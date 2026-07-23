Caso Balogun, non è finita: anche la Norvegia presenta reclamo, cosa rischiano FIFA, Infantino e Stati Uniti

La Federazione norvegese non vuole che il caso Folarin Balogun venga archiviato senza conseguenze. Sporto reclamo al Comitato Etico della FIFA per l'interferenza di Trump.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

I Mondiali 2026 sono terminati, ma una delle vicende più controverse dell’intero torneo continua a far discutere. Il caso che riguarda Folarin Balogun, la revoca della sua squalifica prima della sfida tra Stati Uniti e Belgio e il presunto intervento del presidente americano Donald Trump non è ancora chiuso. Dopo le polemiche delle scorse settimane, è arrivata una nuova presa di posizione destinata ad alimentare il dibattito: la Federazione calcistica norvegese ha annunciato l’intenzione di rivolgersi ufficialmente agli organi etici della FIFA per chiedere chiarimenti sull’accaduto.

La Norvegia porta il caso davanti al Comitato Etico della FIFA

Secondo quanto riportato dal Times, la presidente della Federazione calcistica norvegese, Lise Klaveness, ritiene che la vicenda non possa essere semplicemente dimenticata con la conclusione del Mondiale. Per questo motivo la federazione presenterà un reclamo formale al Comitato Etico della FIFA, chiedendo che venga fatta piena luce sulle circostanze che hanno portato alla revoca della sospensione di Folarin Balogun. L’obiettivo dichiarato è evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Balogun continua a far discutere

La controversia nasce dall’improvvisa disponibilità dell’attaccante statunitense per la partita contro il Belgio, nonostante il cartellino rosso diretto rimediato nel turno precedente contro la Bosnia-Erzegovina. Secondo le ricostruzioni circolate nei giorni scorsi, la decisione della FIFA sarebbe arrivata dopo un intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, circostanza che ha alimentato numerose polemiche sulla presunta interferenza della politica nelle decisioni sportive.

Infantino finisce ancora sotto pressione

Pur non essendoci, al momento, alcuna decisione ufficiale nei confronti del presidente della FIFA, Gianni Infantino torna al centro del dibattito. Il reclamo annunciato dalla Norvegia punta infatti a ottenere chiarimenti sulle procedure adottate e sull’eventuale coinvolgimento dei vertici della federazione internazionale nella gestione della vicenda. Per ora non risultano provvedimenti disciplinari né accuse formalizzate nei confronti di Infantino: l’iniziativa norvegese rappresenta una richiesta di verifica da parte degli organi competenti.

Scandalo Balogun, le possibili conseguenze

L’esposto della Federazione norvegese non comporta automaticamente sanzioni. Sarà il Comitato Etico della FIFA a valutare se esistano elementi sufficienti per aprire un’indagine o approfondire quanto accaduto durante il Mondiale. Al momento, quindi, non è possibile affermare che FIFA, Gianni Infantino o gli Stati Uniti rischino provvedimenti specifici, poiché l’iter è ancora nella fase preliminare. Ciò che appare certo è che la vicenda Balogun continuerà a far discutere anche dopo la fine della Coppa del Mondo, con il tema dell’indipendenza delle decisioni sportive tornato al centro del dibattito internazionale.