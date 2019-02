Caso Brienza, interviene Petrucci

Giovanni Petrucci, presidente della Fip, interviene sul caso Brienza.

"Il Presidente Fip Giovanni Petrucci manifesta il proprio apprezzamento per lo sforzo che la Legabasket Serie A sta compiendo per creare un sistema virtuoso che porti al rispetto pieno e puntuale delle regole e dei principi di sostenibilità del sistema, sempre e comunque nel rispetto delle reciproche posizioni – si legge nella nota diramata sabato -. Questo percorso, intrapreso dalla LBA e dal suo Presidente può tuttavia, a volte, portare i soggetti coinvolti a interpretare norme tra loro apparentemente confliggenti, il che li porta a situazioni di difficile soluzione come quella che vede coinvolta la società di Cantù. E’ evidente che occorre, specie in questo momento decisivo per il processo di riforme della pallacanestro professionistica, trovare una sintesi di tali posizioni in modo da fondare un movimento più sostenibile, virtuoso e capace di garantire la parità competitiva tra tutti i partecipanti a una sana competizione sportiva".

"La Fip, anche attraverso il Consiglio Federale, riafferma l’apprezzamento per il progetto che la LBA varerà e si rende disponibile, nel rispetto dell’autonomia degli organi federali, a lavorare perché si possa assicurare un sistema armonico e rispettoso delle reciproche competenze e funzioni".

SPORTAL.IT | 09-02-2019 15:05