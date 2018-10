Caso CR7: ci sarebbe una seconda vittima

Il "caso CR7" continua a far discutere. Il portoghese, in campo, non sembra risentirne, come dimostra la rete siglata ai danni dell'Udinese (quarto gol in campionato per l'ex Real Madrid). Tuttavia, la situazione che si starebbe delineando potrebbe condizionare il cinque volte Pallone d’Oro (i suoi sponsor sono già allarmati).

Secondo quanto riportato dal Tuttosport, i legali di Cristiano Ronaldo sarebbero pronti a passare all'attacco. Dopo la pubblicazione, da parte del settimanale tedesco Der Spiegel, dell'accordo segreto del 2010 che avrebbero firmato il portoghese e l’accusatrice, ecco che la difesa avrebbe deciso di iniziare a muoversi in maniera importante. Innanzitutto, sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero il contesto in cui sarebbe avvenuta la vicenda e il profilo di Kathryn Mayorga. Nel 2009, era un'aspirante modella, in particolare, faceva la ragazza immagine in locali di Las Vegas. La sua bellezza era "impiegata" per attirare clienti nei locali.

La difesa vorrebbe puntare il dito anche sul comportamento anomalo della ragazza nel giorno successivo al presunto stupro. La ragazza si reca alla polizia per denunciare il fatto ma senza mai fare il nome di CR7. Poi, dopo aver svelato tutto ad un avvocato esperto di risarcimenti, ecco spuntare il nome di Cristiano Ronaldo. Da ricordare anche che le buona parte delle presunte prove del fatto sarebbe andate perdute.

Il tutto mentre Leslie Mark Stovall, avvocato della stessa Mayorga, ha fatto sapere di aver ricevuto una telefonata di una donna che avrebbe dichiarato di essere stata, anche lei, vittima di violenza sessuale da parte del fuoriclasse della Juventus. L'avvocato avrebbe, secondo il Daily Mail, girato tutte le informazioni sulla nuova vicenda alla polizia di Las Vegas. Una vicenda che rischia di macchiare l’immagine del campione, già difeso, pubblicamente, da Antonio Costa, primo ministro portoghese.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 09:15