Casarin dice Virtus Bologna

Il presidente della Umana Reyer Venezia, Federico Casarin, ha fatto le carte alle Final Eight di Coppa Italia che si disputerà da giovedì a Pesaro. "La Virtus Bologna parte favorita, ma ognuna delle otto squadre presenti a Pesaro ha le sue chance per conquistare il trofeo" ha detto a La Nuova Venezia.

"I bianconeri occupano con merito il primo posto in classifica in campionato – ha aggiunto -. Noi giocheremo come siamo abituati in una competizione che prevede gare secche e che nelle ultime due stagioni ha visto la vittoria di due outsider".



SPORTAL.IT | 11-02-2020 14:48