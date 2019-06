Casillas applaude il mercato della Juventus

Le strategie di mercato della Juventus fanno proseliti attraverso i social. Dalla Spagna, infatti, arriva un Tweet di Iker Casillas, ex portiere di Real Madrid e Porto, oltre che della della nazionale spagnola, che ha fatto i complimenti ai bianconeri per la gestione del mercato in vista della prossima stagione.

“Gli acquisti della Juventus li fa Houdini. Magia pura…” ha scritto il campione iberico, riferendosi alle trattative che coinvolgono i bianconeri e al lavoro di Fabio Paratici.

A completare il tweet, infine, Casillas ha inserito un’immagine che ritrae proprio Harri Houdini in versione cinematografica.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 13:00