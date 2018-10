Nuove grane in arrivo, extra calcio, per CR7. Leslie Stovall, avvocato dell'accusatrice, ha spiegato al The Sun: "Altre tre donne, oltre a Kathryn Mayorga, accusano il calciatore. Mi sono attivato per verificare queste informazioni".

Lo stesso tabloid inglese cita il nome di Karima El Mahroug, nota come Ruby Rubacuori. Intanto la sorella di Cristiano Ronaldo, via social network, ha difeso, a spada tratta, il calciatore della Juventus: "Giustizia per Ronaldo".

SPORTAL.IT | 09-10-2018 08:25