Caso Chiesa: niente rinnovo in vista, due big all'assalto

La Fiorentina sta attraversando un momento di grande difficoltà. I risultati non arrivano e, come se non bastasse, Federico Chiesa sarebbe in crisi totale. Il giovane gioiello viola, non impiegato nella sfida, poi persa, contro l’Hellas Verona, sarebbe pronto a cambiare aria.

Da tempo si vocifera di un approdo del talento dei gigliati in una big. Il padre Enrico Chiesa non segue le partite del figlio dallo stadio da qualche partita. Indizi che farebbero pensare ad un possibile addio da parte di Federico Chiesa al termine della stagione in corso.

Un’eventualità che i vertici del club viola non vorrebbe prendere in considerazione, forti di un contratto che scadrà a giugno del 2022. Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, recentemente ha escluso l’ipotesi di un rinnovo a breve termine: “C’è tempo, ha altri due anni di contratto e, in questo momento, non è la nostra priorità“.

Parole che non sarebbero piaciute a Federico Chiesa e al suo entourage. Da qui la concreta possibilità che possa cambiare club. Due le big del calcio italiano che sarebbero pronte a farsi avanti in maniera significativa. Si partirebbe da una quotazione di 50 milioni di euro.

In pole position ci sarebbe la Juventus. I bianconeri lo seguono da diverso tempo e, in estate, potrebbero arrivare alla classica fumata bianca. L’eventuale approdo alla Vecchia Signora di Federico Chiesa dovrebbe portare alla cessione di un attaccante attualmente in rosa per evitare affollamento.

Attenzione anche all’Inter. Antonio Conte chiede, da più riprese, rinforzi. Uno come Federico Chiesa farebbe decisamente comodo. Il club nerazzurro avrà a disposizione un tesoretto importante, grazie alle cessioni di Gabigol (protagonista assoluto in Libertadores), Icardi e Perisic.

L’ennesima sfida Juventus-Inter. Federico Chiesa non è mai stato così lontano dalla Fiorentina. Con un rinnovo in stand by e un umore sotto i tacchi, il 22enne talento viola pare sempre più convinto a chiudere, anzitempo, la sua avventura a Firenze.

