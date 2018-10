Caso Cristiano Ronaldo: così Georgina gli sta vicino

“La mia persona preferita Cristiano Ronaldo”. A volte non c’è bisogno di tante parole per esprimere i sentimenti verso una persona nel momento del bisogno. Così Georgina Rodriguez, compagna di Cr7 ha ancora una volta affidato ai social il suo messaggio di amore per il portoghese in un momento delicato con le continue voci di un possibile processo per presunto stupro di Kathryn Mayorga risalente a una decina di anni fa.

E così Georgina Rodriguez di buona mattina ha postato una foto con Cristiano Ronaldo con un breve messaggio “Mi persona favorita” taggando il profilo del fenomeno della Juventus con tanto di cuoricino. Stavolta, a differenza di due giorni fa in un altro scatto più familiare, non ci sono i figli di Cr7 di cui solo una, Alana Martina, avuta dalla relazione con la Rodriguez. Solo loro due, come coppia, ancor più unita se mai ce ne fosse stato bisogno di sottolinearlo.

SPORTEVAI | 14-10-2018 13:18