Carraretto svela la nuova Fortitudo

Marco Carraretto, general manager della Fortitudo, con il 'Resto del Carlino' ha parlato di come sarà costruita la squadra per il campionato di serie A.

"Siamo indirizzati verso il 6+6 e Matteo Fantinelli sarà il playmaker titolare – ha raccontato -. Insieme a Leunen, nel ruolo di due e di tre come in quello di centro ci saranno stranieri. In panchina, una combo guard straniera, Stefano Mancinelli e Giovanni Pini, un altro italiano come quinto esterno da valutare e un lungo più che un esterno sempre come ultimo straniero".

"Il budget sarà la discriminante – ha aggiunto Carraretto -. In generale preferiremo giocatori che abbiano già avuto contatto con il basket europeo: le risorse verranno concentrate sugli esterni. Sul lungo, intimidatore o realizzatore che sia, vedremo cosa troveremo".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 11:17