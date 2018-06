Casarini, l'agente avverte il Lecce

Alessandro D'Amico, l'agente di Federico Casarini, ha parlato del futuro del centrocampista ex Bologna che è in uscita dal Novara e che piace molto al neopromosso in cadetteria Lecce.

"Con Meluso ci siamo sentiti molto negli ultimi giorni – ha detto a Tuttocalciopuglia.com -. Il calciatore non vuole giocare in Serie C, ma cimentarsi nel campionato cadetto. Non c'è solo il Lecce, ma sicuramente per blasone e solidità la piazza salentina non ha nulla da invidiare alle altre pretendenti".

"I prossimi saranno giorni importanti per lo sviluppo della trattativa" ha chiosato D'Amico.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 14:00