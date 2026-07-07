Il Belgio ha risposto sul campo e, sfoderando la migliore prestazione del suo Mondiale, ha battuto gli Usa con un netto 4-1 che vale alla nazionale di Rudi Garcia l’approdo ai quarti di finale. Eppure la clamorosa sospensione della squalifica inflitta al centravanti della Nazionale degli Stati Uniti d’America, Folarin Balogun – non pervenuto nella gara contro De Ketelaere e compagni – continua a far discutere. E non potrebbe essere altrimenti. L’intervento del presidente degli USA, Donald Trump, ha convinto la commissione disciplinare FIFA a una decisione straordinaria e pressochè unica nel suo genere. Al centro delle polemiche il presidente della FIFA Gianni Infantino.
Con Maurizio Pistocchi, esperto di tematiche arbitrali e per diversi anni moviolista delle trasmissioni sportive ‘Mediaset’, abbiamo analizzato la questione che ha infiammato il dibattito calcistico in queste ultime ore.
- Il precedente di Cristiano Ronaldo
- Cosa dice l’articolo 27 del codice disciplinare FIFA
- “Il calcio è nato in Europa: la penso come Klopp”
Il precedente di Cristiano Ronaldo
“Un precedente c’è, la sospensione della squalifica di Cristiano Ronaldo che la FIFA gli ha concesso per garantirgli la partecipazione alle prime due partite del Mondiale. Ma non credo che si siano appellati a questo e non credo ci sia stato un ricorso formale, quanto piuttosto un filo diretto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente Gianni Infantino. I massimi dirigenti FIFA sono sempre stati un po’ politici, dai tempi del Mondiale del 1978 in Argentina, quindi questo non deve sorprenderci. Però, c’è una misura nelle cose, in questo caso si è perso qualsiasi tipo di buongusto, si è raggiunto un limite che non è più tollerabile. Così è un torneo finto, non ha nessuna credibilità nel momento in cui una decisione disciplinare viene presa su pressione del presidente di uno dei paesi ospitanti. Questo apre la strada a tutte le altre Nazionali di protestare allo stesso modo. Il bello del calcio è sempre stato il fatto che le regole sono rispettate da centinaia di anni. Quello che è successo è inaccettabile sotto tutti gli aspetti: etico, morale, sportivo”.
Cosa dice l’articolo 27 del codice disciplinare FIFA
Ma com’è stato possibile che la commissione abbia preso una decisione del genere? La spiegazione ce la fornisce sempre Pistocchi.
“Purtroppo, c’è l’articolo 27 del codice disciplinare della FIFA che concede questa possibilità al comitato giudicante. Possono decidere di sospendere, parzialmente o interamente, l’assegnazione di una misura disciplinare. È stata inserita da poco, non è mai successo in precedenza. Siamo arrivati al punto che, chi gestisce le regole, le cambia a seconda delle persone per i propri vantaggi. Così è la fine del calcio, a questa gente non frega niente dello sport, ma solo del business”.
“Il calcio è nato in Europa: la penso come Klopp”
Al nostro intervistato, abbiamo sottoposto le pesanti parole del futuro commissario tecnico della Germania, Jurgen Klopp, sulla questione (“Questi due personaggi non sanno nulla di calcio e non dovrebbero avere niente a che fare con questo sport. Questo è il nostro gioco, non il loro”).
E Pistocchi non solo si è trovato pienamente d’accordo, ma ha voluto lanciare un’ulteriore provocazione dopo quanto successo.
“Sottoscrivo integralmente le sue parole e aggiungo anche un’altra cosa: il calcio è nato in Europa ed è stato, poi, adottato in tutto il resto del Mondo. Se l’Europa calcistica, oggi, avesse una coscienza critica, dovrebbe immediatamente abbondare il Mondiale. La presa di posizione di Ceferin può essere il preludio ad una clamorosa separazione dalla FIFA, il presidente si è messo completamente dalla parte opposta rispetto ad Infantino. Non so se sia una lotta per la stessa poltrona, quella di presidente della FIFA, o se sia anche etica e morale che potrebbe risolversi, in un futuro, anche in una scissione”, ha concluso a Virgilio Sport.