Il cartellino nero della Romania contro genitori e tifosi apre il dibattito sul calcio giovanile in Italia: Malagò e la vera rivoluzione che deve partire dai bambini

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il calcio dei bambini dovrebbe essere il luogo in cui si impara a giocare, a stare insieme e a rispettare le regole. Troppo spesso, invece, finisce per diventare lo specchio delle frustrazioni degli adulti. La Romania ha deciso di intervenire con una misura rivoluzionaria: il cartellino nero contro i genitori e gli spettatori che superano il limite. Una scelta che apre un interrogativo anche per l’Italia: se vogliamo davvero cambiare il nostro calcio, non è forse arrivato il momento di partire proprio dalle fondamenta? Giriamo la domanda a Malagò e alla sua squadra, ‘capitanata’ da Claudio Ranieri, a cui spetta il non facile compito di risollevare le sorti del calcio italiano.

Cartellino nero, come funziona la nuova regola della Romania

La Romania prova a mettere un freno alle intemperanze degli adulti sui campi dei bambini con una soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria: il cartellino nero. La nuova procedura, introdotta dalla Federazione romena nelle competizioni giovanili dall’U7 all’U16, prevede tre passaggi chiave prima dell’interruzione definitiva della partita. Al primo episodio, l’arbitro ferma il gioco e chiede agli allenatori di intervenire sui genitori e sugli spettatori. Se il comportamento scorretto continua, scatta un secondo stop di dieci minuti: i giovani calciatori rientrano negli spogliatoi mentre gli adulti vengono nuovamente richiamati.

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Se, una volta ripresa la partita, le intemperanze proseguono, arriva il cartellino nero: il direttore di gara fischia la fine definitiva del match. Dunque, non si tratta di una classica espulsione come avviene con i calciatori o con i membri della panchina, ma di un monito che dovrebbe avere risonanza ben oltre i confini della Romania: la partita dei bambini non può diventare ostaggio delle frustrazioni degli adulti.

La rivoluzione culturale della Romania: i bambini al centro di tutto

È una rivoluzione culturale, quella attuata dalla FRF, perché riporta i bambini al centro della scena. Si è perso fin troppo tempo a riguardo: i giovani calciatori devono innanzitutto ritrovare il piacere di giocare a pallone. Divertimento: è la parola chiave. Quel divertimento che si è smarrito anche a causa delle ambizioni, delle pressioni e delle frustrazioni di chi li guarda dalla tribuna. Di chi trasforma i propri figli in prodotti virali da spacciare sul web. Di chi dimentica che lo sport è soprattutto aggregazione, crescita, confronto e non un biglietto da visita da presentare sui social per rimediare ai propri fallimenti, ai propri sogni infranti.

Lo sport dovrebbe insegnare a stare insieme, a rispettare l’avversario, ad accettare una sconfitta, a rialzarsi dopo un errore. Perché vincere è importante, ma non è tutto. E invece troppo spesso sono gli adulti a caricare quelle partite di aspettative che non appartengono ai bambini. La Romania prova a invertire la rotta ricordando a tutti che prima viene il diritto dei più piccoli a vivere lo sport.

Malagò, se vogliamo cambiare il calcio italiano partiamo dai bambini

Se vogliamo davvero cambiare il calcio italiano, perché non cominciare dai bambini? Dopo l’elezione di Giovanni Malagò a presidente della Figc, ci siamo concentrati soprattutto sulla scelta del nuovo ct dopo il terzo fallimento Mondiale di fila. Ma la trasformazione deve partire proprio dal punto in cui il calcio comincia: dai campetti, dalle scuole calcio, dalle categorie giovanili. L’idea della Romania, se non copiata, merita di essere studiata. Perché non basta chiedere ai professionisti di rispettare gli arbitri se poi, ogni domenica, sui campi di provincia, un bambino cresce ascoltando adulti che insultano il direttore di gara, contestano ogni decisione e trasformano una partita in una questione di vita o di morte. La rivoluzione, quella vera, parte proprio dalle fondamenta.

In tal senso, la figura di Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia, è una garanzia. Così come quella di Gianfranco Zola, coordinatore dei progetti giovanili del Club Italia, e di Ciro Immobile, capo delegazione dell’Italia Under-16. A loro è rivolto il nostro appello: i bambini prima di tutto, davanti a tutti. Perché è da lì che si costruisce il calcio del futuro. Anche così si salva il calcio italiano.

Orsato e la battaglia contro gli “accerchiamenti”

Non è un caso che, proprio di recente, Daniele Orsato abbia lanciato un messaggio che va ben oltre la Serie A. Il nuovo designatore degli arbitri di A e B ha indicato tra le priorità della sua gestione la necessità di evitare gli “accerchiamenti” dei direttori di gara, rafforzando il rapporto tra arbitro e capitano.

Ma soprattutto Orsato ha guardato proprio ai bambini: “Non vogliamo vedere gli accerchiamenti dalla serie A ai bambini più piccoli”, spiegando che ciò che viene tollerato nel calcio dei grandi può trasformarsi in violenza nei campetti di periferia. È un concetto fondamentale, perché il comportamento visto in televisione diventa inevitabilmente un modello per chi sta crescendo. Il cartellino nero e l’appello del designatore arrivano alla stessa conclusione: il calcio deve smettere di considerare normali certi comportamenti degli adulti.

Arbitri aggrediti, risse e genitori fuori controllo: è allarme in Italia

La violenza ha raggiunto da tempo anche il calcio giovanile. Lo raccontano i dati: nella stagione 2024/25, oltre il 30% degli episodi contro gli arbitri registrati dall’AIA riguardava proprio i campionati giovanili. E sono sempre più numerosi i casi registrati di recente: ne citiamo alcuni, giusto per capire che siamo davanti a un’autentica emergenza.

Nel giugno 2025 un arbitro di 18 anni è stato aggredito al termine di una partita Under 13 ad Arezzo. A dicembre, in Puglia, è toccato a un direttore di gara di appena 15 anni. Nel marzo 2026 l’AIA ha denunciato l’aggressione a una direttrice di gara minorenne durante una partita giovanile. E la violenza non si ferma agli arbitri. Nel settembre 2025, durante un torneo per ragazzini nel Torinese, un genitore è entrato in campo e ha aggredito il portiere avversario, appena 13enne. A dicembre, a Battipaglia, un 16enne è stato picchiato durante una partita Under 16 ed è finito in ospedale. È questo il calcio che vogliamo consegnare ai bambini?

Capello, Sacchi, Vialli: il calcio italiano lo sapeva già

Il problema non è nuovo. Fabio Capello, Arrigo Sacchi e Gianluca Vialli, in tempi e con parole diverse e solo per citare alcuni grandi nomi del calcio italiano, hanno più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di restituire al calcio giovanile la sua funzione educativa, liberandolo dalle pressioni e dalle aspettative dei genitori. Sacchi, che ha anche coordinato le Nazionali giovanili, conosce bene il valore della formazione oltre il semplice risultato.

Capello ha più volte sottolineato l’importanza di accompagnare i giovani nella crescita, senza bruciarne le tappe. E il compianto Vialli ha sempre difeso un’idea di sport legata prima di tutto alla crescita della persona. Se personaggi di tale statura hanno denunciato per anni gli stessi problemi, significa che il tema non è mai stato davvero affrontato. La Romania, oggi, lo fa con una scelta concreta: imitiamola.