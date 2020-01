Carrea non crede a una Virtus stanca

Michele Carrea ha parlato alla vigilia del match tra Segrafredo e OriOra, con i biancorossi chiamati a tentare una vera e propria impresa contro la capolista.

"Cercheremo di fare le cose più lineari possibili, consapevoli di non poterli tenere sotto un certo di livello di performance – ha detto il coach biancorosso -. Sarà importante pareggiare il loro ritmo di gioco, mettere quanta più energia nelle giocate ed essere duri nei momenti difficili: finora chi c’è riuscito se l’è giocata, chi non c’è riuscito ha preso imbarcate. A tutto questo bisogna sommare le difficoltà che finora abbiamo sempre palesato nel giocare in trasferta. Non è vero che non abbiano nulla da perdere, ogni occasione che mette in palio i due punti è fondamentale per noi. Alcune volte abbiamo provato a fare una lettura di questo genere per togliere pressione, ma la squadra non ha mai tirato fuori la performance della vita. Potremmo trovare un avversario stanco? Non credo, i risultati della Virtus ci dicono che hanno un roster e una struttura tecnica che permette loro di tenere bene il doppio impegno".

SPORTAL.IT | 17-01-2020 18:13