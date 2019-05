Carraretto svela la Fortitudo del futuro

Intervistato dal Corriere di Bologna, il GM della Fortitudo Marco Carraretto ha annunciato che la formazione il prossimo anno opterà per il 6+6: "A conti fatti è il rischio minore, per una neopromossa come noi".

"L'anno scorso molte squadre partite col 5+5 hanno cambiato formato in corsa, nel momento in cui hanno dovuto far fronte ai problemi".

Carraretto sarà presente alla Summer League di Las Vegas: "Lì circolano i giocatori più maturi, che ci interessano di più e che sono pronti per l'Europa. Questo non vuol dire che sceglieremo tutto lì anzi, per quel periodo spero di avere la squadra già quasi fatta".

SPORTAL.IT | 24-05-2019 11:48