Caso Covid in Nazionale, il post di Biasin agita i social

La situazione dei contagi è in costante aumento, anche nel calcio. Sono sempre di più i professionisti e le squadre alle prese con risultati positivi al tampone e, a complicare le cose, ci si è messa anche la pausa per gli impegni delle nazionali, con diversi calciatori di serie A costretti a cambiare in qualche caso addirittura continente per raggiungere i ritiri delle proprie selezioni.

Diawara positivo

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è solo l’ultimo di una nutrita serie di calciatori positivi “di ritorno” dal ritiro con la propria nazionale, nel suo caso la nazionale della Guinea. “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19“, il suo messaggio sui social. Un messaggio ripreso pari pari dal giornalista Fabrizio Biasin, con l’aggiunta: “Anche Diawara è positivo”.

Altro caso di Covid, il messaggio di Biasin

Il giornalista poi aggiunge un altro Tweet, sarcastico ma soprattutto polemico con l’organizzazione del calendario in questa stagione di piena emergenza: “Straordinaria questa idea di mescolare in nazionale giocatori provenienti da diversi ‘gruppi di lavoro’. – Che se per caso ‘covano’ il virus lo portano ai compagni di Nazionale. – E se per caso ‘non lo covano’, rischiano di prenderlo da chi ‘lo cova’. Ben fatto”.

Le reazioni dei tifosi

“Ma non era meglio annullare la Nations League e trovarsi con le nazionali solo per l’Europeo?”, chiede un follower. “Sì certo, in ogni caso Diawara non c’entra nulla con la Nations League“, puntualizza Sonia. “Era una cosa chiara e lampante anche un mese fa (e poco meglio le coppe europee nel mezzo al campionato) ma nessuno o quasi anche tra giornalisti e ‘addetti ai lavori’ ha detto nulla o ci ha posto l’accento. Si cade dal pero tutti ora”, osserva un altro utente. E Italo rigira il dito nella piaga: “Ah non era questo il motivo per cui abbiamo fatto ste partite inutili??”.

SPORTEVAI | 13-10-2020 08:36