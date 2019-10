Carrasco riaccende le speranze di Inter e Milan

Yannick Carrasco è da diverso tempo nel mirino del Milan: i rossoneri ci hanno provato quando vestiva la maglia dell'Atletico Madrid e ma anche la scorsa estate. L'affare non è mai andato in porto prima per la volontà del giocatore stesso, poi per le difficoltà a lasciare la Cina.

Intervistato da HLN, un giornale belga, l'esterno ha però dichiarato: "L'Europa mi manca, ogni giorno, anche se ho un contratto in Cina. nelle ultime ore del mercato, il club non mi ha lasciato partire. Adesso è diverso: posso farlo e spero di farlo, se qualcosa di concreto si realizzerà".

Quest'estate, stando a quanto riferiscono i media tedeschi, anche il Bayern Monaco ha fatto un tentativo con un'offerta da 30 milioni di euro che però non è andato a buon fine.

Sul giocatore c'era anche l'Inter che però, dopo lo sforzo estivo per aggiudicarsi Romelu Lukaku, ora è in posizione defilata e pare intenzionata a rinforzare il centrocampo. Uno dei nomi più caldi sembrava essere quello di Arturo Vidal, anche in virtù del rapporto molto stretto con Antonio Conte, ma il cileno ai micorfoni di Sport ha detto: "Non penso a cambiare squadra a ogni finestra di mercato, poi se il club o l'allenatore mi dicono che devo andar via è un altro discorso, ma non ci sono questi problemi e credo di poter dare tanto a questa squadra".

"Io voglio vincere la Champions, sono in un club che ha bisogno di questo trofeo ma che deve sempre pensare a vincere anche il campionato e la Coppa del Re. So che non è facile ma abbiamo l'organico giusto e la voglia di vincere tutto. E' vero che la Champions è l'obiettivo che inseguo, che ho fisso in testa, sogno la finale di Istanbul e siamo pronti a raggiungerla, sappiamo che questo può essere il nostro anno".

Marotta dovrà quindi virare su altri profili: in pole c'è Ivan Rakitic ma non è da escludere la pista che porta al giovane dell'Ajax Donny Van de Beek. Il giocatore è però seguito anche dal Real Madrid e il suo valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro.



SPORTAL.IT | 12-10-2019 17:31