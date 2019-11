Caso CR7, Pistocchi si schiera e scatena la reazione del web

La Juventus continua a vincere, ma sui quotidiani e sul web si parla ovviamente della reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione ordinata da Maurizio Sarri dopo 10 minuti della ripresa: una mossa decisiva, a ben guardare, perché è stato proprio Paulo Dybala – l’uomo mandato in campo al posto del portoghese – a risolvere la partita con il Milan su assist di Gonzalo Higuain, che il tecnico toscano ha scelto di lasciare in campo al posto di CR7.

PISTOCCHI SI SCHIERA. Mentre il mondo bianconero si divide tra coloro che si schierano per Sarri e quelli che invece difendono Ronaldo, Maurizio Pistocchi non ha dubbi: il portoghese non è in forma ed è stato giusto sostituirlo. Non solo: pur senza fare nomi, Pistocchi attacca i colleghi che finora non hanno voluto ammettere il momento no di CR7, sotto tono ormai da parecchie partite.

“Nessuno lo dirà – twitta Pistocchi – nessuno lo scriverà ma con CR7 in campo la Juventus da un po’ di partite gioca con un uomo in meno. Non merita il 7 che gli viene dato per piaggeria e commercio da commentatori disponibili”.

Il tweet di Pistocchi scatena una pioggia di commenti da parte dei suoi follower a cui il giornalista spesso risponde con sarcasmo. “Un periodo no capita a tutti – scrive lo juventino BisBoccia -. Il vostro periodo invece è spostare l’attenzione su sperate e sospirate polemiche interne della Juventus. Sono anni meravigliosi”. “Vero. Sono 23 anni che aspettate, e magari è la volta buona”, risponde Pistocchi alludendo all’ossessione Champions League dei bianconeri.

BOTTA E RISPOSTA. “Diciamo pure, che di Sarri questa squadra non ha niente… vive solo di individualità…”, provoca Filippo, che ben conosce il “sarrismo” di Pistocchi, che risponde prontamente: “L’azione del gol di Dybala è identica a quella che ha portato al gol di Higuain contro l’Inter. Calcio, non chiacchiere”.

Il milanista Frank ci riprova: “Ma l’allenatore che dovrebbe farlo rendere ai suoi standard perché da parte tua è sempre esente da critiche?”. E Pistocchi: “Quali critiche vuoi fare a un allenatore che è imbattuto in Europa da 20 partite, ha vinto l’Europa League, è in testa alla classifica del Campionato e ha rilanciato giocatori che la Juve voleva vendere ( Cuadrado, Dybala, Higuain)?”.

Un altro follower, Maurizio, invece attacca da un’altra angolazione: “Più che altro, tutti quelli che stanno dicendo che Sarri è ‘coraggioso’ perché l’ha tolto. Se fosse stato coraggioso non lo metteva”. Ma anche qui Pistocchi corre in difesa di Sarri: “I grandi Allenatori sono anche grandi gestori di Campioni: un po’ come i Grandi Direttori sanno riconoscere il talento e gestirlo”.

SPORTEVAI | 11-11-2019 10:13