'Caso' Baraye: interviene il sindaco Pizzarotti

Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha duramente stigmatizzato l'episodio discriminatorio denunciato da Yves Baraye. Il calciatore della formazione ducale ha riferito che non gli è stato permesso di affittare una casa nella città emiliana in quanto extracomunitario.

"Un grave episodio di razzismo, non tanto perché chi si è visto chiudere la porta in faccia è un calciatore, ma perché un extracomunitario, come se fosse una colpa – ha detto a Sportal.it Pizzarotti -. Episodi di questo genere non rispecchiano per nulla le idee di Parma, una città che ha sempre fatto dell'uguaglianza tra le persone un suo fondamentale principio. Fenomeni di questo genere li leggiamo sui quotidiani sempre più spesso, anche a Parma purtroppo, e ciò deve fare riflettere chiunque. Sui diritti, sull'uguaglianza, sull'antirazzismo, come società non dobbiamo fare alcun passo indietro".



SPORTAL.IT | 19-06-2019 20:00