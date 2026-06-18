Portogallo, Ronaldo impalpabile all’esordio Mondiale: le critiche di Ibra e Henry, confronto impietoso con Messi e il record negativo

Ronaldo a secco nella prima giornata dei Mondiali mentre il rivale Messi brilla: scoppia la polemica, Ibrahimovic ed Henry duri con CR7, le accuse al ct Martinez

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Scoppia il caso Cristiano Ronaldo, unico top player rimasto all’asciutto nella prima giornata dei Mondiali. Il rivale di sempre, Leo Messi, ha esordito con una tripletta, mentre Mbappé, Kane e Haaland hanno risposto a loro volta con una doppietta. Il cinque volte Pallone d’Oro è finito così nel mirino delle critiche di leggende del calcio come Henry e Ibrahimovic. E a farne le spese è anche il ct del Portogallo, Roberto Martinez, su cui sono piovute pesanti accuse dopo il deludente pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo.

Caso Ronaldo in Portogallo: confronto impietoso con Messi

Novanta minuti sono bastati a Messi per dimostrare di essere ancora il numero 1 al mondo e, forse, il più forte giocatore di tutti i tempi. Non ci azzardiamo in paragoni scomodi, ma ci atteniamo ai numeri che consacrano Leo come miglior marcatore di sempre ai Mondiali, a pari merito con il tedesco ex Lazio Miroslav Klose (16 reti totali). Della prestazione di Cristiano Ronaldo, invece, restano le critiche che gli sono state avanzate al termine di una partita senza acuti, impalpabile. Se l’attaccante dell’Al-Nassr aveva respinto le accuse rivoltegli dopo le ultime amichevoli tutt’altro che brillanti, ora la contestazione aumenta. E per la leggenda 41enne la sua last dance Mondiale si fa tutta in salita.

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Le critiche di Ibrahimovic e Henry a Cristiano Ronaldo

Un’azione in particolare ha fatto infuriare Thierry Henry, ovvero quando la partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo ristagnava sull’1-1 e CR7 si è avventato su un pallone diretto a Bruno Fernandes, sprecando un’occasione colossale. L’ex attaccante della nazionale francese con un breve passato alla Juventus ha motivato così le sue critiche su Fox Sports: “Per la sua disperata voglia di segnare, si mette sulla strada di Bruno Fernandes. Se invece si fosse posizionato nell’area piccola, la difesa lo avrebbe seguito e Bruno Fernandes avrebbe segnato senza problemi. È la squadra che deve segnare, non lui. Ecco il problema di Ronaldo in questo momento: gioca come un numero 9, ma non lo è mai stato e non si comporta come tale”.

Ibrahimovic, che sta riscuotendo più consensi da commentatore che da dirigente del Milan, ha dato ragione a Henry: “Normalmente, da attaccante, ti muovi dal primo palo al secondo per attirare il difensore e creare spazio per il giocatore alle tue spalle. Quindi hai preso la decisione sbagliata, Cristiano”.

Ronaldo a secco e record negativo ai Mondiali

Per un calciatore che è vicinissimo al traguardo dei mille gol in carriera, non segnare da 10 partite consecutive nelle fasi finali dei Mondiali e degli Europei rappresenta un record negativo, una macchia da cancellare al più presto. L’ultimo acuto risale all’esordio della Coppa del Mondo in Qatar di quattro anni fa, quando andò a segno su rigore contro il Ghana.

Martinez nel mirino dopo il pareggio contro il Congo

Chi sta pagando le conseguenze della prova negativa dell’ex Juventus è soprattutto il ct Martinez. Secondo l’ex nazionale inglese Chris Sutton, l’allenatore “ha paura di togliere Ronaldo dal campo, anche se è stato completamente assente dalla partita”, ha dichiarato alla BBC. Durissimo anche l’ex portiere Peter Schmeichel: “Roberto Martinez è senza dubbio uno dei ct più deludenti di questo Mondiale finora. Ha sprecato la generazione d’oro del Belgio e ora sembra che stia accadendo lo stesso con il Portogallo”.