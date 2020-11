Caso Asl-Nazionali, l'Italia rischia sanzioni

Il presidente della Figc Gabriele Gravina lancia l’allarme dopo l’iniziativa di alcune Asl locali che hanno bloccato le partenze dei giocatori di alcuni club per i ritiri delle Nazionali. La situazione caotica crea disparità in Serie A e sconcerto a livello internazionale, tanto che non si escludono sanzioni da parte della Fifa.

“Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale”.

“Avere pressione da altre federazioni in questo momento in cui dovremmo dare un segnale di partecipazione… Siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo”.

OMNISPORT | 09-11-2020 16:26