionali di Carrarese e Virtus Entella

Numeri alla mano, la Carrarese produce e finalizza di più: 20 gol segnati (1,33 a gara) contro i 14 dell’Entella (0,93), miglior precisione al tiro (41,9% vs 35,4%) e conversione (14,7% vs 9,5%). I liguri però concedono leggermente meno (1,40 gol subiti a partita contro 1,60). Possesso palla: 50,8% Carrarese, 47,2% Entella. Palle inattive pesano: entrambe hanno 4 rigori contro; i toscani ne hanno trasformati 4, i liguri 2. Clean sheet: 5 a 3 per i gialloblù.

Focus giocatori: per la Carrarese il capocannoniere è Nicolás Schiavi (5 gol), con Fabio Abiuso a quota 4; top assist Manuel Cicconi (4). Più ammonito: Julián Illanes (7). Tra i pali, Marco Bleve ha collezionato 5 clean sheet. Nell’Entella spicca il centrale goleador Andrea Tiritiello (6 reti), supportato da Andrea Franzoni (3); uomo assist Tommaso Fumagalli (3). Più ammonito: Ivan Marconi (5); espulsi stagionali: Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1 a testa). In porta Simone Colombi ha firmato 3 clean sheet.

Carrarese Virtus Entella Partite giocate 15 15 Vittorie 3 3 Pareggi 7 6 Sconfitte 5 6 Gol fatti 20 14 Gol subiti 24 21 Media gol segnati 1,33 0,93 Media gol subiti 1,60 1,40 Possesso palla (%) 50,8 47,2 Precisione tiri (%) 41,9 35,4 Conversione tiri (%) 14,7 9,5 PPDA 10,6 11,5 Clean sheet 5 3 Rigori a favore 4 2 Rigori contro 4 4 Cartellini gialli 38 33 Cartellini rossi n.d. 2

FAQ Quando si gioca Carrarese-Virtus Entella e a che ora? Match valido per la 16a giornata della Serie B 2025-26: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Carrarese-Virtus Entella? Allo Stadio dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara. Chi è l’arbitro di Carrarese-Virtus Entella? Designata Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Belsanti e Colaianni; IV Dini; VAR Giua; AVAR Fabbri.