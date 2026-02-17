Caso Bastoni, parla il difensore dell'Inter: la sua verità in conferenza. Giallo Lautaro: cosa ha detto a Kalulu

Il centrale nerazzurro romperà il silenzio alla vigilia della partita di Champions League col Bodo Glimt. Spunta un labiale che inchioda capitan Lautaro

La verità di Alessandro Bastoni. Dopo la bufera che si è scatenata nel derby d’Italia per l’espulsione ingiusta ai danni di Kalulu, hanno parlato tutti, tranne il diretto interessato. Lo farà oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Bodo Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions League. Al suo fianco ci sarà Chivu, che nel post partita di San Siro è stato l’unico a difenderlo a spada tratta. Manterrà ancora la stessa linea dopo quanto successo? Mentre gran parte del Paese invoca l’esclusione del 26enne dalla Nazionale, i nerazzurri si giocano un obiettivo fondamentale nel gelo della città scandinava. Bastoni sarà regolarmente in campo?

Caso Bastoni, il difensore dice tutto

Le simulazioni nel calcio non sono certo nate con il tuffo di Bastoni. Il paradosso, però, è che il difensore ha evitato il secondo giallo e dunque il rosso, facendo espellere nel contempo Kalulu. L’errore macroscopico di La Penna ha cambiato la storia di Inter-Juventus, ma ciò che proprio non è andato giù a molti è stata l’esultanza del centrale di Chivu nel momento in cui il direttore di gara ha sanzionato il francese della Juventus.

Sul fattaccio si sono espressi tutti, anche il designatore degli arbitri Rocchi, che – ammesso lo sbaglio del suo uomo – ha stigmatizzato l’atteggiamento di Bastoni. Marotta ha parlato di “fatto deprecabile ma ordinario e non straordinario”, ma anche di “gogna mediatica”. Ora tocca al giocatore metterci la faccia e dire tutto. Lo farà oggi, in occasione della conferenza della vigilia della partita col Bodo Glimt: l’appuntamento è previsto per le 17:15.

In panchina col Bodo? Chivu ha deciso

C’è attesa per le parole di Bastoni, ma anche per quelle di Chivu. Il tecnico romeno ha sconfessato se stesso, mostrandosi in una veste inedita nel post derby d’Italia. Anziché riconoscere l’errore di La Penna e la simulazione del suo difensore, l’ex tripletista ha sottolineato il (leggerissimo) tocco di mano di Kalulu giustificando così l’intervento dell’arbitro.

Tornerà sulla questione oppure si concentrerà solo sull’insidiosa sfida contro la compagine norvegese? Lo scopriremo in giornata, intanto non sembra avere dubbi sull’impiego di Bastoni. Alcune testate hanno avanzato l’ipotesi di un turno di riposo per l’ex Atalanta e Parma, ma non sarà così: Alessandro sarà presente nella conferenza stampa odierna e anche in campo dal primo minuto. Non ci saranno, invece, Calhanoglu e Frattesi.

Inter-Juve, giallo Lautaro: cosa ha detto a Kalulu

Spunta un nuovo labiale destinato ad alimentare le tensioni. A catturarlo è stata la BordoCam di Dazn: protagonista il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, che, dopo il rosso mostrato a Kalulu, si è diretto verso il difensore della Juventus con l’obiettivo di placare la furia dei calciatori bianconeri.

“Non è giallo, ma ormai ha fischiato” ha detto l’argentino a frittata fatta. Insomma, in campo anche i giocatori dell’Inter si sono accorti dell’errore commesso da La Penna.