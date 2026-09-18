Caso Maldini, la decisione di Pisacane su Daniel per Udinese-Cagliari. Dall’allenatore un consiglio a Mancini

In conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Cagliari Pisacane ha speso parole al miele per Daniel Maldini dopo la difficile settimana del figlio d'arte, dicendo anche di aspettarsi di vederlo tra i convocati di Mancini

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Dopo una settimana a dir poco caotica in seguito all’incidente in macchina in cui si è reso protagonista domenica scorsa, Daniel Maldini è stato difeso da Fabio Pisacane nella conferenza stampa per Udinese-Cagliari, con l’allenatore dei sardi che si è detto pronto a schierarlo già in Friuli e che ha mandato un messaggio al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini in vista delle convocazioni per la Nations League.

La settimana tormentata di Daniel Maldini

Quello che si presentava come un weekend sereno per Danile Maldini dopo la bella vittoria del suo Cagliari contro l’Atalanta grazie anche a una sua rete si è rapidamente trasformato nell’inizio di una settimana tormentata per l’attaccante figlio d’arte, protagonista di un incidente automobilistico in seguito al quale è risultato positivo all’alcol test (con conseguente patente ritirata) e inizialmente sembrava anche a quelli tossicologici, notizia però poi smentita dal giocatore e dal Cagliari stesso.

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La decisione di Pisacane su Maldini in vista di Udinese-Cagliari

Ora la volontà di Daniel sarà senza dubbio quella di mettersi definitivamente alle spalle tutta la faccenda e tutte le polemiche che ne sono conseguite e in suo supporto ecco che arrivano anche le parole incoraggianti dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, che potrebbe confermare Maldini titolare anche contro l’Udinese nonostante quanto successo: “Si è allenato bene. Vedrò domani se schierarlo, in base a ciò che riterrò più giusto”.

Il consiglio di Pisacane a Mancini in vista delle convocazioni dell’Italia

Nel corso della conferenza stampa Pisacane ha difeso ulteriormente Maldini spendendo per lui belle parole d’apprezzamento e consigliando anche a Roberto Mancini di convocarlo per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League: “Io posso dirti che mi aspetto che ci sia Maldini in Nazionale. Lo merita, non pensavo che fosse così forte. Gli altri allenatori me lo hanno dipinto come un giocatore con un talento cristallino, ma è anche altro. Lo guardavo stamattina ed è qualcosa di straordinario. Mi aspetto di vederlo nei convocati”.

Considerato l’ottimo inizio di stagione di Maldini, reduce da due gol consecutivi in Serie A contro Lecce e Atalanta e tra i protagonisti di questo avvio di campionato esaltante da parte del Cagliari, non è da escludere che Mancini decida effettivamente di chiamare il figlio d’arte, che potrebbe fare il suo ritorno in Nazionale a circa un anno di distanza dall’ultima sua prestazione con la maglia dell’Italia.