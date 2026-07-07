Il Belgio ha risposto sul campo e, sfoderando la migliore prestazione del suo Mondiale, ha battuto gli Usa con un netto 4-1 che vale alla nazionale di Rudi Garcia l’approdo ai quarti di finale. Eppure la clamorosa sospensione della squalifica inflitta al centravanti della Nazionale degli Stati Uniti d’America, Folarin Balogun – non pervenuto nella gara contro De Ketelaere e compagni – continua a far discutere. E non potrebbe essere altrimenti. L’intervento del presidente degli USA, Donald Trump, ha convinto la commissione disciplinare FIFA a una decisione straordinaria e pressochè unica nel suo genere. Al centro delle polemiche il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Con Maurizio Pistocchi, esperto di tematiche arbitrali e per diversi anni moviolista delle trasmissioni sportive ‘Mediaset’, abbiamo analizzato la questione che ha infiammato il dibattito calcistico in queste ultime ore.

Il precedente di Cristiano Ronaldo

“Un precedente c’è, la sospensione della squalifica di Cristiano Ronaldo che la FIFA gli ha concesso per garantirgli la partecipazione alle prime due partite del Mondiale. Ma non credo che si siano appellati a questo e non credo ci sia stato un ricorso formale, quanto piuttosto un filo diretto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente Gianni Infantino. I massimi dirigenti FIFA sono sempre stati un po’ politici, dai tempi del Mondiale del 1978 in Argentina, quindi questo non deve sorprenderci. Però, c’è una misura nelle cose, in questo caso si è perso qualsiasi tipo di buongusto, si è raggiunto un limite che non è più tollerabile. Così è un torneo finto, non ha nessuna credibilità nel momento in cui una decisione disciplinare viene presa su pressione del presidente di uno dei paesi ospitanti. Questo apre la strada a tutte le altre Nazionali di protestare allo stesso modo. Il bello del calcio è sempre stato il fatto che le regole sono rispettate da centinaia di anni. Quello che è successo è inaccettabile sotto tutti gli aspetti: etico, morale, sportivo”.