Spezia decimato: il record di espulsioni e il rischio sospensione nel finale shock con la Carrarese

Follia nel derby con la Carrarese: tre rossi ai bianconeri accendono la rissa e mettono a rischio la partita. Ecco cosa dice il regolamento sul numero minimo

Quando l’agonismo cede il passo al nervosismo, il rettangolo verde diventa teatro di scontri che nulla hanno a che fare con lo sport. È quanto accaduto nell’infuocato derby tra Carrarese e Spezia.

La cornice della 33ª giornata di Serie B 2025-2026 ha lasciato spazio a un clima da “bollettino di guerra”: un finale fuori controllo dove lo Spezia, ridotto in otto contro undici, ha dovuto combattere più contro la propria frustrazione che contro gli avversari.

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Il caos di Carrara: un derby fuori controllo

La scintilla è scoccata nei minuti finali, quando lo Spezia era già sotto nel punteggio. Un intervento a gamba troppo alta di Mattia Valoti ha indotto l’arbitro a estrarre il primo cartellino rosso diretto. Da lì, l’effetto domino: la tensione accumulata è esplosa in una rissa che ha coinvolto panchine e titolari.

Il bilancio finale per lo Spezia è stato pesantissimo: tre espulsi che hanno lasciato la squadra in totale balia degli eventi, mentre anche la Carrarese perdeva un pezzo nel parapiglia generale. Una gestione dei nervi totalmente fallimentare che ha trasformato il finale di gara in un caso da moviola e da tribunale sportivo.

Il regolamento IFAB: quando la partita deve essere sospesa?

Il finale incandescente di Carrara ha riportato d’attualità una delle norme meno frequentate, ma più drastiche, del gioco del calcio. Il regolamento stabilito dall’IFAB (International Football Association Board), nella sua Regola 3 dedicata ai calciatori, definisce con precisione chirurgica il limite di sopravvivenza di un match.

Il principio cardine è semplice: affinché una gara possa essere considerata regolare, ogni squadra deve avere in campo almeno sette calciatori.

“Sebbene una gara non possa iniziare se l’una o l’altra squadra ha meno di sette calciatori, il numero minimo di calciatori in una squadra richiesto perché una gara possa proseguire è lasciato alla discrezione delle singole federazioni. Tuttavia, è opinione dell’IFAB che una gara non debba proseguire se ci sono meno di sette calciatori in una delle due squadre.”

La soglia critica: cosa rischiava lo Spezia

Con le tre espulsioni comminate ai danni di Valoti, Adamo e Bonfanti, lo Spezia è sceso a 8 uomini. In termini regolamentari, i bianconeri si sono trovati a un solo passo dal “punto di non ritorno”. Ecco come funziona il calcolo: Con 8 o 7 giocatori: La partita prosegue regolarmente. Lo Spezia, pur in estrema inferiorità, era ancora nei limiti della legalità sportiva.

Con meno di 7 giocatori: Se un quarto giocatore dello Spezia avesse ricevuto un rosso (o si fosse infortunato a cambi esauriti), l’arbitro avrebbe avuto l’obbligo di sospendere immediatamente la gara.

Un dettaglio poco noto riguarda il momento esatto della sospensione. Se una squadra scende sotto i sette elementi proprio mentre l’avversaria sta per segnare, l’arbitro può applicare il vantaggio: se il gol viene segnato, la rete è valida e la partita viene sospesa subito dopo con la conseguente sconfitta a tavolino.

Disastro Spezia: tre rossi che pesano come macigni

Lo Spezia affonda sotto i colpi del nervosismo, perdendo tre pedine chiave in una spirale di falli e tensioni. Apre le danze Mattia Valoti: da un veterano della sua esperienza ci si aspetterebbe ghiaccio nelle vene, eppure il suo intervento a gamba tesa è stata la scintilla che ha incendiato il match, lasciando i compagni in dieci e la panchina incredula.

Poco dopo, il clima da derby ha travolto anche Emanuele Adamo; l’esterno, solitamente instancabile polmone della fascia, si è fatto risucchiare dai tafferugli a bordo campo, cadendo ingenuamente nelle provocazioni avversarie.

Il sigillo sul fallimento disciplinare è arrivato via VAR con Nicholas Bonfanti: una gomitata di pura frustrazione che non solo ha spento ogni speranza di rimonta, ma priverà l’attacco ligure del suo punto di riferimento per i prossimi turni.

Quando il campo si svuota: cronache di ordinaria follia calcistica

Non succede spesso, ma quando il rettangolo verde si trasforma in un deserto per eccesso di espulsioni, la cronaca sportiva scivola inevitabilmente nel grottesco. Sono storie di partite nate male e finite peggio, dove il fischietto dell’arbitro ha dovuto arrendersi all’evidenza: senza giocatori non c’è calcio, ma solo caos.

Il precedente più famoso al mondo ci porta dritti nel cuore dell’Inghilterra del 2002, durante quella che è passata alla storia come “The Battle of Bramall Lane”. In una sfida di Championship tra Sheffield United e West Bromwich Albion, lo Sheffield riuscì nell’incredibile impresa negativa di restare con soli sei uomini in campo. Tra tre espulsioni fulminee e due infortuni arrivati a sostituzioni già terminate, l’arbitro Eddie Wolstenholme fu costretto a sospendere la gara all’82’ sul punteggio di 0-3, poi confermato a tavolino dalle autorità.

Tuttavia, il record mondiale di indisciplina appartiene all’Argentina profonda. Nel febbraio 2011, durante un match di quinta divisione tra Claypole e Victoriano Arenas, un duro intervento a metà campo scatenò una rissa colossale che coinvolse chiunque si trovasse nei paraggi. L’arbitro Damian Rubino, incapace di placare la furia dei contendenti, decise di applicare il regolamento con una severità mai vista prima: nel referto post-gara espulse formalmente tutti i 22 calciatori in campo e altri 14 tra riserve e allenatori, per un totale di 36 cartellini rossi. Nonostante il pandemonio, la Federazione confermò il 2-0 per il Claypole, ma l’incontro rimase scolpito nella storia come l’apice della follia sportiva.

Anche l’Italia ha i suoi “picchi di cattiveria” a livello professionistico, con il record di cinque espulsi in una singola gara toccato per la prima volta nel 1998 durante un teso scontro salvezza tra Piacenza e Cagliari. Quella sfida terminò in una rissa agonistica che costò il rosso a tre giocatori piacentini e due sardi, un limite poi eguagliato anni dopo, nel 2006, durante un altrettanto nervoso Udinese-Messina.

Oggi è lo Spezia a riflettere su una domenica di ordinaria follia. Oltre ai punti persi sul campo, la scure del Giudice Sportivo promette di abbattersi pesante su una rosa che rischia di trovarsi amputata proprio nel momento cruciale della stagione, trasformando un momento di tensione in un pesante handicap per il futuro.