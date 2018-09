Caso CR7: Brych-Fritz, tanti fantasmi nell'armadio

Minuto 29 di Valencia-Juventus. Il duo tedesco Brych-Fritz diventa protagonista assoluto: rosso a CR7, mai espulso in 154 gettoni in Champions League. Una decisione che diventa virale, scatenando polemiche e discussioni infinite.

Felix Brych, tedesco di Monaco di Baviera, laureato in legge, viene indicato come uno dei “fidati uomini” di Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ossia colui che ancora non vuole sdoganare il Var nelle massime competizioni per club europee. 43 anni, è stato già criticato, in più occasioni, per le sue decisioni. Ai recenti Mondiali, non ha consultato il Var nell’occasione di un possibile rigore a favore della Serbia, nella sfida con la Svizzera. La Juventus lo conosce bene. E’ stato lo stesso Brych ad espellere Cuadrado nei minuti finali della sfida di Cardiff con il Real Madrid. Criticato, lo scorso anno, anche dall’agente Raiola. Aveva sventolato il rosso a Verratti nel match di Champions League PSG-Real Madrid (molto dubbio).

Sotto inchiesta anche Marco Fritz, l’addizionale che ha “invitato” Felix Brych ad espellere CR7. Banchiere, nel 2010, durante il match Duisburg-Francoforte, ha convalidato un gol con la palla che, dopo aver sbattuto sulla traversa, ricade sul terreno di gioco abbondantemente in gioco. Un errore macroscopico che ha rallentato la sua “crescita professionale” (è internazionale dal 2012).

Sui social, tanti i commenti a favore di CR7 e, quindi, contro il duo Brych-Fritz: “Cartellino rosso… per cosa?”, si chiede, via Twitter, la stella del Sassuolo Boateng. Decisamente chiaro il messaggio di Viviano, attuale portiere dello Sporting Lisbona: “Ma dove l’hanno trovato ‘sto arbitro’?”. Infuriata anche la sorella di CR7: “Vogliono distruggerlo”.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 08:50